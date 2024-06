CINGAPURA, 17 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A HTX, uma das principais bolsas de criptomoedas, anuncia orgulhosamente a nomeação do goleiro do time de futebol nacional de Cingapura, Hassan Sunny, como Diretor de Proteção.

"A parceria entre a HTX, considerada a "Bolsa do Povo", e Hassan Sunny, o "Goleiro do Povo", é uma combinação perfeita," disse Justin Sun, membro do Conselho Consultivo Global da HTX. "Juntos, trabalharemos para garantir a segurança dos ativos dos usuários no mundo das criptomoedas em constante evolução Assim como o Sunny protege destemidamente seu gol no campo, a HTX está comprometida em proteger todos os ativos dos usuários com a mesma determinação e resolução, fornecendo o ambiente de investimentos mais seguro e confiável possível."

Sunny também expressou seu entusiasmo sobre o seu ingresso na família HTX, declarando "Eu estou empolgado pra fazer parte da HTX. Mal posso esperar para embarcar nessa jornada junto ao time."

Sunny já foi chamado de herói nacional na China pela sua atuação excepcional na partida final de grupos da primeira rodada das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo FIFA 2026 contra a Tailândia em 11 de junho. Apesar de enfrentar ataques implacáveis, Sunny fez incríveis 11 defesas difíceis, incluindo uma crucial nos acréscimos. Por fim, Singapura perdeu a partida por 3x1, mas o seu resultado ajudou a China a se classificar para a próxima rodada em detrimento da Tailândia.

Fundada em 2013, a HTX evoluiu de uma bolsa de criptomoedas para um ecossistema abrangente de negócios em blockchain que envolve a negociação de ativos digitais, derivativos financeiros, carteiras, pesquisa, investimento, incubação e outras áreas. A HTX atende milhões de usuários mundialmente, com uma presença corporativa cobrindo mais de 160 países e regiões por cinco continentes. Suas três estratégias de desenvolvimento - "desenvolvimento global, a tecnologia impulsiona o desenvolvimento, e tecnologia para o bem" sustentam seu compromisso de fornecer serviços e valores abrangentes para os entusiastas mundiais de criptomoedas.

