SINGAPORE, 17 juni 2024 /PRNewswire/ -- HTX, een toonaangevende cryptocurrency exchange, kondigt met trots de benoeming aan van Hassan Sunny, keeper van het nationale voetbalteam van Singapore, als Chief Safeguarding Officer.

"De samenwerking tussen HTX, de 'People's Exchange', en Hassan Sunny, de 'People's Goalkeeper', is een perfecte match," zegt Justin Sun, lid van de Global Advisory Board van HTX. "Samen gaan we werken aan de veiligheid en beveiliging van gebruikersactiva in de steeds veranderende cryptowereld. Net zoals Sunny onbevreesd zijn doel beschermt op het veld, is HTX vastbesloten om de activa van elke gebruiker met dezelfde vastberadenheid en wilskracht te beschermen en de veiligste en meest betrouwbare investeringsomgeving te bieden die mogelijk is."

Sunny liet ook weten enthousiast om bij de HTX-familie te komen: "Ik vind het geweldig om deel uit te maken van HTX. Ik kan niet wachten om samen met het team deze reis te beginnen."

China ziet Sunny als nationale held voor zijn uitstekende optreden in de laatste groepswedstrijd van de eerste ronde van de 2026 FIFA World Cup Asian Qualifiers tegen Thailand op 11 juni. Ondanks de meedogenloze aanvallen verrichte Sunny maar liefst 11 reddingen, en een heel belangrijke in blessuretijd. Singapore verloor de wedstrijd uiteindelijk met 1-3, maar slaagde er wel in China te kwalificeren voor de volgende ronde ten koste van Thailand.

Over HTX:

HTX werd opgericht in 2013 en heeft zich ontwikkeld van een cryptobeurs tot een uitgebreid ecosysteem van blockchainbedrijven die zich bezighouden met de handel in digitale activa, financiële derivaten, portemonnees, onderzoek, investeringen, incubatie en andere domeinen. HTX bedient miljoenen gebruikers wereldwijd en is aanwezig in meer dan 160 landen en regio's op vijf continenten. Met zijn drie ontwikkelingsstrategieën - "wereldwijde ontwikkeling, technologie als motor voor ontwikkeling en technologie voor het goede" wil het bedrijf uitgebreide diensten en waarden leveren aan wereldwijde liefhebbers van cryptocurrency.

Contactgegevens

Michael Wang

[email protected]

https://www.htx.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2391903/image_ID__Logo.jpg