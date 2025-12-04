A Hightekers adquire a Serviap Global para fortalecer os recursos globais de EOR

LONDRES e CIDADE DO MÉXICO, 4 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Hightekers, uma provedora global de soluções de Employer of Record (EOR), folha de pagamento, gestão de freelancers e contratados, anunciou hoje a aquisição da Serviap Global, uma importante fornecedora de serviços de EOR e gestão de contratados com sede na América Latina. A aquisição representa um marco significativo na contínua expansão global do Hightekers Group.

Roger Oudiz, Chairman of Hightekers Victor Anaya, Co-Founder and CEO of Serviap Global

Após a aquisição da Eos Global Expansion, focada na Ásia, em abril, a adição da Serviap Global amplia a presença operacional direta da Hightekers para 40 países, com mais de 100 servidos por meio de sua rede certificada de parceiros. À medida que a demanda por contratações e empregos globais flexíveis continua a acelerar, o grupo combinado oferecerá expertise verdadeiramente local em uma escala rara, abrangendo Europa, Ásia, Oriente Médio, Estados Unidos e agora América Latina. Com a adição da Serviap, as equipes da Hightekers agora apoiam coletivamente mais de 3.500 trabalhadores em todo o mundo.

Tornando o trabalho flexível simples e gratificante em todo o mundo

"Essa aquisição reflete nossa ambição de construir a plataforma global mais ágil para o futuro do trabalho", disse Roger Oudiz, Presidente da Hightekers. "Ao receber a Serviap Global, garantimos uma forte presença na América Latina e seguimos com nossa estratégia de oferecer aos clientes uma experiência de serviço contínua, totalmente compatível e premium, onde quer que contratem talentos. Juntos, agora combinamos profunda expertise local com alcance global – uma capacidade que poucos agentes no mercado conseguem oferecer."

Unidos por uma abordagem centrada no ser humano

"Estamos muito entusiasmados em unir forças com a Hightekers, cujo rápido crescimento e expertise regional geram ainda mais valor para nossos clientes e parceiros", disse Victor Anaya, Cofundador e CEO da Serviap Global. "Em nosso setor, uma plataforma tecnológica robusta é essencial, mas cada cliente e contrato possuem necessidades únicas. Assim como a Hightekers, nos orgulhamos de entender essas necessidades por meio de relacionamentos próximos e pessoais, e estamos animados para levar esse mesmo nível de serviço personalizado aos nossos clientes em todo o mundo."

Uma plataforma e marca global até 2026

Com os CEOs das empresas adquiridas agora compondo o conselho da Hightekers e contribuindo com até 20 anos de expertise em mercados locais, o grupo iniciou a execução de um plano completo de integração, que inclui:

Uma marca global unificada até 2026.

até 2026. Uma única plataforma tecnológica para suportar onboarding de clientes, gestão de força de trabalho e compliance em todos os países.

para suportar onboarding de clientes, gestão de força de trabalho e compliance em todos os países. Uma oferta global de serviços consolidada , abrangendo EOR, gestão de contratados, soluções para freelancers, folha de pagamento e compliance global.

, abrangendo EOR, gestão de contratados, soluções para freelancers, folha de pagamento e compliance global. Ferramentas aprimoradas de autosserviço para clientes e trabalhadores, permitindo implantações mais rápidas e maior precisão operacional.

Sobre a Hightekers

Fundada em 2016 em Londres e Paris, a Hightekers é uma provedora global de Employer of Record (EOR) e soluções de força de trabalho, apoiando indivíduos e empresas ao redor do mundo com contratação internacional, arranjos de trabalho compatíveis e folha de pagamento. O grupo agora opera diretamente em 40 países na Europa, Américas, Ásia e Oriente Médio, e atende mais de 100 países adicionais por meio de sua rede de parceiros certificados.

Site: https://www.hightekers.com

Sobre a Serviap Global

Fundada em 2010 na Cidade do México, a Serviap Global é uma das principais fornecedoras de serviços de Employer of Record (EOR) e gestão de contratados na América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, a Serviap apoia empresas na contratação e gestão de talentos, ajudando organizações a expandirem internacionalmente com orientação local confiável.

Site: https://www.serviapgroup.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2836798/Roger_Oudiz_Hightekers.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2836799/Victor_Anaya_Serviap_Global.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2837503/Hightekers_Serviap_Global_Logo.jpg

FONTE Hightekers