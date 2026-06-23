Heidrick & Struggles lance Performance Culture, une offre combinant expertise en culture d'entreprise et transformation organisationnelle

Cette nouvelle offre associe les travaux de Heidrick & Struggles en façonnement de culture à l'expertise de businessfourzero afin d'aligner la mission, la stratégie, la culture et la structure de l'entreprise, dans le but de stimuler la performance et de générer une croissance durable

CHICAGO, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles, l'un des principaux prestataires mondiaux de conseil en leadership et de solutions de gestion des talents à la demande, annonce aujourd'hui le lancement de Performance Culture, une nouvelle solution Heidrick & Struggles qui intègre les capacités existantes de l'entreprise en façonnement de la culture à l'expertise en transformation axée sur la mission de businessfourzero, le cabinet de conseil de nouvelle génération racheté par Heidrick & Struggles en 2023.

Performance Culture s'appuie sur plusieurs décennies d'expérience acquise aux côtés de CEO et d'équipes de direction pour favoriser une performance organisationnelle durable. Cette offre aide les organisations à harmoniser leur mission, leur stratégie, leur culture et leur structure afin d'accélérer leurs performances, de renforcer leur capacité d'exécution et de favoriser une croissance durable.

« Les dirigeants d'aujourd'hui doivent à la fois gérer la transformation induite par l'IA, la pression sur les marges et la nécessité de mettre en place des organisations plus agiles dans un environnement de plus en plus incertain », déclare Tom Monahan, CEO de Heidrick & Struggles. « Dans les organisations les plus performantes, le leadership et la culture vont de pair. Notre solution Performance Culture aide nos clients à instaurer cette cohésion afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, accélérer l'obtention de résultats commerciaux et se forger un avantage concurrentiel durable. »

Le défi auquel sont confrontées les organisations ne consiste pas à reconnaître la valeur de la culture d'entreprise, mais à l'aligner sur les priorités stratégiques et les activités quotidiennes afin de renforcer l'engagement des collaborateurs et d'améliorer la performance de l'organisation.

« Notre expérience de collaboration avec des organisations du monde entier nous a montré que la culture ne se résume pas à des valeurs abstraites ou à de simples aspirations. Elle doit reposer sur des comportements clairement définis, conçus pour accélérer la mise en œuvre de la stratégie et obtenir plus rapidement les résultats escomptés par les entreprises », déclare Atif Sheikh, responsable mondial du Centre d'excellence Performance Culture et partner au sein du bureau londonien de Heidrick & Struggles. « La culture de la performance rassemble des compétences qui, traditionnellement, étaient abordées séparément, aidant ainsi les dirigeants à acquérir la clarté stratégique et l'engagement personnel nécessaires pour instaurer des cultures d'entreprise qui génèrent une croissance rentable aujourd'hui tout en se transformant pour demain. »

Pour découvrir des analyses détaillées et des exemples illustrant comment les entreprises peuvent transformer leurs ambitions culturelles en résultats commerciaux durables, consultez l'article « What It Takes to Build a Lasting Performance Culture ». Pour plus d'informations sur l'offre Performance Culture, cliquez ici.

À propos de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles, leader mondial du conseil en direction d'entreprise, aide ses clients à atteindre des performances exceptionnelles grâce à des services de conseil de premier ordre en gestion des ressources humaines. Depuis plus de 70 ans, nous offrons de la valeur à nos clients en tirant parti d'une expertise inégalée pour aider les entreprises à découvrir et à former des dirigeants et des équipes d'exception. Pour en savoir plus, consultez le site www.heidrick.com.

Contact presse :

Bianca Wilson

[email protected]