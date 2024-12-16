Huawei раскрывает новую парадигму моделью HUAWEI Mate X6, представляя инновационную архитектуру и функцию Live Multi-View

Ричард Ю (Richard Yu), председатель Huawei Consumer Business Group, назвал HUAWEI Mate X6 «революционной технологией изнутри и снаружи, которая обеспечивает потребителям совершенно инновационные возможности складного экрана».

Дизайн, навеянный Вселенной

Фактор Вселенной часто используется в дизайне серии HUAWEI Mate X. В этом случае примененная в модели HUAWEI Mate X6 компоновка Space-Age Orbit вокруг камеры черпает вдохновение из планетарных орбит, символизируя бесконечные возможности будущего.

Смартфон HUAWEI Mate X6 оснащен 6,45-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 2440×1080 и 7,93-дюймовым OLED-экраном со сверхвысоким разрешением 2440×2240. Благодаря технологии экрана HUAWEI X-TrueTM пользователи могут наслаждаться необыкновенным и захватывающим качеством изображения.

HUAWEI Mate X6 будет предложен в трех цветах: Nebula Gray, Nebula Red и Nebula Black, а также будет предложен ряд аксессуаров, включая защитный чехол с поворотной подставкой. Эксклюзивный выпуск Nebula Gray назван так за текстуру Nebula (галактическая туманность), гладкую на ощупь, которая создана методом микро-нано 3D-топографии с использованием инновационного материала Vegan Fiber. А ультраотражающее оптическое покрытие создает сияющее свечение.

Сверхнадежность

Инновационная распределенная архитектура обеспечивает огромный скачок характеристик сети, охлаждения и долговечности HUAWEI Mate X6.

Для расширения возможностей сигнала в модели HUAWEI Mate X6 творчески использованы распределенные радиочастотные модули, увеличивающие общую силу сигнала на 60 %[1].

Долговечность HUAWEI Mate X6 повышена за счет стекла Kunlun Glass 2-го поколения на внешнем экране, внутренней пластине экрана из углеволокна, усовершенствованного многомерного шарнира и средней рамки из авиационного алюминия.

Инновационные материалы, такие как графен со сверхвысокой теплопроводностью, и разделение источников тепла позволяют эффективно охлаждать HUAWEI Mate X6, увеличивая площадь рассеивания тепла на 30 %[2]. HUAWEI Mate X6 может гарантировать хорошую производительность даже при таких сценариях использования, как одновременная игра в мобильные игры выполнение видеозвонков.

Революционные возможности фотографии на складных устройствах

На HUAWEI Mate X6 представлена система камер Ultra Aperture XMAGE, получившая сертификат точности цветопередачи и стабильности от TÜV, устанавливающий новый стандарт на рынке складных смартфонов.

Новая камера Ultra Chroma с 1,50 миллионами спектральных каналов позволяет смартфону HUAWEI Mate X6 запечатлевать цвета с точностью цветопередачи, улучшенной на 120 %[3].

Невероятная система камер также включает в себя 50-мегапиксельную камеру Ultra Aperture, поддерживающую 10-размерную физическую диафрагму, 40-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 48-мегапиксельную микрокамеру с телеобъективом, обеспечивающим оптический зум 4X и режим супермакросъемки с расстояния 5 см.

Функция Moving Picture позволяет пользователям получать интересные эффекты на фотографиях, включая многократную экспозицию и длинную экспозицию.

Самая увлекательная работа на большом экране

HUAWEI Mate X6 представляет функцию Live Multi-task[4] — новый уровень эффективной многозадачности. С помощью этой функции пользователи могут одновременно запускать три приложения на развернутом экране в расширенном виде.

Кроме того, совершенно новые темы экрана блокировки, такие как Emoji Crush и Air Hoop, дарят пользователям больше радости при каждом включении экрана.

[1] Данные предоставлены лабораториями Huawei и сравнивают характеристики моделей HUAWEI Mate X6 и Mate X3. [2] Данные предоставлены лабораториями Huawei и сравнивают архитектуру изделия с традиционными архитектурами складных устройств при использовании для игр и видеозвонков в сотовых сетях. [3] Данные предоставлены лабораториями Huawei и сравнивают характеристики моделей HUAWEI Mate X6 и Mate X3. [4] Эта функция поддерживается только определенными приложениями и зависит от адаптации приложений. Чтобы использовать эту функцию, обновите ПО телефона до последней версии с помощью обновления HOTA.

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