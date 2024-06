SINGAPOUR, 17 juin 2024 /PRNewswire/ -- HTX, une bourse de crypto-monnaies de premier plan, est fière d'annoncer la nomination du gardien de but de l'équipe nationale de football de Singapour, Hassan Sunny, au poste de directeur de la sauvegarde.

« Le partenariat entre HTX, le People's Exchange, et Hassan Sunny, le People's Goalkeeper, est parfait, » a déclaré Justin Sun, membre du Conseil consultatif mondial de HTX. « Ensemble, nous veillerons à la sécurité des actifs des utilisateurs dans un monde cryptographique en constante évolution. Tout comme Sunny protège sans crainte son objectif sur le terrain, HTX s'engage à protéger les actifs de chaque utilisateur avec la même détermination et la même détermination, en offrant l'environnement d'investissement le plus sûr et le plus fiable possible. »

Sunny a également exprimé son enthousiasme à l'idée de rejoindre la famille HTX, déclarant : « Je suis ravi de faire partie de HTX. J'ai hâte de me lancer dans ce voyage avec l'équipe. »

Sunny a été qualifié de héros national en Chine pour sa performance exceptionnelle lors du dernier match de groupe du premier tour des qualifications asiatiques de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 contre la Thaïlande le 11 juin. Malgré des attaques incessantes, Sunny a réalisé 11 économies incroyables, dont une économie cruciale en temps d'arrêt. Singapour a finalement perdu le match 1-3, mais leur résultat a aidé la Chine à se qualifier pour le prochain tour au détriment de la Thaïlande.

À propos de HTX :

Fondée en 2013, HTX est passée d'une bourse de cryptomonnaies à un écosystème complet d'entreprises blockchain qui couvrent le trading d'actifs numériques, les dérivés financiers, les portefeuilles, la recherche, l'investissement, l'incubation et d'autres domaines. HTX sert des millions d'utilisateurs dans le monde entier, avec une présence commerciale couvrant plus de 160 pays et régions sur les cinq continents. Ses trois stratégies de développement, « le développement mondial, la technologie est le moteur du développement et la technologie pour de bon » soutiennent son engagement à fournir des services complets et des valeurs aux amateurs de crypto-monnaies du monde entier.

Contacts

Michael Wang

[email protected]

https://www.htx.com/