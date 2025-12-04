Hightekers 收購 Serviap Global 以強化全球雇主記錄 (EOR) 能力

倫敦和墨西哥城2025年12月4日 /美通社/ -- 全球雇主記錄 (EOR)、薪酬管理、自由工作者及承辦商管理解決方案供應商Hightekers 今天宣佈，收購拉丁美洲領先的 EOR 與承辦商管理服務供應商 Serviap Global。此次收購標誌著 Hightekers Group 持續推進全球擴張進程中的重要里程碑。

繼四月收購專注亞洲市場的 Eos Global Expansion 後，此次新增 Serviap Global 使 Hightekers 的直接營運版圖擴展至 40 個國家，並透過其認證合作夥伴網絡服務超過 100 個國家。隨著對靈活全球招聘與僱用需求的持續加速增長，合併後的集團將在歐洲、亞洲、中東、美國及現今的拉丁美洲地區，以前所未見的規模提供真正在地化的專業服務。隨著 Serviap 的加入，Hightekers 的團隊現正集體支援全球 3,500 多名員工。

Hightekers 董事長 Roger Oudiz Serviap Global 共同創辦人兼行政總裁 Victor Anaya

在全球範圍內，讓彈性工作變得簡單且充滿回報

Hightekers 董事長 Roger Oudiz 表示：「本次收購體現了我們打造全球最敏捷的『未來工作』平台的雄心壯志。透過接納 Serviap Global 加入，我們在拉丁美洲地區奠定堅實據點，並持續實踐策略方針：無論客戶於何處招募人才，皆能提供無縫銜接、完全合規且優質的服務體驗。如今，我們將深厚的在地專業知識與全球業務網絡相結合 —— 這項能力，在市場上鮮有競爭者能提供。」

以人為中心的方法團結

「我們非常高興能與 Hightekers 攜手合作，其快速成長與區域專業知識，將為我們的客戶與合作夥伴創造更大價值，」Serviap Global 共同創辦人兼行政總裁 Victor Anaya 表示：「在我們的行業中，強大的科技平台固然至關重要，但每位客戶與每份合約皆有各自的獨特需求。就像 Hightekers 一樣，我們以通過密切的個人關係理解這些需求而自豪，我們很榮幸能將同樣高水準的度身訂造服務帶給全球顧客。」

到 2026 年實現單一全球平台與品牌

隨著被收購公司的行政總裁紛紛加入 Hightekers 董事會，並貢獻長達 20 年的當地市場專業知識，集團已開始執行全面整合路線圖，內容包括：

全球統一品牌 ，於 2026 年實現。

，於 2026 年實現。 一個單一科技平台 ，支援所有國家/地區的客戶引導 (client onboarding)、員工管理和合規事宜。

，支援所有國家/地區的客戶引導 (client onboarding)、員工管理和合規事宜。 綜合的全球服務範圍 涵蓋名義僱主 (Employer of Record; EOR)、承辦商管理、傘式與自由工作者解決方案、薪酬計算以及全球合規事宜。

涵蓋名義僱主 (Employer of Record; EOR)、承辦商管理、傘式與自由工作者解決方案、薪酬計算以及全球合規事宜。 強化自助服務工具為客戶與工作人員提供服務，實現更快速的部署與更精準的操作效能。

Hightekers 簡介

Hightekers 於 2016 年在倫敦和巴黎成立，是名義僱主 (EOR) 和勞動力解決方案供應商，為全球個人和公司提供國際招聘、合規工作安排和薪酬支援。此集團目前在歐洲、美洲、亞洲及中東地區的 40 個國家直接營運，並透過其認證合作夥伴網絡為另外 100 多個國家提供服務。

Serviap Global 簡介

Serviap Global 於 2010 年在墨西哥城創立，是拉丁美洲地區領先的名義僱主 (EOR) 與承辦商管理服務供應商。憑藉超過 15 年的豐富經驗，Serviap 協助企業進行人才招聘與管理，透過可靠的本地化指導，助力各大機構拓展國際業務版圖。

