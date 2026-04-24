KuCoin ra mắt KuCard trên mạng lưới toàn cầu của Mastercard tại Australia, thúc đẩy thanh toán bằng tiền mã hóa trong đời sống thực

Việc triển khai KuCard đầu tiên tại Australia mang đến khả năng thanh toán bằng tiền mã hóa liền mạch cho hàng triệu đơn vị chấp nhận Mastercard.

SYDNEY, ngày 24 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, nền tảng tiền mã hóa toàn cầu hàng đầu, hôm nay công bố ra mắt tính năng thanh toán trực tiếp bằng tiền mã hóa thông qua mạng lưới toàn cầu của Mastercard dành cho người dùng đủ điều kiện tại Australia, cho phép thực hiện các giao dịch mua sắm hàng ngày bằng tiền mã hóa tại bất kỳ nơi nào chấp nhận Mastercard. Thông qua hợp tác với Immersve, một thành viên chính thức của mạng lưới Mastercard, giải pháp này cho phép người dùng mua sắm được hỗ trợ bằng tiền mã hóa ở mọi nơi chấp nhận Mastercard, bao gồm cả qua Apple Pay và Google Pay — qua đó thúc đẩy cam kết của KuCoin trong việc xây dựng hạ tầng ưu tiên độ tin cậy và ứng dụng thực tế của tiền mã hóa.

Thông qua sự tích hợp này, USDC có thể được sử dụng để phục vụ chi tiêu hàng ngày theo thời gian thực tại điểm bán hàng. Khi ra mắt, dịch vụ hỗ trợ 37 cặp giao dịch USDC, cho phép người dùng đủ điều kiện thanh toán bằng các tài sản số được hỗ trợ. Tại thời điểm thanh toán, các tài sản số sẽ được quy đổi sang tiền pháp định để xử lý thanh toán thông qua mạng lưới thanh toán toàn cầu của Mastercard — nhờ đó người dùng có thể thanh toán với trải nghiệm thẻ quen thuộc mà không cần chuyển đổi thủ công trước.

Việc ra mắt này phản ánh chiến lược vĩ mô hơn của KuCoin trong việc lấy độ tin cậy làm trọng tâm — tăng cường bảo mật, minh bạch và tuân thủ, đồng thời mở rộng ứng dụng thực tiễn của tiền mã hóa trong đời sống thực. KuCoin tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng vững mạnh cho người dùng và đối tác, tập trung củng cố niềm tin vào hệ sinh thái tài sản số thông qua các sáng kiến về bảo mật và trách nhiệm giải trình.

BC Wong, Giám đốc điều hành của KuCoin, cho biết: "Để tài sản số thực sự hữu ích trong đời sống đòi hỏi có hạ tầng đáng tin cậy — hệ thống giao dịch an toàn, tiêu chuẩn tuân thủ rõ ràng và các biện pháp bảo vệ ưu tiên người dùng. Việc ra mắt này mang khả năng chấp nhận Mastercard đến người dùng của chúng tôi tại Australia, dựa trên đăng ký DCE với AUSTRAC của chúng tôi, thể hiện cam kết của KuCoin đối với đổi mới có trách nhiệm và tính ứng dụng hàng ngày của tiền mã hóa khi tích hợp vào nền tài chính toàn cầu. Giải pháp này cho phép người dùng chi tiêu tài sản của mình một cách dễ dàng, an toàn và trên phạm vi toàn cầu — ở bất cứ nơi nào chấp nhận Mastercard".

James Pinch, Giám đốc điều hành KuCoin tại Australia, cho biết: "Australia là thị trường phát triển nhanh trong việc tiếp nhận tài sản số. Với người dùng phổ thông, tính ứng dụng chính là yếu tố mang tính bước ngoặt. KuCard giúp kết nối tài sản số với hoạt động thương mại thực thông qua trải nghiệm thanh toán Mastercard quen thuộc — hỗ trợ chấp nhận rộng rãi hơn, đồng thời củng cố tầm quan trọng của bảo mật, quản trị và đổi mới có trách nhiệm".

"Việc hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng và đáng tin cậy như Mastercard và KuCoin là bước tiến lớn hướng tới việc phổ cập áp dụng tài sản số trong giao dịch mua sắm hàng ngày", Jerome Faury, Giám đốc điều hành của Immersve cho biết. "Immersve đang xây dựng cầu nối giữa Web3 và tài chính truyền thống trên quy mô toàn cầu, cho phép các cá nhân chi tiêu tiền mã hóa ở mọi nơi chấp nhận Mastercard. Đây là yếu tố thay đổi cuộc chơi cho tất cả mọi người".

