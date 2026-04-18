KuCoin Institutional fortalece a estrutura OES com o CASH+ da Asseto e suporte expandido a colaterais RWA

Permitindo que clientes institucionais desbloqueiem garantias que geram rendimento com maior eficiência de capital

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 18 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin Institutional anunciou hoje a integração do produto principal da Asseto, CASH+, em sua estrutura de colateral institucional, expandindo ainda mais sua infraestrutura de colaterais de ativos do mundo real (RWA) por meio do programa Off-Exchange Settlement (OES) e da solução RWA Collateral Mirroring (RCMS). A integração amplia a gama de colaterais reconhecidos disponíveis para clientes institucionais, permitindo que obtenham crédito de trading equivalente a stablecoins enquanto se beneficiam da exposição ao rendimento subjacente. Isso também destaca os esforços contínuos da KuCoin Institutional em liderar o desenvolvimento de uma infraestrutura mais eficiente em termos de capital e preparada para instituições, na interseção entre ativos do mundo real tokenizados e mercados de ativos digitais.

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Como parte de seu roteiro de inovação institucional, a KuCoin Institutional apresentou a Solução de Espelhamento de Colateral RWA (RCMS), tornando-se a primeira bolsa global a oferecer essa solução dentro de uma ampla estrutura global e permitindo que instituições espelhem participações em ativos reais de alta qualidade em colateral de trading por meio de equivalentes em stablecoins, sem transferir a propriedade. Ao apoiar produtos como fundos de mercado monetário tokenizados, o RCMS aprimora ainda mais a capacidade da KuCoin Institutional de conectar as finanças tradicionais à liquidez de ativos digitais, ampliando o escopo e a flexibilidade de sua estrutura de colateral OES.

CASH+: Um token de rendimento de mercado monetário em nível institucional

O CASH+ é o primeiro produto principal de RWA lançado na Asseto, oferecendo exposição 1:1 às unidades do CMS USD Money Market Fund, Classe I, gerido pela CMS Asset Management (HK) Co., Limited, uma subsidiária da China Merchants Securities. O valor líquido dos ativos de cada token acompanha diretamente o fundo subjacente, oferecendo aos investidores uma porta totalmente respaldada para retornos profissionais do mercado monetário por meio de rails blockchain.

O CASH+ oferece aos participantes institucionais uma alternativa atraente em relação à manutenção de stablecoins ociosas. Com um rendimento anualizado de 3,5 a 4%, cada token é totalmente lastreado 1:1 por unidades do fundo subjacente e passa por atestações regulares independentes de prova de reservas. O CASH+ combina o rendimento de um produto tradicional do mercado monetário com a acessibilidade de um ativo on-chain, suportando negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana, e implantado tanto no Ethereum quanto no BNB Chain.

Aprimorando a eficiência de capital por meio do KuCoin OES

Por meio da estrutura de garantia OES da KuCoin, detentores institucionais elegíveis podem empenhar o CASH+ como garantia fora da corretora para obter linhas de crédito de negociação equivalentes a stablecoin, sem transferir a propriedade do ativo subjacente.

Essa estrutura permite uma única alocação de capital sustente tanto a geração de rendimento quanto a capacidade ativa de trading. Para tesouros institucionais, mesas de negociação e fundos de ativos digitais, isso oferece uma abordagem mais eficiente para a gestão de reservas, reduzindo o tradicional equilíbrio entre manter a liquidez e gerar retornos sobre capital ocioso.

O modelo já demonstrou valor prático em ambientes de negociação ao vivo. Equipes de negociação quantitativo utilizaram o CASH+ como garantia de margem na KuCoin para acessar linhas de crédito por meio da estrutura OES, enquanto continuam a se beneficiar do rendimento anualizado subjacente de 3,5% a 4%. Para formadores de mercado de alta frequência e equipes quantitativas, isso expande o papel da garantia de uma necessidade passiva de financiamento para um instrumento de capital mais produtivo, ajudando a melhorar a eficiência geral da implantação de capital.

"A integração do CASH+ em nossa estrutura OES reflete uma mudança mais ampla na demanda institucional em direção a garantias de alta qualidade e geradoras de rendimento,"declarou Tika Lum, chefe de Desenvolvimento de Negócios Globais da KuCoin Institutional. "Com soluções como o OES e nossa Solução de Espelhamento de Garantias RWA (Collateral Mirroring Solution - RCMS), permitimos que instituições implantem capital de forma integrada entre mercados tradicionais e digitais — aprimorando a eficiência de capital preservando o rendimento e mantendo total controle dos ativos."

Bridget Li, CEO e cofundadora da Asseto, declarou:"O CASH+ foi criado para resolver um problema real: instituições no segmento de ativos digitais precisam de um instrumento gerador de rendimento que se integre de forma nativa à infraestrutura on-chain. Ser aceito no produto reconhecido RCMS da KuCoin valida que o CASH+ alcançou a credibilidade institucional e a maturidade de produto que o mercado exige."

Sobre a KuCoin Institutional

A KuCoin Institutional é a divisão institucional da KuCoin, dedicada a atender investidores profissionais, fundos e clientes corporativos com soluções de ativos digitais compatíveis e eficientes. Ao integrar infraestrutura avançada de negociação, acesso à liquidez e parcerias de custódia de nível institucional, a KuCoin Institutional conecta as finanças tradicionais à economia digital.

Saiba mais em: www.kucoin.com

Sobre a Asseto

A Asseto é a principal plataforma de tokenização de RWA com padrão institucional na Ásia, dedicada a conectar finanças tradicionais e DeFi. A plataforma oferece aos proprietários de ativos uma solução completa que abrange consultoria de conformidade, tokenização de ativos, distribuição on-chain e liquidação, disponibilizando aos usuários produtos de investimento RWA acessíveis. Asseto alcançou múltiplos marcos regulatórios em Hong Kong, incluindo o lançamento do primeiro projeto imobiliário RWA da cidade. A plataforma já implantou 13 produtos RWA em múltiplas blockchains, com volume de ativos tokenizados superior a US$ 500 milhões. Asseto recebeu investimento estratégico do HashKey Group, foi selecionada para o programa de incubação BNB Chain MVB e é um dos nove principais projetos blockchain apoiados pelo Hong Kong Cyberport. Saiba mais: https://asseto.finance

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FONTE KuCoin