A Heidrick & Struggles reforça seu Conselho com a nomeação de Aseem Datar e Leanne Wood, líderes em IA e Gestão de Talentos

Novas contratações trazem experiência estratégica para apoiar o próximo capítulo de crescimento da empresa

CHICAGO, 23 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Heidrick & Struggles anunciou hoje as nomeações de Aseem Datar, vice-presidente corporativo de Plataforma de IA e Computação Quântica da Microsoft, e Leanne Wood, ex-diretora de Recursos Humanos da Vodafone, para o Conselho de Administração da empresa, o órgão de governança da companhia. As nomeações seguem a recente designação de Tom Monahan, que continua atuando como CEO da Heidrick & Struggles, como vice-presidente do Conselho, junto com a nomeação de Tom Murray, presidente da Heidrick & Struggles, para o Conselho. Em conjunto, estas nomeações reforçam ainda mais a experiência do Conselho em tecnologia, liderança, gestão de talentos e transformação organizacional, à medida que a empresa entra em sua próxima fase de crescimento como empresa privada.

Datar e Wood trazem experiência significativa em inovação tecnológica, liderança, transformação organizacional e estratégia global de negócios, à medida que a Heidrick & Struggles continua a avançar em sua estratégia de crescimento de longo prazo e em suas capacidades de consultoria de liderança em todo o mundo.

"Temos o prazer de dar as boas-vindas ao Aseem e Leanne ao nosso Conselho de Administração", afirmou Tom Monahan, CEO e vice-presidente do Conselho da Heidrick & Struggles. "A experiência do nosso Conselho reflete algumas das forças mais importantes que moldam o futuro da liderança e dos negócios hoje. A experiência de Aseem na vanguarda da inovação em IA e tecnologia empresarial, combinada com a notável liderança de Leanne em gestão de talento, cultura e transformação organizacional, proporcionará perspectivas valiosas enquanto continuamos investindo em inovação e a ajudar os clientes a enfrentar desafios de liderança cada vez mais complexos em todo o mundo."

Datar é vice-presidente corporativo de Plataforma de IA e Computação Quântica da Microsoft, onde lidera a estratégia e execução da empresa em IA avançada e computação de próxima geração. Ao longo de mais de duas décadas na Microsoft, expandiu alguns de seus negócios mais importantes, ocupando cargos de liderança sênior em estratégia de negócio e produto, operações e crescimento de plataformas de nuvem e IA — incluindo o de diretor de Operações do Microsoft Azure. Também traz experiência em empresas de tecnologia emergentes e apoiadas por capital de risco, durante seu período na Madrona Venture Group.

Wood é um líder global de negócios e conselhos de saúde de destaque, com ampla experiência em estratégia de talentos, transformação organizacional e governança corporativa. Mais recentemente, atuou como Diretora de Recursos Humanos na Vodafone, onde liderou iniciativas globais de transformação de pessoas e organizações em mais de 100.000 funcionários e operações na Europa e África. Sua experiência inclui ainda cargos de liderança global na Burberry e na Diageo, onde ajudou a orientar transformações empresariais complexas, sucessão de liderança e iniciativas de cultura organizacional. Ela também traz experiência prévia em conselhos, tendo atuado como presidente da Vodafone Shared Operations Limited e como diretora não executiva no Compass Group e Vodacom Africa.

"À medida que a Heidrick & Struggles continua a construir sua forte posição no mercado após a recente transição para a propriedade privada, atrair líderes de classe mundial para o nosso Conselho continua a ser uma prioridade crítica", afirmou Carmine Di Sibio, presidente do Conselho da Heidrick & Struggles. Aseem e Leanne trazem, cada um, experiência altamente relevante em inovação tecnológica, liderança de talentos e transformação organizacional, que ajudará a orientar a empresa à medida que continua investindo em inovação e entregando valor excepcional aos clientes globalmente."

Após a transação de fechamento do capital da empresa liderada pela Advent International, Corvex Private Equity e uma rede global de investidores estratégicos no final de 2025, o Conselho de Administração da Heidrick passou a refletir uma combinação de liderança interna da empresa e representação de investidores, além de líderes empresariais independentes. O Conselho é presidido por Carmine Di Sibio, sócio operacional da Advent International e ex-presidente global e CEO da EY. Tom Monahan, CEO da Heidrick & Struggles, foi recentemente nomeado vice-presidente do Conselho, e Tom Murray, presidente da Heidrick & Struggles, foi recentemente nomeado para o Conselho. Membros adicionais do Conselho incluem Joe Costa, sócio-gerente da Corvex Private Equity; John DiCola, diretor administrativo na Advent; Mark Dirzulaitis, diretor na Advent; e Chris Satti, presidente da Salem Capital Management. Chris Egan, sócio-gerente na Advent, e Paul Yun, diretor administrativo na Mousse Partners, atuam como observadores do Conselho.

Sobre a Heidrick & Struggles

A Heidrick & Struggles é a principal consultoria global em liderança executiva, motivando o desempenho superior de clientes por meio de serviços de consultoria de capital humano e liderança de primeira linha. Por mais de 70 anos, entregamos valor aos nossos clientes ao utilizar expertise incomparável para ajudar organizações a descobrir e capacitar líderes e equipes excepcionais. Saiba mais em www.heidrick.com.

Contato de mídia

Bianca Wilson

diretora global, Relações Públicas

Heidrick & Struggles

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FONTE Heidrick & Struggles