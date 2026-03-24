Heidrick & Struggles lança a Heidrick Immersive, uma plataforma aprimorada por IA para observar liderança em ação

A nova funcionalidade combina avaliações de executivos com simulações baseadas em IA para revelar como os líderes pensam e tomam decisões sob pressão

LAS VEGAS, 24 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Heidrick & Struggles International, Inc., uma das principais prestadoras de consultoria global em liderança e soluções de recrutamento sob demanda, anunciou hoje a Heidrick Immersive, uma plataforma de avaliação de liderança aprimorada por IA de última geração.

A Heidrick Immersive é uma abordagem inovadora para a análise de liderança, posicionando a Heidrick & Struggles entre as primeiras empresas de consultoria em liderança a lançar uma ferramenta desse tipo. Enquanto as avaliações tradicionais consideram a experiência, o histórico profissional e os comportamentos declarados pelos próprios candidatos, a nova plataforma utiliza simulações baseadas em IA de momentos estratégicos decisivos — como mudanças no mercado, disrupções tecnológicas e decisões críticas dos envolvidos — para observar como os líderes pensam, decidem e agem sob pressão. A análise comportamental avançada e o feedback em tempo real transformam essas observações em informações úteis para a tomada de decisões, a adaptabilidade, a resiliência e a dinâmica da equipe.

Pela primeira vez, o comportamento da liderança pode ser observado em ação: de forma consistente, rigorosa e em minutos, em vez de dias. O que surge é a marca da decisão de um líder — o padrão observável de como o julgamento se comporta sob pressão e de como as suposições evoluem à medida que as condições mudam. Alimentada por IA e respaldada pela ciência comportamental, a plataforma cria pressão em nível empresarial com realismo cinematográfico. A Heidrick & Struggles transforma esse comportamento observável em percepções estratégicas ao nível do conselho de administração, proporcionando às organizações uma visão mais clara de como os líderes agirão quando estiver em jogo o que há de mais importante.

"Os líderes de hoje precisam navegar pela constante disrupção, mudanças nas expectativas dos envolvidos e aceleração das mudanças tecnológicas", declarou David Peck, sócio e líder global do Centro de Excelência em Liderança de Alto Impacto da Heidrick & Struggles. "Ao integrar simulação baseada em IA e feedback personalizado em nossa oferta de consultoria, estamos sofisticando a forma como as organizações entendem agilidade na liderança por meio da ciência e dos insights humanos em conjunto com a IA. Estamos entusiasmados em dar vida à plataforma Heidrick Immersive e ajudar as organizações a cultivar duas qualidades essenciais para CEOs: agilidade e resiliência. À medida que as organizações enfrentam uma complexidade e uma disrupção crescentes, a capacidade de se adaptar rapidamente e liderar em meio à incerteza nunca foi tão crucial."

A empresa apresentará a Heidrick Immersive na Transform Conference, onde os participantes poderão assistir a demonstrações ao vivo da plataforma e explorar como simulações imersivas podem revelar comportamentos de liderança que avaliações tradicionais podem não perceber. As demonstrações acontecerão na Sala de Reuniões Epernay 2.

Para saber mais sobre a Heidrick Immersive, acessehttps://www.heidrick.com/en/services/leadership/leadership-assessment.

Sobre a Heidrick & Struggles

A Heidrick & Struggles é a principal consultora mundial em liderança executiva, conduzindo o desempenho superior dos clientes por meio de serviços de consultoria em liderança em capital humano de excelência. Por mais de 70 anos, entregamos valor aos nossos clientes ao utilizar expertise incomparável para ajudar organizações a descobrir e capacitar líderes e equipes excepcionais. Saiba mais em www.heidrick.com.

Contato de Mídia

Bianca Wilson

diretora global, Relações Públicas

Heidrick & Struggles

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FONTE Heidrick & Struggles