Hightekers acquiert Serviap Global et renforce sa présence mondiale dans l'EOR

LONDRES et MEXICO, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Hightekers, un des acteurs majeurs de l'Employer of Record (EOR), de gestion de la paie et de freelances dans le monde, annonce aujourd'hui l'acquisition de Serviap Global, l'un des principaux prestataires de services EOR et de gestion des freelances basés en Amérique latine. Cette opération marque une étape majeure dans la stratégie d'expansion mondiale du groupe Hightekers.

Roger Oudiz, Chairman of Hightekers Victor Anaya, Co-Founder and CEO of Serviap Global

Après l'acquisition en avril de l'entreprise asiatique Eos Global Expansion, l'intégration de Serviap Global porte la présence opérationnelle directe de Hightekers à 40 pays, et à plus de 100 pays supplémentaires via son réseau de partenaires certifiés. Alors que la demande pour des solutions d'emploi flexibles à l'échelle mondiale continue de croître rapidement, le groupe est désormais en mesure de fournir une expertise véritablement locale, et ce à une échelle rare, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, aux États-Unis et désormais en Amérique latine. Avec Serviap Global, les équipes Hightekers accompagnent désormais plus de 3 500 travailleurs dans le monde.

Pour garantir une contractualisation simple, flexible et avantageuse dans le monde entier

« Cette acquisition reflète notre ambition de construire la plateforme mondiale la plus agile pour l'avenir du monde du travail », a déclaré Roger Oudiz, président de Hightekers. « En accueillant Serviap Global, nous nous assurons une forte présence en Amérique latine et poursuivons notre stratégie consistant à offrir à nos clients une expérience fluide, totalement conforme et haut de gamme, où qu'ils recrutent leurs talents. Ensemble, nous rassemblons désormais une expertise locale approfondie avec une portée véritablement mondiale — une capacité que très peu d'acteurs du marché peuvent offrir. »

Une union fondée sur une approche centrée sur l'humain

« Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles de Hightekers, dont la croissance rapide et la connaissance approfondie des régions créent une valeur accrue pour nos clients et partenaires », a commenté Victor Anaya, cofondateur PDG de Serviap Global.

« Dans notre secteur, une plateforme technologique solide est indispensable, mais chaque client et chaque contrat ont des besoins spécifiques. Comme Hightekers, nous nous attachons à comprendre ces besoins grâce à des relations étroites et personnalisées, et nous sommes impatients d'apporter ce même niveau de service sur mesure à nos clients à travers le monde. »

Une plateforme intégrée et une marque mondiale unifiée d'ici 2026

Avec l'arrivée des PDG des entreprises rachetées au sein du conseil d'administration de Hightekers, apportant jusqu'à 20 ans d'expertise locale, le groupe a engagé une feuille de route d'intégration complète comprenant :

Une marque mondiale unifiée d'ici 2026.

d'ici 2026. Une plateforme technologique unique couvrant l'onboarding des clients, la gestion du personnel et la conformité dans tous les pays.

couvrant l'onboarding des clients, la gestion du personnel et la conformité dans tous les pays. Une offre de services mondiale consolidée : EOR, solutions pour freelances et umbrella, paie, conformité internationale.

: EOR, solutions pour freelances et umbrella, paie, conformité internationale. Des outils en accès libre améliorés pour les clients et les employés, permettant des déploiements plus rapides et une précision opérationnelle renforcée.

À propos de Hightekers

Fondé en 2016 à Londres et Paris, Hightekers est un acteur mondial de solutions Employer of Record (EOR) et de gestion des talents, accompagnant particuliers et entreprises dans le recrutement international, les cadres de travail conformes et la gestion de la paie. Le groupe opère aujourd'hui directement dans 40 pays en Europe, Amériques, Asie et Moyen-Orient, et dessert plus de 100 pays supplémentaires grâce à son réseau de partenaires certifiés.

Site internet : https://www.hightekers.com

À propos de Serviap Global

Fondé en 2010 à Mexico, Serviap Global est un acteur majeur des services d'Employer of Record (EOR) et de gestion de freelance en Amérique latine. Fort de plus de 15 ans d'expérience, Serviap accompagne les entreprises dans le recrutement et la gestion de leurs talents, aidant les organisations à se développer à l'international grâce à un accompagnement local fiable.

Site internet : https://www.serviapgroup.com/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2836798/Roger_Oudiz_Hightekers.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2836799/Victor_Anaya_Serviap_Global.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2837503/Hightekers_Serviap_Global_Logo.jpg