Heidrick & Struggles versterkt raad van bestuur met de benoeming van AI- en talentleiders Aseem Datar en Leanne Wood

Nieuwe benoemingen brengen strategische expertise mee ter ondersteuning van de volgende groeifase van het bedrijf

CHICAGO, 23 juni 2026 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles heeft vandaag de benoeming aangekondigd van Aseem Datar, Corporate Vice President, AI Platform and Quantum bij Microsoft, en Leanne Wood, voormalig Chief Human Resources Officer bij Vodafone, tot de raad van bestuur van het bedrijf, het bestuursorgaan van de onderneming. De benoemingen volgen op de recente aanstelling van Tom Monahan, die Chief Executive Officer van Heidrick & Struggles blijft, tot vicevoorzitter van de raad van bestuur, evenals op de benoeming van Tom Murray, President van Heidrick & Struggles, tot dit bestuursorgaan. Samen versterken deze benoemingen de expertise van de raad van bestuur op het gebied van technologie, leiderschap, talent en organisatieverandering verder, nu het bedrijf als private onderneming zijn volgende groeifase ingaat.

Datar en Wood brengen uitgebreide expertise mee op het gebied van technologische innovatie, leiderschap, organisatieverandering en wereldwijde bedrijfsstrategie, terwijl Heidrick & Struggles zijn langetermijngroeistrategie verder uitvoert en zijn leiderschapsadviesdiensten wereldwijd verder uitbreidt.

"We zijn verheugd Aseem en Leanne te mogen verwelkomen in onze raad van bestuur", aldus Tom Monahan, Chief Executive Officer en vicevoorzitter van de raad van bestuur van Heidrick & Struggles. "De expertise van onze raad van bestuur weerspiegelt enkele van de meest bepalende krachten die vandaag de toekomst van leiderschap en het bedrijfsleven vormgeven. Aseems ervaring in de voorhoede van AI-innovatie en bedrijfstechnologie, gecombineerd met Leannes ruime ervaring op het gebied van talent, cultuur en organisatieverandering, zal waardevolle inzichten opleveren terwijl we blijven investeren in innovatie en klanten helpen steeds complexere leiderschapsuitdagingen over de hele wereld het hoofd te bieden."

Datar is Corporate Vice President, AI Platform and Quantum bij Microsoft, waar hij leiding geeft aan de strategie en uitvoering van het bedrijf op het gebied van geavanceerde AI en computing van de volgende generatie. Gedurende meer dan twintig jaar bij Microsoft heeft hij enkele van de belangrijkste activiteiten van het bedrijf opgeschaald. Daarbij bekleedde hij leidinggevende functies op het gebied van bedrijfs- en productstrategie, operations en de groei van cloud- en AI-platformen, waaronder die van Chief Operating Officer voor Microsoft Azure. Bovendien brengt hij ervaring mee in het werken met opkomende technologiebedrijven en door durfkapitaal gesteunde ondernemingen, opgedaan tijdens zijn periode bij Madrona Venture Group.

Wood is een ervaren internationaal bestuurder en bedrijfsleider met uitgebreide expertise op het gebied van talentstrategie, organisatieverandering en corporate governance. Meest recent was ze Chief Human Resources Officer bij Vodafone. In die functie gaf ze leiding aan wereldwijde initiatieven rond medewerkers en organisatieverandering voor een organisatie met meer dan 100.000 werknemers en activiteiten in Europa en Afrika. Eerder bekleedde ze internationale senior leidinggevende functies bij Burberry en Diageo, waar ze een belangrijke rol speelde bij omvangrijke bedrijfstransformaties, opvolgingsplanning voor leiderschapsfuncties en initiatieven rond bedrijfscultuur. Bovendien beschikt ze over ruime ervaring als bestuurder. Zo was ze voorzitter van Vodafone Shared Operations Limited en vervulde ze de rol van niet-uitvoerend bestuurder bij Compass Group en Vodacom Africa.

"Terwijl Heidrick & Struggles voortbouwt op zijn sterke marktpositie na de recente overgang naar privaat eigendom, blijft het aantrekken van toonaangevende bestuurders voor onze raad van bestuur een strategische prioriteit", aldus Carmine Di Sibio, voorzitter van de raad van bestuur van Heidrick & Struggles. "Aseem en Leanne brengen allebei bijzonder relevante ervaring mee op het gebied van technologische innovatie, talentontwikkeling en organisatieverandering. Hun expertise zal het bedrijf helpen richting geven terwijl het blijft investeren in innovatie en wereldwijd uitzonderlijke waarde voor klanten creëert."

Na de transactie waarbij het bedrijf eind 2025 van de beurs werd gehaald onder leiding van Advent International, Corvex Private Equity en een wereldwijd netwerk van strategische investeerders, bestaat de raad van bestuur van Heidrick & Struggles uit een combinatie van vertegenwoordigers van het bedrijf, investeerders en onafhankelijke bedrijfsleiders. De raad van bestuur staat onder voorzitterschap van Carmine Di Sibio, Operating Partner bij Advent International en voormalig Global Chair en CEO van EY. Tom Monahan, Chief Executive Officer van Heidrick & Struggles, werd onlangs benoemd tot vicevoorzitter van de raad van bestuur, en Tom Murray, President van Heidrick & Struggles, trad recent toe tot de raad van bestuur. Andere leden van de raad van bestuur zijn Joe Costa, Managing Partner bij Corvex Private Equity; John DiCola, Managing Director bij Advent; Mark Dirzulaitis, Director bij Advent; en Chris Satti, President van Salem Capital Management. Chris Egan, Managing Partner bij Advent, en Paul Yun, Managing Director bij Mousse Partners, wonen de vergaderingen van de raad van bestuur bij als waarnemers.

Over Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles is 's werelds toonaangevende adviseur op het gebied van executive leadership en helpt klanten betere resultaten te behalen dankzij hoogwaardige adviesdiensten op het vlak van leiderschap en human capital. Al meer dan 70 jaar leveren we waarde voor onze klanten door gebruik te maken van ongeëvenaarde expertise om organisaties te helpen uitstekende leiders en teams te ontdekken en te ontwikkelen. Lees meer op www.heidrick.com

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Bianca Wilson

Global Director Public Relations

Heidrick & Struggles

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