Hightekers、Serviap Globalを買収し、グローバルなEOR機能を強化

ロンドン・メキシコシティ, 2025年12月4日 /PRNewswire/ -- 雇用代行（EOR）、給与管理、フリーランサーおよび請負契約管理ソリューションなどのサービスを提供するグローバル企業のHightekersは本日、LATAMを拠点とするEORおよび請負契約管理サービスの大手プロバイダーであるServiap Globalを買収したと発表しました。Hightekers Groupにとって、今回の買収は進行中のグローバル展開における重要な節目となるものです。

4月にアジアを中心とするEos Global Expansionを買収したことに続き、今回のServiap Globalの追加により、Hightekersは自社による直接的な事業展開を40か国に拡大し、認定パートナーネットワークを通じてさらに100か国以上をカバーすることになります。柔軟なグローバル採用および雇用に対する需要が加速し続ける中、統合されたグループは、欧州、アジア、中東、米国、そして今回新たにラテンアメリカにわたり、希少な規模で真の現地専門性を提供することになります。Serviapの加わることで、Hightekersのチームは現在、世界中で3,500人を超える労働者を支援する体制となります。

柔軟な働き方を、世界中で、よりシンプルに、そして価値あるものに

「今回の買収は、未来の働き方のための最も迅速なグローバルプラットフォームを構築するという当社の意欲を反映しています」と、Hightekers会長のRoger Oudiz氏は述べました。「Serviap Globalを迎え入れることで、当社はLATAM地域における強固なプレゼンスを確保し、クライアントがどこで人材を採用しても、シームレスかつ完全なコンプライアンスを備えたプレミアムなサービス体験を提供するという戦略を引き続き推進することができます。私たちは、グローバルな展開力と深い現地専門性を兼ね備えることとなり、市場においてこの両方を提供できる事業者は極めて限られています。」

人間中心のアプローチで一つになる

「Hightekersと力を合わせることを大変嬉しく思います。同社の急速な成長と地域に根差した専門性は、当社のクライアントおよびパートナーにさらなる価値をもたらします」と、Serviap Globalの共同創業者兼CEOであるVictor Anaya氏は述べました。「私たちの業界では、強固なテクノロジープラットフォームが不可欠ですが、クライアントや契約にはそれぞれ固有のニーズがあります。Hightekersと同様に、当社は密接でパーソナルな関係を通じてそうしたニーズを理解することに誇りを持っており、同じレベルのきめ細かなサービスを世界中のお客様へ提供できることを大変楽しみにしています。」

2026年までに一つのグローバルプラットフォームとブランドへ

買収企業のCEOがHightekersの取締役会に加わり、最大20年に及ぶ現地市場での専門性を提供する中、同グループは以下を含む統合ロードマップの本格的な実行を開始しています。

2026年までに 統一されたグローバルブランドを確立する 。

。 すべての国において、クライアントのオンボーディング、労務管理、コンプライアンスを支える 単一のテクノロジープラットフォーム を構築する。

を構築する。 EOR、請負契約管理、アンブレラ・フリーランス向けソリューション、給与管理、グローバルコンプライアンスを包括する 統合されたグローバルサービスを提供する 。

。 クライアントおよび労働者向けのセルフサービスツールを強化し、より迅速な導入と高精度なオペレーションを実現する。

Hightekersについて

Hightekersは2016年にロンドンとパリで設立されたグローバルな雇用代行（EOR）およびワークフォースソリューションプロバイダーであり、国際採用、コンプライアンスに準拠した就業形態、給与管理を通じて、世界中の個人および企業を支援しています。同グループは現在、欧州、南北アメリカ、アジア、中東の40か国で直接事業を展開し、さらに認定パートナーネットワークを通じて100か国以上でサービスを提供しています。

ウェブサイト：https://www.hightekers.com

Serviap Globalについて

2010年にメキシコシティで設立されたServiap Globalは、LATAMにおける雇用代行（EOR）および請負契約管理サービスの主要プロバイダーです。15年以上の経験を有し、信頼性の高い現地ガイダンスのもと、企業の人材採用および管理を支援し、国際的な事業拡大を後押ししています。

ウェブサイト：https://www.serviapgroup.com

