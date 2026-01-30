Conselhos de administração em mercados emergentes enfrentam uma nova era de maior incerteza, segundo um estudo global do BCG, Heidrick & Struggles e INSEAD

Novo estudo global analisa como conselhos em mercados emergentes estão fortalecendo a governança, a resiliência e a tomada de decisão em meio ao aumento da incerteza e da complexidade

LONDRES, 30 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Boston Consulting Group (BCG) uniu-se à Heidrick & Struggles,fornecedora líder de soluções globais de consultoria em liderança e talentos sob demanda, e ao INSEAD Corporate Governance Centre para publicar um novo relatório que analisa como conselhos em mercados emergentes estão exercendo a governança em uma era de incerteza sustentada. Governança em condições de elevada incerteza: Oportunidades para Conselhos de Mercados Emergentes analisa como os conselheiros estão respondendo à crescente interação entre volatilidade geopolítica, disrupção econômica, mudanças tecnológicas, riscos relacionados ao clima e expectativas sociais em evolução. Individualmente e em conjunto, essas forças estão transformando agendas, práticas de governança e o próprio papel do conselho.

Com base em uma série de mesas-redondas e entrevistas com mais de 100 conselheiros seniores de mercados emergentes em todo o mundo, o relatório destaca como a incerteza atual difere do risco tradicional. Em vez de ser pontual ou previsível, a incerteza é mais ampla em escopo, evolui mais rapidamente e é cada vez mais motivada por "incógnitas desconhecidas" que desafiam estratégias convencionais de previsão e gestão de riscos.

O relatório constata que conselhos em mercados emergentes vivenciam um efeito cumulativo de pressões globais e locais. Impactos internacionais, como tensões geopolíticas, interrupções no comércio e mudanças tecnológicas, não substituem os desafios domésticos, mas os intensificam, colocando pressão adicional sobre sistemas de governança que muitas vezes ainda estão em amadurecimento.

Apesar desses desafios, o relatório identifica oportunidades de melhoria. Muitos conselhos estão reforçando disciplinas fundamentais de governança, como clareza de papéis, supervisão de riscos e planejamento de contingência, ao mesmo tempo em que dedicam maior atenção à confiança, à cultura e ao comportamento coletivo. Juntos, esses mecanismos "rígidos" e "flexíveis" permitem que os conselhos permaneçam equilibrados, coesos e voltados para o futuro quando a incerteza atinge seu auge.

O estudo também aponta o papel diferenciado que conselhos em mercados emergentes podem desempenhar além da própria empresa. Ao se engajarem de forma construtiva com reguladores, formuladores de políticas e pares do setor, os conselhos podem ajudar a fortalecer padrões de governança em seus mercados, contribuir para a resiliência institucional e construir confiança com as partes interessadas. Ao fazer isso, a governança torna-se não apenas uma responsabilidade corporativa, mas também uma contribuição mais ampla para a estabilidade econômica e social.

Burak Tansan, Diretor Executivo e Sócio Sênior do BGC e Presidente do escritório da empresa na Turquia, afirmou: "Em uma era de 'incerteza sustentada', a governança corporativa eficaz depende não apenas de processos formais, mas também da composição do conselho e da qualidade do debate na sala do conselho. Conselhos que combinam diversidade, independência e conhecimento estratégico e setorial equilibrado, e que são apoiados por informações oportunas e de alta qualidade, estão melhor preparados para antecipar riscos e oportunidades emergentes. Atualizar regularmente a composição do conselho de acordo com as prioridades estratégicas é, portanto, fundamental para sustentar uma governança sólida."

Comentando os resultados do relatório, Jeremy Hanson, sócio do escritório de Chicago da Heidrick & Struggles e membro da prática global de CEO & Conselhos de Administração, afirmou: "Hoje, os conselhos operam em um ambiente em que a incerteza não é mais uma exceção, mas uma condição determinante. Esta pesquisa ressalta a crescente importância de uma governança que combine disciplina, visão de futuro e questionamentos construtivos. Criar espaços para debate construtivo e tomada de decisão nunca foi tão importante. Conselhos e empresas estão aprendendo a aproveitar o poder da convergência de fronteiras e perspectivas. Essa é a nova realidade e, especialmente para conselhos em mercados emergentes, a capacidade de permanecer equilibrados, alinhados e voltados para o futuro em meio à complexidade está se tornando uma fonte crucial de resiliência e valor de longo prazo."

