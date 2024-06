A Huawei e a China Unicom Guangdong realizaram o primeiro teste de 5.5G de uma transmissão ao vivo do interior da China

GUANGZHOU, China, 17 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Huawei, a China Unicom Guangdong e o Departamento de Agricultura e Assuntos Rurais de Zengcheng (Zengcheng Agriculture and Rural Affairs Bureau) realizaram em conjunto hoje o Lychee Live Streaming Festival, com o tema "A 5G Boost for Lychees" no distrito de Zengcheng, em Guangzhou. No evento, influenciadores e streamers usaram um serviço de transmissão ao vivo 5G para promover e vender lichias em vários pomares. Um teste de rede 5.5G também foi realizado no local durante o festival, registrando uma velocidade máxima de uplink superior a 500 Mbps. Isso representa o primeiro teste de 5.5G durante uma transmissão ao vivo no interior da China.

Streamers ao vivo vendem lichias locais online (PRNewsfoto/Huawei Technologies Co., Ltd)

Durante o festival, a China Unicom Guangdong disponibilizou seu plano de serviço de transmissão ao vivo 5G no evento. Este serviço inovador é o primeiro de seu tipo na China. O serviço atende aos requisitos dos streamers ao vivo para largura de banda de uplink ultra alta, grande capacidade de rede e vídeos de alta definição, garantindo experiências de usuário contínuas, estáveis e sem problemas. Ao usar elementos de rede inteligentes e tecnologias de fatiamento (slicing) 5G, a China Unicom Guangdong e a Huawei construíram redes 5G capazes de fornecer melhor qualidade de serviço (QoS) para planos de serviço de transmissão ao vivo, suportando 50% mais tráfego e velocidades de uplink 4 vezes mais rápidas (aumentando de 30–50 Mbps para 150–200 Mbps) para usuários padrão. Além disso, as redes são construídas na plataforma de dados integrada SmartCare da Huawei, que permite uma rápida análise e delimitação de falhas para melhorar ainda mais a experiência dos usuários de transmissão ao vivo.

No MWC Barcelona deste ano, o serviço de transmissão ao vivo 5G ganhou o Global Mobile Awards (GLOMO) da GSMA por "Melhor Serviço de Operadora Móvel para Consumidores Conectados", demonstrando que é altamente reconhecido pelo setor.

Desde o seu lançamento em 2022, o serviço foi usado por mais de 300.000 usuários e apoiou as vendas de streaming ao vivo em uma ampla gama de setores, como agricultura, turismo, vestuário e e-sports.

Uma mesa redonda de mídia foi realizada à tarde no evento, durante a qual Wang Liang, vice-gerente geral do Centro de Inovação de Produtos da China Unicom Guangdong, observou: "Novas ferramentas são necessárias se quisermos nos destacar em novas tarefas agrícolas. A China Unicom Guangdong usa tecnologias de fatiamento de rede 5G e de canal duplo para fornecer serviços de rede rápidos e estáveis para transmissão ao vivo. "

Wang continuou: "No futuro, a China Unicom aproveitará tecnologias como a 5.5G para impulsionar a inovação de redes e o desenvolvimento de novos produtos. Também trabalharemos em estreita colaboração com nossos parceiros para apoiar as vendas das transmissões ao vivo de produtos agrícolas e promover a inovação em todo o setor agrícola."

O 5.5G representa uma enorme melhoria no 5G em muitos aspectos. Com 5.5G, o pico das velocidades de downlink aumenta de 1 Gbps para 10 Gbps e o pico das velocidades de uplink aumentam de 100 Mbps para 1 Gbps. Isso é um aumento de 10 vezes na largura de banda. Com o 5.5G, os usuários podem transmitir sem problemas conteúdo de alta definição em 3D e formatos interativos. O 5.5G também possibilita fornecer garantias de experiência diferenciadas que são ajustadas dinamicamente para diferentes usuários de transmissão ao vivo com base em suas necessidades específicas. Além disso, o 5.5G estabelece as bases para novos serviços ao consumidor, como telefones em nuvem, New Calling e 3D sem óculos.

Hou Yingzhen, presidente do Departamento de Vendas de Marketing e Soluções 5G da Huawei, também esteve presente no evento. Ele disse: "A Huawei inovará constantemente em produtos e tecnologias para estender os benefícios do 5G a mais pessoas e oferecer suporte à implantação comercial do 5.5G. O 5.5G será vital para a infraestrutura de rede em um mundo inteligente. O 5.5G impulsionará a economia de transmissão ao vivo na China e contribuirá para o crescimento da qualidade nas áreas rurais e no setor agrícola em geral. Também tem o potencial de acelerar a digitalização de muitas outras indústrias."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2438980/Huawei_Technologies.jpg

FONTE Huawei Technologies Co., Ltd