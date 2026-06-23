Heidrick & Struggles refuerza su Junta Directiva con el nombramiento de los líderes en IA y talento Aseem Datar y Leanne Wood

Los nuevos nombramientos aportan experiencia estratégica para respaldar la próxima etapa de crecimiento de la empresa

CHICAGO, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles anunció hoy los nombramientos de Aseem Datar, vicepresidente corporativo de Plataforma de IA y Cuántica en Microsoft, y Leanne Wood, exdirectora de Recursos Humanos en Vodafone, para la Junta Directiva de la firma, el órgano rector de la empresa. Los nombramientos siguen a la reciente designación de Tom Monahan, quien continúa desempeñándose como director ejecutivo de Heidrick & Struggles, como vicepresidente de la junta, junto con el nombramiento de Tom Murray, presidente de Heidrick & Struggles, como miembro de la junta. En conjunto, estos nombramientos refuerzan aún más la experiencia de la Junta Directiva en materia de tecnología, liderazgo, talento y transformación organizativa, a medida que la empresa entra en su próxima fase de crecimiento como empresa privada.

Datar y Wood aportan una vasta experiencia en innovación tecnológica, liderazgo, transformación organizativa y estrategia empresarial global, mientras que Heidrick & Struggles continúa impulsando su estrategia de crecimiento a largo plazo y sus capacidades de asesoramiento en liderazgo en todo el mundo.

"Nos complace enormemente dar la bienvenida a Aseem y Leanne a nuestra Junta Directiva", señaló Tom Monahan, director ejecutivo y vicepresidente de la Junta Directiva de Heidrick & Struggles. "La experiencia de los miembros de nuestra junta refleja algunas de las fuerzas más trascendentales que dan forma al futuro del liderazgo y los negocios en la actualidad. La experiencia de Aseem a la vanguardia de la innovación en IA y la tecnología empresarial, junto con el liderazgo destacado de Leanne en materia de talento, cultura y transformación organizacional, proporcionará perspectivas invaluables mientras seguimos invirtiendo en innovación y ayudando a nuestros clientes a enfrentar desafíos de liderazgo cada vez más complejos en todo el mundo".

Datar es vicepresidente corporativo de Plataforma de IA y Computación Cuántica en Microsoft, donde lidera la estrategia y la ejecución de la empresa en lo que respecta a IA avanzada y computación de próxima generación. Durante más de dos décadas en Microsoft, ha impulsado el crecimiento de algunos de sus negocios más importantes al desempeñar funciones de liderazgo sénior en estrategia empresarial y de productos, operaciones y crecimiento de plataformas de nube e IA, incluido el cargo de director de Operaciones de Microsoft Azure. Asimismo, aporta experiencia de trabajo con tecnología emergente y empresas respaldadas por capital de riesgo durante su estancia en Madrona Venture Group.

Wood es un consumado líder global de negocios y juntas directivas con amplia experiencia en estrategia de talento, transformación organizacional y gobierno corporativo. Más recientemente, ostentó el cargo de directora de Recursos Humanos en Vodafone, donde lideró iniciativas globales de transformación organizacional y de personal que involucraron a más de 100.000 empleados y operaciones en Europa y África. Su experiencia también incluye puestos de alta gerencia a nivel global en Burberry y Diageo, donde ayudó a guiar iniciativas complejas de transformación empresarial, sucesión de liderazgo y cultura corporativa. Además, aporta experiencia previa en otras juntas directivas, ya que ejerció como presidenta de Vodafone Shared Operations Limited y como consejera no ejecutiva en Compass Group y Vodacom Africa.

"Mientras Heidrick & Struggles sigue consolidando su sólida posición en el mercado tras la reciente transición a la propiedad privada, atraer a líderes de talla mundial a nuestra Junta Directiva sigue continúa una prioridad fundamental", declaró Carmine Di Sibio, presidenta de la Junta Directiva de Heidrick & Struggles. "Aseem y Leanne aportan una experiencia muy relevante en innovación tecnológica, liderazgo de talento y transformación organizativa que ayudará a guiar a la firma en su continua inversión en innovación y en la entrega de un valor excepcional a los clientes en todo el mundo".

Tras la operación de exclusión de bolsa de la empresa, liderada por Advent International, Corvex Private Equity y una red global de inversionistas estratégicos a finales de 2025, la Junta Directiva de Heidrick refleja una combinación de liderazgo de la firma y representación de los inversionistas junto con líderes empresariales independientes. La junta está presidida por Carmine Di Sibio, socio operativo de Advent International y antiguo presidente global y director ejecutivo de EY. En fecha reciente, Tom Monahan, director ejecutivo de Heidrick & Struggles, fue nombrado vicepresidente de la junta, y Tom Murray, presidente de Heidrick & Struggles, fue nombrado recientemente como miembro. Entre los demás miembros de la junta se encuentran Joe Costa, socio gerente de Corvex Private Equity; John DiCola, director gerente de Advent; Mark Dirzulaitis, director de Advent; y Chris Satti, presidente de Salem Capital Management. Chris Egan, socio gerente de Advent, y Paul Yun, director gerente de Mousse Partners, participan como observadores de la junta.

Acerca de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles es el principal asesor mundial en liderazgo ejecutivo que se dedica a impulsar el rendimiento superior de sus clientes a través de servicios de asesoramiento de primer nivel en liderazgo de capital humano. Durante más de 70 años, hemos aportado valor a nuestros clientes al aprovechar nuestra experiencia inigualable para ayudar a las organizaciones a descubrir y potenciar líderes y equipos excepcionales. Obtenga más información en www.heidrick.com.

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FUENTE Heidrick & Struggles