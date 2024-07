L'innovation révolutionnaire de SANY contribue à la construction du pont de Shiziyang dans la GBA chinoise

SHANGHAI, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe SANY (« SANY ») réalise des percées majeures dans la construction du pont de Shiziyang, un projet majeur dans la Greater Bay Area (GBA) Guangdong-Hong Kong-Macao en Chine. Quatre camions-pompes SANY ont achevé le coulage de la dernière couche de la plate-forme d'appui droite de la tour est du pont de Shiziyang, permettant ainsi de terminer avec succès la construction de la plate-forme de poutres porteuses du plus grand pont suspendu à deux étages au monde.

Le pont de Shiziyang a une longueur totale de 35,1 kilomètres. Une fois achevé, il constituera un lien important entre les rives est et ouest du delta de la rivière des Perles et favorisera le développement de haute qualité de la GBA en tant que partie du « bras de mer intérieur doré ».

L'équipement SANY complète la plate-forme de stockage de la tour Est

Le pont de Shiziyang, un pont suspendu à treillis métallique à deux étages de 2 180 mètres de long, traverse la rivière des Perles sans pile de pont au milieu de l'estuaire et détient cinq records du monde : pour la plus longue portée, le plus grand nombre de voies de circulation, la tour principale la plus haute, le plus grand câble principal et le plus grand ancrage de fondation.

La plate-forme de stockage de la tour Est comporte deux structures circulaires de 40 mètres de diamètre et de 9 mètres de hauteur, pour un volume brut de 25 000 mètres cubes. Elle utilise du béton C45 à haute résistance, ce qui représente un énorme défi pour l'équipement. Les quatre camions-pompes SANY ont travaillé sans interruption pendant 22 heures et ont mené à bien cette tâche.

Améliorer l'efficacité de la construction grâce à l'innovation technologique

Les camions-pompes SANY sont équipés d'un système de pompage à pression continue et d'une technologie de vanne principale numérique qui améliore le changement de direction de 20 % et permet de pomper un chargement supplémentaire de matériaux chaque heure. Ce système permet d'éviter le colmatage des tuyaux et assure un fonctionnement intelligent et économe en énergie. En outre, la technologie d'amortissement actif de la flèche limite l'amplitude finale à 20 centimètres, ce qui rend les opérations du camion plus fluides.

Pendant ce temps, la nouvelle transmission permet d'économiser considérablement sur les coûts de carburant en réduisant le régime moteur de 300 tours par minute, ce qui représente une économie d'environ 40 000 yuans sur un volume d'exploitation de 60 000 mètres cubes par an.

« SANY s'est engagé à respecter la devise « La qualité change le monde » et à soutenir les infrastructures mondiales avec des technologies innovantes, efficaces et respectueuses de l'environnement. L'achèvement réussi de la plate-forme de stockage de la tour est du pont de Shiziyang montre le rôle de premier plan de SANY dans l'innovation technologique et l'efficacité de la construction, et établit de nouvelles normes dans l'industrie », a déclaré Xiang Wenbo, président tournant du groupe SANY.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2465926/SANY_s_Breakthrough_Innovation_Aids_Construction_Shiziyang_Bridge_China_s_GBA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg