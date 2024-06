SINGAPORE, 17 giugno 2024 /PRNewswire/ -- HTX, una delle principali piattaforme di scambio di criptovalute, annuncia con orgoglio la nomina del portiere della squadra nazionale di calcio di Singapore Hassan Sunny a capoprotezione (Chief Safeguarding Officer).

"La partnership tra HTX, la 'piattaforma di scambio delle persone', e Hassan Sunny, il 'portiere delle persone', è un abbinamento perfetto", ha affermato Justin Sun, membro del comitato consultivo globale di HTX. "Insieme, lavoreremo per garantire la sicurezza e la protezione delle risorse degli utenti nel mondo delle criptovalute in continua evoluzione. Proprio come Sunny protegge senza timore la sua rete sul campo, HTX si impegna a proteggere le risorse di ogni utente con la stessa determinazione e risolutezza, fornendo l'ambiente di investimento più sicuro e affidabile possibile".

Sunny ha anche espresso il suo entusiasmo all'idea di unirsi alla famiglia HTX, affermando: "Sono contentissimo di far parte di HTX. Non vedo l'ora di intraprendere questo viaggio con la squadra".

Sunny è stato definito un eroe nazionale in Cina per la sua eccezionale prestazione nell'ultima partita del girone del primo turno delle qualificazioni asiatiche alla Coppa del Mondo FIFA 2026 contro la Thailandia l'11 giugno. Nonostante abbia affrontato attacchi implacabili, Sunny ha effettuato 11 incredibili parate, inclusa una cruciale nei tempi di recupero. Alla fine Singapore ha perso la partita 1–3, ma il risultato ha aiutato la Cina a qualificarsi per il turno successivo a spese della Thailandia.

Informazioni su HTX

Fondata nel 2013, HTX si è evoluta da una piattaforma di scambio di criptovalute in un ecosistema completo di attività blockchain che spaziano dalla contrattazione di asset digitali ai derivati finanziari, ai portafogli, alla ricerca, agli investimenti, all'incubazione e ad altre aree. HTX serve milioni di utenti in tutto il mondo, con una presenza aziendale che copre oltre 160 paesi e regioni geografiche nei cinque continenti. Le sue tre strategie di sviluppo: "sviluppo globale, tecnologia guida dello sviluppo e tecnologia per il bene" sostengono il suo impegno nel fornire servizi e valori completi agli investitori in criptovalute di tutto il mondo.

