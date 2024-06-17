Huawei и China Unicom Guangdong провели первую трансляцию в сети 5.5G из сельского Китая

ГУАНЧЖОУ, Китай, 17 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Huawei, China Unicom Guangdong и Бюро по сельскому хозяйству и делам села района Цзэнчэн совместно провели сегодня в районе Цзэнчэн в Гуанчжоу фестиваль прямых трансляций о личи, посвященный теме «5G помогает производству личи». На мероприятии инфлюенсеры и стримеры использовали сервис потоковых трансляций 5G для рекламы и продажи личи в нескольких садах. Во время фестиваля также было проведено испытание сети 5.5G, в ходе которого была зафиксирована максимальная скорость передающего канала выше 500 Мбит/с. Это первое испытание сети 5.5G в ходе прямой трансляции, проведенное в сельской местности Китая.

Live streamers sell local lychees online

Во время фестиваля компания China Unicom Guangdong предоставила свой план сервиса потоковых трансляций 5G. Этот инновационный сервис является первым в своем роде в Китае. Сервис отвечает требованиям стримеров к сверхвысокой пропускной способности передающего канала, высокой пропускной способности сети и видео высокой четкости, гарантируя бесперебойное, стабильное и устойчивое качество изображения для зрителей. С помощью интеллектуальных сетевых элементов и технологий сегментирования 5G компании China Unicom Guangdong и Huawei построили сети 5G, способные обеспечить лучшее качество обслуживания (QoS) для планов сервиса потоковых трансляций, поддерживая на 50 % больше трафика и в 4 раза более высокую скорость передающего канала (150–200 Мбит/с вместо 30–50 Мбит/с) для стандартных пользователей. Кроме того, сети построены на интегрированной платформе данных Huawei SmartCare, которая позволяет быстро анализировать и разграничивать неисправности для дополнительного улучшения впечатлений зрителей от прямой потоковой трансляции.

На выставке MWC в Барселоне в этом году сервис потоковых трансляций в 5G удостоился награды GSMA Global Mobile Awards (GLOMO) в категории «Лучший сервис мобильного оператора для сетевых клиентов», продемонстрировав высокое признание в отрасли.

С момента запуска в 2022 году сервисом воспользовались более 300 000 пользователей, и он использовался для поддержки продаж в прямом эфире в самых разных секторах, таких как сельское хозяйство, туризм, производство одежды и киберспорт.

Во второй половине дня на мероприятии состоялся круглый стол для СМИ, в ходе которого Ван Лян (Wang Liang), заместитель генерального директора Центра разработки инновационных продуктов компании China Unicom Guangdong отметил: «Если мы хотим преуспеть в решении новых сельскохозяйственных задач, нам потребуются новые инструменты. Компания China Unicom Guangdong использует технологию сегментирования сети 5G и двухканальные технологии для обеспечения быстрых и стабильных сетевых сервисов, необходимых для прямых потоковых трансляций».

Г-н Ван продолжил: «Двигаясь вперед, компания China Unicom будет использовать такие технологии как 5.5G для поддержки инновационных сетей и разработки новых продуктов. Мы также будем тесно сотрудничать с нашими партнерами для поддержки прямых трансляций с целью продажи сельскохозяйственной продукции и более широкого внедрения инноваций в сельскохозяйственной отрасли».

Технология 5.5G представляет огромное усовершенствование по сравнению с 5G во многих аспектах. В сетях 5.5G пиковые скорости канала получения данных увеличиваются с 1 Гбит/с до 10 Гбит/с, а пиковые скорости канала передачи данных — со 100 Мбит/с до 1 Гбит/с. Это десятикратное увеличение пропускной способности. Технология 5.5G дает пользователям возможность вести стабильную потоковую трансляцию контента высокой четкости в 3D- и интерактивных форматах. Технология 5.5G также позволяет предоставлять дифференцированные уровни обслуживания, которые динамически адаптируются для различных пользователей потоковых трансляций в зависимости от их конкретных потребностей. Кроме того, технология 5.5G закладывает основу для новых потребительских сервисов, таких как облачные телефоны, New Calling и 3D без очков.

На мероприятии также присутствовал Хоу Инчжэнь (Hou Yingzhen), президент департамента маркетинга и продаж решений 5G компании Huawei. Он сказал: «Huawei будет постоянно разрабатывать инновационные продукты и технологии, чтобы сделать преимущества 5G доступными для большего числа людей и поддержать коммерческое развертывание сетей 5.5G. Технология 5.5G будет иметь жизненно важное значение для сетевой инфраструктуры в интеллектуальном мире. 5.5G будет стимулировать экономику прямых потоковых трансляций в Китае и способствовать качественному развитию сельских районов и сельскохозяйственной отрасли в целом. Эта технология также может ускорить переход на цифровые технологии многих других отраслей».

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