華為與廣東聯通完成中國首個農村5G-A直播試點

廣州2024年6月14日 /美通社/ -- 今日，華為與廣東聯通聯合廣州市增城區農業農村局，舉辦了"5G新荔量"荔枝直播節活動。網紅及直播人員在多個荔枝果園使用5G直播卡進行了荔枝品牌宣傳及銷售直播。現場也進行了5G-A網絡的試用，測速上行速率超過500 Mbps，這是5G-A在中國農村直播中的首次試點。

本次活動中使用的5G直播卡是廣東聯通在中國率先推出的創新業務，已發展30多萬用戶，覆蓋農業、旅遊、服裝、電競遊戲等多個行業的直播銷售。該業務解決了直播用戶超高上行帶寬的需求，滿足直播場景"大流量、高清晰、低卡頓"持續穩定的用戶體驗。廣東聯通與華為合作引入智能網元及5G切片技術，提供更高的QoS保障，從而實現了 50%流量提升，及上行速度提升4倍。同時通過華為SmartCare融合數據平台，針對直播用戶，也可以快速分析和定界，保障用戶體驗。