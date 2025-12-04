Hightekers 收購 Serviap Global 以強化全球雇主記錄 (EOR) 能力

新聞提供者

Hightekers

04 12月, 2025, 22:40 CST

倫敦和墨西哥城2025年12月4日 /美通社/ -- 全球雇主記錄 (EOR)、薪酬管理、自由工作者及承辦商管理解決方案供應商Hightekers 今天宣佈，收購拉丁美洲領先的 EOR 與承辦商管理服務供應商 Serviap Global。此次收購標誌著 Hightekers Group 持續推進全球擴張進程中的重要里程碑。

繼四月收購專注亞洲市場的 Eos Global Expansion 後，此次新增 Serviap Global 使 Hightekers 的直接營運版圖擴展至 40 個國家，並透過其認證合作夥伴網絡服務超過 100 個國家。隨著對靈活全球招聘與僱用需求的持續加速增長，合併後的集團將在歐洲、亞洲、中東、美國及現今的拉丁美洲地區，以前所未見的規模提供真正在地化的專業服務。隨著 Serviap 的加入，Hightekers 的團隊現正集體支援全球 3,500 多名員工

Continue Reading
Hightekers 董事長 Roger Oudiz
Hightekers 董事長 Roger Oudiz
Serviap Global 共同創辦人兼行政總裁 Victor Anaya
Serviap Global 共同創辦人兼行政總裁 Victor Anaya

在全球範圍內，讓彈性工作變得簡單且充滿回報

Hightekers 董事長 Roger Oudiz 表示：「本次收購體現了我們打造全球最敏捷的『未來工作』平台的雄心壯志。透過接納 Serviap Global 加入，我們在拉丁美洲地區奠定堅實據點，並持續實踐策略方針：無論客戶於何處招募人才，皆能提供無縫銜接、完全合規且優質的服務體驗。如今，我們將深厚的在地專業知識與全球業務網絡相結合 —— 這項能力，在市場上鮮有競爭者能提供。」

以人為中心的方法團結

「我們非常高興能與 Hightekers 攜手合作，其快速成長與區域專業知識，將為我們的客戶與合作夥伴創造更大價值，」Serviap Global 共同創辦人兼行政總裁 Victor Anaya 表示：「在我們的行業中，強大的科技平台固然至關重要，但每位客戶與每份合約皆有各自的獨特需求。就像 Hightekers 一樣，我們以通過密切的個人關係理解這些需求而自豪，我們很榮幸能將同樣高水準的度身訂造服務帶給全球顧客。」

到 2026 年實現單一全球平台與品牌

隨著被收購公司的行政總裁紛紛加入 Hightekers 董事會，並貢獻長達 20 年的當地市場專業知識，集團已開始執行全面整合路線圖，內容包括：

  • 全球統一品牌，於 2026 年實現。
  • 一個單一科技平台，支援所有國家/地區的客戶引導 (client onboarding)、員工管理和合規事宜。
  • 綜合的全球服務範圍涵蓋名義僱主 (Employer of Record; EOR)、承辦商管理、傘式與自由工作者解決方案、薪酬計算以及全球合規事宜。
  • 強化自助服務工具為客戶與工作人員提供服務，實現更快速的部署與更精準的操作效能。

Hightekers 簡介

Hightekers 於 2016 年在倫敦和巴黎成立，是名義僱主 (EOR) 和勞動力解決方案供應商，為全球個人和公司提供國際招聘、合規工作安排和薪酬支援。此集團目前在歐洲、美洲、亞洲及中東地區的 40 個國家直接營運，並透過其認證合作夥伴網絡為另外 100 多個國家提供服務。
網站：https://www.hightekers.com

Serviap Global 簡介

Serviap Global 於 2010 年在墨西哥城創立，是拉丁美洲地區領先的名義僱主 (EOR) 與承辦商管理服務供應商。憑藉超過 15 年的豐富經驗，Serviap 協助企業進行人才招聘與管理，透過可靠的本地化指導，助力各大機構拓展國際業務版圖。
網站：https://www.serviapgroup.com

SOURCE Hightekers