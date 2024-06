Huawei i China Unicom Guangdong przeprowadziły pierwszy test sieci 5.5G w streamingu na żywo z chińskiej wsi

GUANGZHOU, Chiny, 17 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Huawei, China Unicom Guangdong oraz Biuro ds. Rolnictwa i Wsi w Zengcheng wspólnie zorganizowały dzisiaj festiwal promocji owoców liczi. Wydarzenie streamowane było na żywo z dzielnicy Zengcheng, a przedsięwzięciu przyświecało hasło „Wsparcie 5G dla liczi". Podczas imprezy influencerzy i streamerzy prowadzili promocję i sprzedaż owoców liczi na terenie kilku sadów z wykorzystaniem strumieniowania na żywo w sieci 5G. Na terenie festiwalu przeprowadzono również test sieci 5.5G, odnotowując maksymalną prędkość w paśmie uplink na poziomie powyżej 500Mbps. Była to pierwsza próba wykorzystania tej technologii w streamingu na żywo z chińskiej wsi.

Live streamers sell local lychees online

W trakcie festiwalu China Unicom Guangdong udostępniała specyfikację usługi streamingu na żywo w sieci 5G. Jest to innowacja i pierwsza tego typu usługa w Chinach. Spełnia ona wymagania streamerów w zakresie ultra-wysokiej przepustowości w paśmie uplink, dużej przepustowości sieci oraz wysokiej jakości obrazu i dźwięku, które gwarantują nieprzerwaną, stabilną i płynną transmisję. Posługując się inteligentnymi elementami sieci i technologiami warstwowania 5G, China Unicom Guangdong oraz Huawei zbudowały sieci 5G, które mogą zapewniać lepszą jakość usługi streamingu na żywo, obsługując o 50% więcej ruchu oraz czterokrotnie wyższe prędkości w paśmie uplink (wzrost z 30-50 Mbps do 150-200 Mbps) dla standardowych użytkowników. Co więcej, sieci zbudowano na zintegrowanej platformie danych Huawei Smart Care, która umożliwia szybką analizę i delimitację usterek, zwiększając komfort streamingu.

Podczas tegorocznych targów MWC Barcelona usługa streamingu w sieci 5G zdobyła przyznawaną przez GSMA nagrodę Global Mobile Awards (GLOMO) w kategorii „Najlepsza usługa mobilna dla konsumentów korzystających z internetu", co stanowi dowód dużego uznania w branży.

Od czasu uruchomienia w 2022 r. z usługi skorzystało już ponad 300 tys. użytkowników, a dzięki streamingowi na żywo prowadzono sprzedaż produktów i usług z najrozmaitszych sektorów i branż: rolniczej, turystycznej, odzieżowej czy e-sportu.

Po południu odbył się okrągły stół z udziałem mediów, podczas którego Wang Liang, zastępca dyrektora generalnego Ośrodka Rozwoju Innowacji Produktowych China Unicom Guangdong, podzielił się następującym spostrzeżeniem: „Jeżeli chcemy sprawnie radzić sobie z nowymi zadaniami w rolnictwie, potrzebujemy nowych narzędzi. China Unicom Guangdong wykorzystuje warstwowanie sieci 5G i technologie dwukanałowej obsługi pamięci, aby dostarczać szybkie i stabilne usługi sieciowe na potrzeby streamingu na żywo.

„W przyszłości China Unicom będzie napędzać innowacje sieciowe i produktowe bazujące na technologiach takich jak 5.5G. Zamierzamy też ściśle współpracować z naszymi partnerami, aby wspierać sprzedaż produktów rolnych z wykorzystaniem streamingu oraz innowacje obejmujące cały sektor rolniczy".

Technologia 5.5G to pod wieloma względami ogromny skok naprzód w stosunku do 5G. Mówimy tu o dziesięciokrotnym wzroście maksymalnej prędkości w paśmie downlink z poziomu 1 Gbps do 10 Gbps, a w paśmie uplink z pułapu 100 Mbps do 1 Gbps. 5.5G umożliwia streaming w jakości high-definition w formacie 3D i trybie interaktywnym. Technologia ta cechuje się wszechstronnością i elastycznością, dzięki którym dynamicznie dostosowuje się do specyficznych potrzeb różnych streamerów. Co więcej, 5.5G kładzie podwaliny pod nowe usługi konsumenckie, takie jak telefony w chmurze, New Calling czy 3D bez okularów.

W wydarzeniu wziął udział również Hou Yingzhen, który stoi na czele działu marketingu i sprzedaży rozwiązań 5G w Huawei. Jak skomentował: „Huawei zamierza nieustannie pracować nad innowacjami produktowymi i technologicznymi, aby z dobrodziejstw 5G mogło korzystać więcej ludzi, ale również z myślą o wsparciu komercyjnego wdrażania 5.5G. Technologia ta będzie odgrywała kluczową rolę w infrastrukturze sieciowej inteligentnego świata, rozpowszechniając wykorzystanie streamingu na żywo w celach gospodarczych na terenie Chin z korzyścią dla rozwoju terenów wiejskich i całego sektora rolniczego. 5.5G może również przyspieszyć digitalizację wielu innych branż.