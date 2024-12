A Huawei abre um novo paradigma com o HUAWEI Mate X6, apresentando uma nova tecnologia inovadora e a visualização múltipla ao vivo

Richard Yu, presidente do Huawei Consumer Business Group, considerou o HUAWEI Mate X6 "uma tecnologia revolucionária de dentro para fora, que proporciona aos consumidores uma experiência de tela dobrável totalmente inovadora."

Design inspirado no universo

Com frequência, o fator universo é aplicado no design da série HUAWEI Mate X. Nesse caso, a órbita da era espacial do HUAWEI Mate X6 em torno do layout da câmera é inspirada nas órbitas dos planetas, que simboliza a possibilidade infinita que o futuro oferece.

O HUAWEI Mate X6 é equipado com uma tela externa OLED de 6,45 polegadas com resolução de 2440×1080 e uma tela interna OLED de 7,93 polegadas com resolução ultra-alta de 2440×2240. Com a tecnologia de tela HUAWEI X-TrueTM os usuários têm uma experiência de visualização extraordinária e imersiva.

O HUAWEI Mate X6 estará disponível em três cores: Nebula Gray, Nebula Red, e Black, além de uma série de acessórios, incluindo uma capa protetora com suporte giratório. A edição Nebula Gray recebeu esse nome devido à sua textura de nebulosa, suave ao toque, criada por meio da Topografia Micro-Nano 3D usando um material inovador chamado Vegan Fiber. E seu revestimento óptico extremamente reflexivo proporciona um brilho radiante.

Ultraconfiável

Uma arquitetura distribuída inovadora proporciona um grande avanço do HUAWEI Mate X6 em termos de rede, resfriamento e durabilidade.

Para aumentar sua potência de sinal, o HUAWEI Mate X6 adota criativamente unidades de RF distribuídas, aumentando a força geral do sinal em 60%[1].

O HUAWEI Mate X6 tem maior durabilidade graças ao vidro Kunlun Glass de 2a Geração para a tela externa, uma placa de tela interna de fibra de carbono, uma dobradiça multidimensional avançada e uma estrutura intermediária de alumínio de categoria aeronáutica.

Os materiais inovadores, como o grafeno de condutividade térmica extremamente alta e a separação da fonte de calor, permitem que o HUAWEI Mate X6 tenha um resfriamento eficiente, com a área de dissipação de calor ampliada em 30%[2]. Mesmo em ocasiões em que se joga no celular e se faz chamadas de vídeo simultaneamente, o HUAWEI Mate X6 consegue garantir um bom desempenho.

Fotografia dobrável revolucionária

O HUAWEI Mate X6 apresenta o sistema de câmera Ultra Aperture XMAGE, que recebeu o certificado de precisão e estabilidade de cores da TÜV, que estabelece um novo padrão no mercado de smartphones dobráveis.

A nova câmera Ultra Chroma com 1,50 milhão de canais espectrais permite que o HUAWEI Mate X6 registre cores com uma precisão de cores 120% maior[3].

O incrível sistema de câmeras também apresenta uma câmera Ultra Aperture de 50 MP que comporta uma abertura física de 10 vezes, uma câmera ultragrande angular de 40 MP e uma microcâmera teleobjetiva de 48 MP com zoom óptico de 4X e um modo supermacro de 5 cm.

O recurso Moving Picture permite que os usuários produzam efeitos divertidos em suas fotos, incluindo exposições múltiplas e longa exposição.

A melhor experiência imersiva em tela grande

O HUAWEI Mate X6 apresenta o Live Multi-task[4], uma nova maneira de executar várias tarefas simultaneamente e com eficiência. Com esse recurso, os usuários podem executar três aplicativos simultaneamente com a tela aberta em uma visualização expandida.

Além disso, novos temas para a tela de bloqueio, como Emoji Crush e Air Hoop, proporcionam aos usuários mais diversão sempre que o telefone acende.

[1] Os dados são fornecidos pelos laboratórios da Huawei e comparam o HUAWEI Mate X6 com o Mate X3. [2] Os dados são fornecidos pelos laboratórios da Huawei e comparam a arquitetura do produto com as arquiteturas dobráveis tradicionais para jogos e vídeos em redes celulares. [3] Os dados são fornecidos pelos laboratórios da Huawei e comparam o HUAWEI Mate X6 com o Mate X3. [4] Este recurso é compatível com determinados aplicativos e depende da adaptação desses aplicativos. Para usar esse recurso, atualize seu telefone para a versão mais recente por meio do HOTA update.

