三一集團的突破性創新助力粵港澳大灣區獅子洋大橋建設

三一設備完成東索塔承台

獅子洋大橋採用主跨2180米雙層鋼桁懸索橋的方案「一跨過江」，江中心不會再建有橋墩，創造5項「世界之最」，即主跨跨徑、車道數量、主塔塔高、錨碇基礎、主纜規模。

東索塔承台為兩個直徑40米、高9米的圓形，總體積為約25000立方米。全部採用C45高強度混凝土，施工難度巨大。四台三一泵車連續22小時不間斷運行，成功完成了任務。

科技創新提升施工效率

三一泵車具有無級壓力泵送系統和數字主閥技術，換向次數提升20%，每小時可多泵送一批料。該系統防止管道堵塞，確保智能、節能運行。此外，臂架的主動減振技術將末端振幅控制在20厘米以內，確保泵車操作更順暢。

與此同時，全新的動力傳輸改變顯著降低了油耗，通過將發動機工作轉速降低300rpm，每年可節省約4萬元燃油成本（按泵車60000立方米/年的作業量測算）。

三一集團輪值董事長向文波表示：「秉承『品質改變世界』的使命，三一支持全球基礎設施建設，採用創新、高效、綠色的技術。獅子洋大橋東索塔承台的成功完成展示了三一在技術創新和施工效率方面的領先地位，設立了行業新標桿。」

SOURCE 三一集團