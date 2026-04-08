KuCoin lança o Programa Elite Trader Premier para fortalecer o Social Trading por meio de transparência, descoberta e crescimento da comunidade

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, uma das principais plataformas globais de criptomoedas construída sobre confiança, anunciou hoje o lançamento do seu Programa Elite Trader Premier, uma nova iniciativa voltada para aprimorar a qualidade e a acessibilidade do social trading, ajudando traders de alto potencial a obter visibilidade antecipada, permitindo que os usuários aprendam com participantes de mercado mais descobertos e apoiando o desenvolvimento de um ecossistema de trading mais saudável e transparente.

À medida que o copy trading continua a evoluir, a KuCoin está ampliando seu foco além dos incentivos de participação, em direção a uma estrutura mais completa para descoberta de traders, aprendizado comunitário e crescimento do ecossistema. O Programa Elite Trader Premier reflete essa mudança ao ajudar traders capacitados a obter reconhecimento com mais facilidade, permitindo que os usuários aprendam com participantes de mercado mais visíveis e experientes, além de apoiar um ambiente mais robusto de social trading no geral.

O programa reduz a barreira de entrada para usuários elegíveis que desejam iniciar o lead trading, permitindo que comecem sem a necessidade de um histórico extenso de trading como líderes. A partir daí, a progressão é guiada por um sistema transparente de níveis baseado em desempenho e engajamento, criando um caminho mais claro para que os traders construam credibilidade e visibilidade por meio de atividade real na plataforma.

Ao mesmo tempo, o programa amplia as formas pelas quais os traders podem ser reconhecidos em todo o ecossistema da KuCoin. Por meio de recursos como KuCoin Live e oportunidades oficiais de destaque, a KuCoin está criando mais maneiras para que os traders compartilhem insights de mercado, ampliem sua audiência e transformem sua experiência de trading em influência mais ampla, oferecendo o caminho mais escalável para que os traders maximizem sua marca global.

Para os usuários que estão entrando no copy trading, isso cria uma experiência mais acessível e fácil de navegar, que apoia o aprendizado com traders experientes. Para a comunidade em geral, isso contribui para um ecossistema mais saudável, construído sobre maior transparência, expertise mais visível e conexões mais fortes entre traders e seguidores.

Ao alinhar o desenvolvimento dos traders com o aprendizado da comunidade e a visibilidade na plataforma, o Programa Elite Trader Premier reforça o compromisso mais amplo da KuCoin em construir um ambiente de social trading onde a expertise seja mais facilmente descoberta, a participação seja mais aberta e o valor de longo prazo do ecossistema possa continuar a crescer. Por meio de um sistema semanal de níveis, os Lead Traders podem acessar até 30% de participação nos lucros, bônus mensais de até 600 USDT e liquidação diária, possibilitando a realização mais ágil das recompensas.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder em cripto, construída sobre confiança e segurança, atendendo mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Conhecida por sua confiabilidade e abordagem centrada no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e fortes mecanismos de segurança para oferecer uma experiência de trading fluida. A KuCoin oferece acesso a mais de 1.500 ativos digitais por meio de um amplo portfólio de produtos e mantém o compromisso de construir uma infraestrutura de ativos digitais transparente, em conformidade e focada no usuário para o futuro das finanças, respaldada pelas certificações SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, construímos uma sólida base global de conformidade, marcada por conquistas importantes como o registro na AUSTRAC na Austrália, a licença MiCA na Europa e avanços regulatórios em outros mercados.

Saiba mais em www.kucoin.com

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FONTE KuCoin