Christian Rau, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Thương mại hóa Kỹ thuật số của Mastercard, cho biết thêm: "Sự hợp tác với KuCoin và Immersve là một ví dụ khác về cam kết không ngừng của Mastercard đối với đổi mới có trách nhiệm trong không gian Web3. Bằng việc cho phép chi tiêu tài sản số ở quy mô lớn theo cách an toàn, bảo mật và tuân thủ, chúng tôi đang giúp tài sản số trở nên thực sự hữu dụng trong đời sống hàng ngày".

Giới thiệu về KuCoin

Được thành lập năm 2017, KuCoin là nền tảng tiền mã hóa hàng đầu thế giới được xây dựng trên sự tin cậy và bảo mật, phục vụ hơn 40 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Được biết đến với độ tin cậy cao và cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm, nền tảng này kết hợp công nghệ tiên tiến, thanh khoản sâu và các cơ chế bảo mật mạnh mẽ nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch. KuCoin cung cấp quyền truy cập vào hơn 1.500 tài sản số thông qua bộ sản phẩm đa dạng, đồng thời duy trì cam kết xây dựng hạ tầng tài sản số minh bạch, tuân thủ và lấy người dùng làm trung tâm cho tương lai tài chính, được bảo chứng bởi các chứng nhận SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 và ISO/IEC 27701:2019. Trong những năm gần đây, KuCoin đã xây dựng một nền tảng tuân thủ toàn cầu vững mạnh, đánh dấu bằng các cột mốc quan trọng bao gồm đăng ký AUSTRAC tại Australia, giấy phép MiCA tại Châu Âu và những tiến triển về mặt pháp lý tại các thị trường khác.

Giới thiệu về Immersve

Immersve là một thành viên chính thức của mạng lưới Mastercard. Nền tảng phát hành dưới dạng dịch vụ (issuing-as-a-service) của công ty hỗ trợ cả trải nghiệm thanh toán tập trung và phi tập trung. Các sàn giao dịch, ví web3 và các giao thức DeFi có thể dễ dàng tích hợp với API và hợp đồng thông minh của Immersve để thực hiện giao dịch ở mọi nơi chấp nhận Mastercard mà không cần ngân hàng hoặc tiền pháp định. Immersve là một tổ chức được quản lý.

Giới thiệu về Mastercard

Mastercard thúc đẩy các nền kinh tế và trao quyền cho con người tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Cùng với khách hàng, chúng tôi đang xây dựng một nền kinh tế vững mạnh, nơi mọi người đều có thể phát triển thịnh vượng. Chúng tôi hỗ trợ một loạt các lựa chọn thanh toán số, giúp các giao dịch trở nên an toàn, đơn giản, thông minh và dễ tiếp cận. Công nghệ và đổi mới, quan hệ đối tác và mạng lưới của chúng tôi kết hợp để mang lại bộ sản phẩm và dịch vụ độc đáo, giúp cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ hiện thực hóa tiềm năng lớn nhất của họ.

Axis One Markets Pty Ltd là Đại diện Doanh nghiệp được Ủy quyền của Immersve Pty Ltd (ACN 658 192 057, AFSL số 545925) và được ủy quyền cung cấp một số dịch vụ tài chính liên quan đến 'KuCard' thay mặt cho Immersve, trong phạm vi thỏa thuận Đại diện Doanh nghiệp được Ủy quyền với Immersve Pty Ltd. 'KuCard' được phát hành hoặc cung cấp bởi Immersve Pty Ltd, và công ty này chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với việc phát hành sản phẩm đó, bao gồm tất cả các công bố thông tin và nghĩa vụ liên quan theo giấy phép dịch vụ tài chính tại Australia của mình. Immersve Pty Ltd không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính nào do Echuca Trading Pty Ltd phát hành. Trước khi mua hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính nào như vậy, bạn nên đọc Tài liệu Công bố Sản phẩm ("PDS"), Hướng dẫn Dịch vụ Tài chính ("FSG"), Xác định Thị trường Mục tiêu ("TMD") và bất kỳ tài liệu công bố nào khác do Immersve Pty Ltd phát hành.

