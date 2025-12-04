Hightekers adquiere Serviap Global para reforzar su oferta global de Employer of Record (EOR)

LONDRES y CIUDAD DE MÉXICO, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, Hightekers, proveedor global de servicios de Employer of Record (EOR), nómina y gestión de freelancers y contratistas, anunció la adquisición de Serviap Global, proveedor líder de gestión de contratistas y servicios de EOR con sede en Latinoamérica. Esta adquisición representa un hito clave en la expansión global continua de Hightekers Group.

En abril, tras la adquisición de Eos Global Expansion basada en Asia, la incorporación de Serviap Global amplía la presencia operativa directa de Hightekers a 40 países, y extiende su cobertura a más de 100 ubicaciones adicionales a través de su red de socios certificados. A medida que se acelera la demanda de contratación y empleo flexible a nivel global, el grupo en su conjunto ofrecerá experiencia verdaderamente local a una escala poco común en Europa, Asia, Medio Oriente, Estados Unidos y, ahora, América Latina. Con la incorporación de Serviap, el equipo de Hightekers apoya en conjunto a más de 3.500 trabajadores en todo el mundo.

Hacer que el trabajo flexible sea sencillo y rentable en todo el mundo

"Esta adquisición refleja nuestra ambición de construir la plataforma global más ágil para el futuro del trabajo", afirmó Roger Oudiz, presidente de Hightekers. "Al incorporar a Serviap Global, consolidamos nuestra presencia en América Latina y reforzamos nuestra estrategia de ofrecer a los clientes una experiencia de servicio impecable, premium y en total conformidad, en cualquier lugar donde contrate talento. En conjunto, combinamos un profundo conocimiento local con alcance global, una capacidad que muy pocos

en el mercado pueden ofrecer".

Unidos por un enfoque centrado en personas

"Nos entusiasma unir fuerzas con Hightekers, cuyo rápido crecimiento y experiencia regional generan un mayor valor para nuestros clientes y socios", afirmó Victor Anaya, cofundador y director ejecutivo de Serviap Global. "En nuestro sector, contar con una plataforma tecnológica sólida es fundamental, pero cada cliente y cada contrato tiene necesidades únicas. Al igual que Hightekers, nos enorgullecemos de comprender esas necesidades a través de relaciones cercanas y personales, y nos emociona brindar este mismo nivel de servicio personalizado a nuestros clientes en todo el mundo"

Una sola plataforma y una marca global para 2026

Con los CEO de las empresas adquiridas incorporándose al consejo directivo de Hightekers y aportando hasta 20 años de experiencia en mercados locales, el grupo ya comenzó a ejecutar un plan de integración total, que incluye:

Una marca global unificada para 2026.

Una plataforma tecnológica única que respalde la incorporación de clientes, la gestión de la fuerza laboral y el cumplimiento legal en todos los países.

Una oferta global de servicios que abarque Employer of Record (EOR), gestión de contratistas, soluciones para empresas afiliadas y para freelancers, nómina y cumplimiento global.

(EOR), gestión de contratistas, soluciones para empresas afiliadas y para freelancers, nómina y cumplimiento global. Herramientas de autoservicio mejoradas para clientes y trabajadores, que permitan una implementación más rápida y una mayor precisión operativa.

Acerca de Hightekers

Fundada en 2016 en Londres y París, es un proveedor global de Employer of Record (EOR) que apoya a profesionales y empresas en todo el mundo con contratación internacional, modalidades de trabajo conformes y gestión de nómina. Actualmente, el grupo opera de forma directa en 40 países de Europa, América, Asia y Medio Oriente, y brinda cobertura en más de 100 países adicionales a través de su red de socios certificados.

Sitio web: https://www.hightekers.com

Acerca de Serviap Global

Fundada en 2010 en la Ciudad de México, Serviap Global es proveedor líder en América Latina de servicios de Employer of Record (EOR) y gestión de contratistas. Con más de 15 años de experiencia, Serviap apoya a las empresas en la contratación y gestión de talento, ayudando a las organizaciones a expandirse internacionalmente con asesoría local confiable.

Sitio web: https://www.serviapgroup.com

