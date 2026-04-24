A KuCoin lança o KuCard na rede global da Mastercard na Austrália, promovendo pagamentos com criptomoedas no mundo real

A primeira implantação do KuCard na Austrália oferece pagamentos em criptomoedas sem complicações a milhões de estabelecimentos comerciais afiliados à Mastercard.

SYDNEY, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, uma das principais plataformas mundiais de criptomoedas, anunciou hoje o lançamento de pagamentos diretos com criptomoedas através da rede global da Mastercard para usuários qualificados na Austrália, permitindo que os usuários façam compras do dia a dia usando criptomoedas em qualquer lugar onde a bandeira Mastercard seja aceita. Por meio de uma parceria com a Immersve, membro principal da rede Mastercard, a solução permite que os usuários paguem suas compras com criptomoedas em qualquer lugar onde a bandeira Mastercard seja aceita, inclusive nos serviços Apple Pay e Google Pay — reforçando o compromisso da KuCoin com uma infraestrutura que prioriza a confiança e a utilidade prática dos ativos digitais.

Graças a essa integração, o USDC pode ser usado para pagar despesas do dia a dia em tempo real no ponto de venda. No lançamento, o serviço é compatível com 37 pares de câmbio USDC, permitindo que os usuários qualificados paguem com os ativos digitais compatíveis. Na finalização da compra, os ativos digitais são convertidos em moeda fiduciária para liquidação por meio da rede global de pagamentos da Mastercard — assim, os usuários podem efetuar o pagamento com a familiaridade de usar um cartão de crédito, sem precisar converter manualmente os fundos com antecedência.

A iniciativa de lançar esse serviço está alinhada com a estratégia global da KuCoin de priorizar a confiança — reforçando a segurança, a transparência e a conformidade, ao mesmo tempo em que amplia o uso prático das criptomoedas no mundo real. A KuCoin segue investindo em uma infraestrutura robusta para seus usuários e parceiros, concentrando-se em reforçar a confiança no ecossistema de ativos digitais por meio de iniciativas de segurança e transparência.

BC Wong, CEO da KuCoin, afirmou: "Para que os ativos digitais sejam úteis no mundo real, é necessária uma infraestrutura confiável — canais seguros, normas claras de conformidade e proteções que priorizem o usuário. Este lançamento permite que nossos usuários na Austrália utilizem os cartões Mastercard, baseando-se em nosso registro DCE na AUSTRAC, demonstrando o compromisso da KuCoin com a inovação responsável e a utilidade prática das criptomoedas à medida que elas se integram ao sistema financeiro global. Esta solução permite que nossos usuários utilizem seus recursos de forma fácil, segura e em todo o mundo — onde quer que os cartões Mastercard sejam aceitos.

James Pinch, diretor-geral da KuCoin na Austrália, acrescentou: "A Austrália é um mercado que evolui rapidamente quando se trata da adoção de ativos digitais. Para os usuários comuns, a praticidade é o fator decisivo. "O KuCard ajuda a associar os ativos digitais ao comércio real por meio de uma experiência de pagamento Mastercard familiar — promovendo uma adoção mais ampla e, ao mesmo tempo, reforçando a importância da segurança, da governança e da inovação responsável."

"A colaboração com marcas conhecidas e confiáveis, como a Mastercard e a KuCoin, é um passo importante para a adoção generalizada dos ativos digitais nas compras do dia a dia", afirmou Jerome Faury, CEO da Immersve. "A Immersve está estabelecendo pontes entre a Web3 e o setor financeiro tradicional em escala global, viabilizando a utilização de criptomoedas em todos os locais onde a bandeira Mastercard é aceita. É um divisor de águas para todos."

Christian Rau, vice-presidente sênior de Comercialização Digital da Mastercard, acrescentou: "A parceria com a KuCoin e a Immersve é mais um exemplo do compromisso contínuo da Mastercard com a inovação responsável no espaço da Web3. Ao possibilitar o uso de ativos digitais em grande escala de forma segura e dentro das normas, estamos ajudando a fazer com que esses ativos se tornem verdadeiramente úteis no dia a dia."

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder em cripto, construída sobre confiança e segurança, atendendo mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Conhecida por sua confiabilidade e abordagem centrada no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e fortes mecanismos de segurança para oferecer uma experiência de trading fluida. A KuCoin oferece acesso a mais de 1.500 ativos digitais por meio de um amplo portfólio de produtos e mantém o compromisso de construir uma infraestrutura de ativos digitais transparente, em conformidade e focada no usuário para o futuro das finanças, respaldada pelas certificações SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, construímos uma sólida base global de conformidade, marcada por conquistas importantes como o registro na AUSTRAC na Austrália, a licença MiCA na Europa e avanços regulatórios em outros mercados.

Saiba mais: www.kucoin.com

Sobre a Immersve

A Immersve é um membro principal da rede Mastercard. Sua plataforma de emissão como serviço oferece suporte tanto a experiências de pagamento centralizadas quanto descentralizadas. As corretoras, carteiras web3 e protocolos DeFi podem se integrar facilmente às APIs e aos contratos inteligentes da Immersve para realizar transações em qualquer lugar onde a bandeira Mastercard seja aceita, sem a necessidade de bancos ou moedas fiduciárias. A Immersve é uma entidade regulada.

Para obter mais informações, acesse www.immersve.com.

Sobre a Mastercard

A Mastercard estimula as economias e capacita as pessoas em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. Juntamente com nossos clientes, estamos construindo uma economia resiliente onde todos possam prosperar. Oferecemos uma grande variedade de opções de pagamentos digitais, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Nossa combinação de tecnologia e inovação, parcerias e redes nos permite oferecer um conjunto exclusivo de produtos e serviços que ajudam pessoas, empresas e governos a desenvolver todo o seu potencial.

www.mastercard.com

A Axis One Markets Pty Ltd é uma Representante Corporativa Autorizada da Immersve Pty Ltd (ACN 658 192 057, AFSL n.º 545925) e está autorizada a prestar determinados serviços financeiros relativos ao "KuCard" em nome da Immersve, limitando-se ao âmbito do seu contrato de Representante Corporativa Autorizada com a Immersve Pty Ltd. O 'KuCard' é emitido ou fornecido pela Immersve Pty Ltd, sendo esta a única responsável pela emissão desse produto, incluindo todas as divulgações e obrigações associadas, nos termos de sua licença de serviços financeiros australiana. A Immersve Pty Ltd não se responsabiliza por quaisquer produtos ou serviços financeiros oferecidos pela Echuca Trading Pty Ltd. Antes de adquirir ou utilizar qualquer produto ou serviço financeiro, você deve ler a Declaração de Divulgação do Produto ("PDS"), o Guia de Serviços Financeiros ("FSG"), a Determinação do Mercado-Alvo ("TMD") e quaisquer outros documentos de divulgação emitidos pela Immersve Pty Ltd.

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FONTE KuCoin