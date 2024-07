XANGAI, 22 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A SANY Group ("SANY") está realizando avanços importantes na construção da Ponte Shiziyang, um grande projeto de construção na Área da Grande Baía (GBA) de Cantão-Hong Kong-Macao na China. Quatro unidades dos caminhões bomba da SANY terminaram de despejar a última camada da plataforma direita de apoio da torre leste da Ponte Shiziyang, concluindo com sucesso a construção da plataforma de vigas de sustentação da maior ponte suspensa de dois andares do mundo.

A inovação revolucionária da SANY auxilia na construção da Ponte Shiziyang na GBA da China (PRNewsfoto/SANY Group)

A Ponte Shiziyang tem um comprimento total de 35,1 quilômetros. Após sua conclusão, se tornará uma passagem importante conectando as margens leste e oeste do estuário do Rio das Pérolas, promovendo o desenvolvimento de alta qualidade da GBA como parte da "baía interior dourada."

Equipamento da SANY completa a plataforma de apoio da torre leste

A Ponte Shiziyang, uma ponte suspensa de treliça de aço de dois andares de 2.180 metros de comprimento, atravessa o Rio das Pérolas sem pilares no centro do estuário e bateu cinco recordes mundiais por ter o maior vão, o maior número de pistas, a maior torre principal e por ter o maior cabo principal e fundação de ancoragem.

A plataforma de apoio da torre leste tem duas estruturas circulares que possuem 40 metros de diâmetro e 9 metros de altura, com volume bruto de 25.000 metros cúbicos. Eles usam o concreto de alta resistência C45, o que é um grande desafio de construção para o equipamento. As quatro unidades dos caminhões bomba da SANY operaram por 22 horas ininterruptas e concluíram a tarefa com sucesso.

Elevando a eficiência da construção com inovação tecnológica

Os caminhões bomba da SANY possuem um sistema de bombeamento de pressão contínua e tecnologia de válvula principal digital, melhorando as mudanças de direção em 20% – permitindo que um carregamento extra de materiais seja bombeado a cada hora. O sistema previne bloqueios nos tubos e garante operações inteligentes com economia de energia. Além disso, a tecnologia de supressão ativa da lança limita a amplitude final em 20 centímetros, garantindo uma operação mais suave do caminhão.

Enquanto isso, o novo recurso de mudança de transmissão da potência economiza os custos de combustível de forma expressiva ao reduzir a velocidade operacional do motor em 300 rpm, economizando cerca de 40.000 yuans em custos de combustível para o volume operacional de 60.000 metros cúbicos por ano.

"A SANY está dedicada à missão de "A Qualidade Transforma o Mundo", apoiando a infraestrutura global com tecnologias inovadoras, eficientes e ecológicas. A conclusão de sucesso da plataforma de apoio da torre leste da Ponte Shiziyang mostra a liderança da SANY em inovação tecnológica e eficiência em construção, tornando-se referência no setor," disse Xiang Wenbo, presidente rotativo da SANY Group.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2465992/SANY_s_Breakthrough_Innovation_Aids_Construction_Shiziyang_Bridge_China_s_GBA.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

FONTE SANY Group