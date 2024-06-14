華為與廣東聯通完成中國首個農村5G-A直播試點

14 6月, 2024, 20:42 CST
廣州2024年6月14日 /美通社/ -- 今日，華為與廣東聯通聯合廣州市增城區農業農村局，舉辦了"5G新荔量"荔枝直播節活動。網紅及直播人員在多個荔枝果園使用5G直播卡進行了荔枝品牌宣傳及銷售直播。現場也進行了5G-A網絡的試用，測速上行速率超過500 Mbps，這是5G-A在中國農村直播中的首次試點。
本次活動中使用的5G直播卡是廣東聯通在中國率先推出的創新業務，已發展30多萬用戶，覆蓋農業、旅遊、服裝、電競遊戲等多個行業的直播銷售。該業務解決了直播用戶超高上行帶寬的需求，滿足直播場景"大流量、高清晰、低卡頓"持續穩定的用戶體驗。廣東聯通與華為合作引入智能網元及5G切片技術，提供更高的QoS保障，從而實現了 50%流量提升，及上行速度提升4倍。同時通過華為SmartCare融合數據平台，針對直播用戶，也可以快速分析和定界，保障用戶體驗。
該業務荔枝直播節活動現場也進行了5G-A網絡的試用，現場測速上行最高可達到500 Mbps。在當天下午的媒體圓桌上，廣東聯通產品創新中心副總經理汪亮表示："廣東聯通以5G網絡切片及雙通道技術，為直播場景提供高速，穩定的網絡服務。未來，中國聯通基於5G-A等最新技術，以技術創新驅動網絡創新、開發新產品，開放生態合作，支撐農產品直播，農業創新發展。"
相比5G，5G-A將下行峰值速率從1Gbps提升到10Gbps，上行峰值速率從100Mbps提升到1Gbps，帶寬提升10倍；5G-A直播不僅更流暢、更高清，還能支持3D、交互式的直播。此外，5G-A直播可根據不同直播用戶的需求動態得保障差異化體驗。同時，包括雲手機、新通話、裸眼3D等消費者業務也因5G-A網絡的增強即將起勢。
華為5G Marketing與解決方案銷售部總裁侯英鎮在活動上表示，"華為將通過持續創新，推動5G技術普惠，並支持好5G-A的商用部署。5G-A的商用支持千億聯接、萬兆速率，10倍提升當前5G體驗，打造智能時代的網絡基礎設施，支持中國高速發展的直播經濟，推動農村農業高質量發展，並加速千行百業數字化進程。"
SOURCE 華為技術有限公司
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