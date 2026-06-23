Heidrick & Struggles lanza Performance Culture que integra experiencia en cultura y en transformación empresarial

La nueva solución combina la labor en Creación de cultura de Heidrick & Struggles con la experiencia de businessfourzero para alinear el propósito, la estrategia, la cultura y la estructura con el fin de promover el desempeño y generar crecimiento sostenido

CHICAGO, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Heidrick & Struggles, proveedor líder de soluciones globales de asesoría en liderazgo y soluciones relacionadas con talentos bajo demanda, anunció el lanzamiento de Performance Culture, una nueva solución de Heidrick & Struggles que integra las capacidades de Creación de cultura existentes de la empresa con la experiencia en transformación orientada al propósito de businessfourzero, la empresa de consultoría de próxima generación adquirida por Heidrick & Struggles en 2023.

Performance Culture se basa en décadas de experiencia en asociación con directores y equipos ejecutivos para promover el desempeño organizacional sostenido. La solución ayuda a las organizaciones a alinear propósito, estrategia, cultura y estructura en aras de acelerar el desempeño, fortalecer la ejecución e impulsar el crecimiento sostenible.

"Los líderes actuales están enfrentando de manera simultánea la transformación potenciada por IA, la presión de los márgenes y la necesidad de crear organizaciones más ágiles en un entorno cada vez más incierto", señaló Tom Monahan, director ejecutivo de Heidrick & Struggles. "En las organizaciones de más alto desempeño, el liderazgo y la cultura van de la mano. Nuestra solución Performance Culture ayuda a los clientes a lograr esta sinergia de manera que alcancen el desempeño óptimo, aceleren resultados empresariales y generen ventaja competitiva perdurable".

El desafío que enfrentan las organizaciones no es reconocer el valor de la cultura, sino alinearlo con las prioridades estratégicas y la ejecución cotidiana para reforzar el compromiso de los empleados y mejorar el desempeño de la organización.

"Nuestra experiencia de trabajo con organizaciones de todo el mundo nos ha demostrado que la cultura no se puede traducir solamente en valores escritos o aspiraciones. Se debe crear a partir de conductas claramente definidas, diseñadas para acelerar la ejecución de la estrategia y los resultados que las empresas desean ver", comentó Atif Sheikh, líder global del Centro de excelencia Performance Culture y socio en la oficina de Heidrick & Struggles en Londres. "Performance Culture reúne capacidades que, en el pasado, se gestionaban por separado, y ayuda a los líderes a obtener la claridad estratégica y el compromiso personal necesarios para crear culturas que generen un crecimiento rentable ahora mientras se transforman para el futuro".

Para obtener información detallada y ejemplos de cómo las organizaciones pueden convertir la ambición cultural en un impacto empresarial perdurable, lea "What It Takes to Build a Lasting Performance Culture" (Qué se necesita para crear una cultura de desempeño perdurable). Para conocer más detalles sobre la solución Performance Culture, haga clic aquí.

Acerca de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles es el principal asesor mundial en liderazgo ejecutivo que se dedica a impulsar el rendimiento superior de sus clientes mediante servicios de asesoramiento de primer nivel en liderazgo de capital humano. Durante más de 70 años, hemos aportado valor a nuestros clientes al aprovechar nuestra experiencia inigualable para ayudar a las organizaciones a descubrir y potenciar líderes y equipos excepcionales. Obtenga más información en www.heidrick.com.

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FUENTE Heidrick & Struggles International, Inc.