Annet Aris, Professora Afiliada Sênior de Estratégia e Diretora Acadêmica do INSEAD Corporate Governance Centre, acrescentou: "Governar em condições de elevada incerteza e complexidade exige que os conselhos avancem além de uma supervisão reativa para um aprendizado mais profundo, diálogo e engajamento. Ao ancorar decisões em propósito e valores, mantendo-se abertos a perspectivas diversas, os conselhos podem construir a resiliência necessária para prosperar em ambientes imprevisíveis."

O relatório conclui com uma estrutura prática concebida para ajudar os conselhos a avaliar sua prontidão para altos níveis de incerteza. A estrutura convida os conselhos a avaliar sua governança em três dimensões: mecanismos "rígidos" de estrutura e processo, mecanismos "flexíveis" de confiança e comportamento, e a gestão do ecossistema além da empresa. Juntos, esses elementos fornecem um roteiro para conselhos que buscam governar de forma mais eficaz em um mundo cada vez mais complexo e incerto.

Consultas da mídia:

BCG: [email protected]

Heidrick & Struggles: [email protected]

INSEAD: [email protected]

Sobre o BGC

A Boston Consulting Group faz parcerias com líderes empresariais e da sociedade para enfrentar seus desafios mais importantes e aproveitar suas maiores oportunidades. O BGC foi a pioneiro em estratégia de negócios quando foi fundada, em 1963. Hoje, trabalhamos em estreita colaboração com os clientes para adotar uma abordagem transformacional que visa beneficiar todas as partes interessadas — capacitando as organizações a crescer, construir uma vantagem competitiva sustentável e promover um impacto social positivo.

Nossas equipes diversificadas e globais trazem um profundo conhecimento setorial e funcional, além de uma gama de perspectivas que questionam o status quo e estimulam mudanças. O BGC oferece soluções por meio de consultoria em gestão de ponta, tecnologia e design, além de empreendimentos corporativos e digitais. Trabalhamos em um modelo colaborativo único em toda a empresa e em todos os níveis da organização do cliente, movidos pelo objetivo de ajudar nossos clientes a prosperar e capacitá-los a tornar o mundo um lugar melhor.

Para mais informações, acesse www.bcg.com

Sobre a Heidrick & Struggles

A Heidrick & Struggles é a principal consultora mundial em liderança executiva, que estimula o desempenho superior de clientes por meio de serviços de consultoria de liderança em capital humano de excelência. Há mais de 70 anos, agregamos valor aos nossos clientes ao alavancar uma expertise incomparável para ajudar organizações a identificar, desenvolver e viabilizar líderes e equipes excepcionais. Saiba mais em www.heidrick.com

Sobre a INSEAD, a Escola de Negócios para o Mundo

Como uma das principais e maiores escolas de pós-graduação em negócios do mundo, a INSEAD reúne pessoas, culturas e ideias para desenvolver líderes responsáveis que transformam os negócios e a sociedade. Nossa pesquisa, ensino e parcerias refletem essa perspectiva global e diversidade cultural. Nossa perspectiva global e diversidade cultural incomparável se refletem em nossa pesquisa, ensino, parcerias, bem como em nossa rede de ex-alunos com mais de 71.000 membros de 172 nacionalidades.

Com unidades na Europa (França), Ásia (Singapura), Oriente Médio (Abu Dhabi) e América do Norte (São Francisco), a educação e a pesquisa em negócios da INSEAD abrangem quatro regiões. Nossos 160 renomados membros do corpo docente, de 38 países, inspiram anualmente mais de 1.500 participantes de cursos de graduação em nossos programas de Master in Management, MBA, Global Executive MBA, mestrados especializados (Executive Master in Finance e Executive Master in Change) e doutorado. Além disso, mais de 18.000 executivos participam anualmente dos programas de Educação Executiva da INSEAD.

A INSEAD continua a conduzir pesquisas de ponta e a inovar em todos os seus programas. Fornecemos aos líderes empresariais o conhecimento e a consciência necessários para atuar em qualquer lugar. Nossos valores fundamentais estimulam a excelência acadêmica e servem à comunidade global como a Escola de Negócios para o Mundo.

Para mais informações, acesse www.insead.edu

Sobre o INSEAD Corporate Governance Centre

O INSEAD Corporate Governance Centre (ICGC) tem atuado ativamente para oferecer uma contribuição distintiva ao conhecimento e à prática da governança corporativa em nível global. Sua visão é ser o centro líder de pesquisa, inovação e impacto em governança corporativa. Por meio de seu portfólio educacional e ativismo, o IGCG procura construir ainda mais a confiança do público e das comunidades de partes interessadas, de maneira que as empresas sejam uma força poderosa para melhoria, não só dos mercados econômicos mas também do ambiente global da sociedade. Para mais informações, acesse www.insead.edu/centres/corporate-governance

FONTE Heidrick & Struggles