KuCoin Luncurkan KuCard di Jaringan Global Mastercard di Australia, Dorong Penggunaan Metode Pembayaran Berbasiskan Aset Kripto di Dunia Nyata

Berkat integrasi ini, USDC dapat digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sehari-hari secara seketika. Pada tahap awal, layanan ini mendukung 37 trading pair USDC sehingga pengguna yang memenuhi persyaratan dapat bertransaksi menggunakan beragam aset digital. Saat pembayaran dilakukan, aset kripto secara otomatis diubah ke mata uang fiat agar transaksi diselesaikan melalui jaringan Mastercard. Dengan mekanisme ini, pengguna dapat bertransaksi layaknya menggunakan kartu pembayaran pada umumnya, tanpa perlu menukar aset secara manual terlebih dahulu.

Peluncuran ini mencerminkan strategi "trust-first" KuCoin—memperkuat sistem keamanan, transparansi, dan kepatuhan regulasi sekaligus memperluas penggunaan kripto dalam kehidupan nyata. KuCoin terus berinvestasi dalam infrastruktur yang tangguh bagi pengguna dan mitra dengan fokus membangun kepercayaan ekosistem aset digital melalui inisiatif keamanan dan akuntabilitas.

BC Wong, CEO, KuCoin, mengatakan: "Agar aset digital benar-benar bermanfaat nyata, kita membutuhkan infrastruktur yang tepercaya—mulai dari sistem yang aman, standar kepatuhan yang jelas, hingga perlindungan pengguna. Melalui peluncuran ini, kami membuka akses ke jaringan Mastercard bagi pengguna di Australia, sekaligus melanjutkan proses registrasi di AUSTRAC. Langkah ini menegaskan komitmen KuCoin dalam mendorong inovasi yang bertanggung jawab, serta memperluas penggunaan aset kripto dalam aktivitas keuangan sehari-hari di seluruh dunia. Dengan solusi tersebut, pengguna dapat membelanjakan aset digital secara lebih praktis, aman, dan lintasnegara—di mana saja Mastercard diterima."

James Pinch, Managing Director, KuCoin, Australia, menambahkan: "Di Australia, tingkat penggunaan aset digital terus berkembang pesat. Pada akhirnya, kemudahan penggunaan aset digital dalam aktivitas sehari-hari menjadi kunci. Melalui KuCard, aset digital dapat langsung digunakan dalam transaksi riil lewat jaringan Mastercard yang telah banyak dikenal—membuka jalan bagi adopsi yang lebih luas dengan tetap mengedepankan keamanan, kepatuhan regulasi, dan inovasi yang bertanggung jawab."

CEO, Immersve, Jerome Faury, mengatakan, "Kolaborasi dengan perusahaan global tepercaya seperti Mastercard dan KuCoin menjadi langkah penting untuk mendorong tingkat penggunaan aset digital secara masif dalam transaksi sehari-hari. Immersve berupaya menjembatani ekosistem Web3 dengan sistem keuangan konvensional dalam skala global sehingga kripto dapat digunakan di mana pun Mastercard diterima. Ini menjadi terobosan yang membuka jalan bagi pemanfaatan yang lebih luas."

Christian Rau, Senior Vice President, Digital Commercialization, Mastercard, menambahkan: ""Kemitraan dengan KuCoin dan Immersve merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Mastercard dalam menghadirkan inovasi yang bertanggung jawab di ranah Web3. Dengan mendukung penggunaan aset digital secara luas dengan cara yang aman, terlindungi, dan sesuai regulasi, kami turut menjadikan aset digital benar-benar relevan dalam kehidupan sehari-hari."

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.

Tentang Immersve

Immersve tercatat sebagai principal member dalam jaringan Mastercard. Melalui platform issuing-as-a-service, Immersve mendukung layanan pembayaran dengan sistem keuangan terpusat dan terdesentralisasi. Bursa kripto, dompet web3, dan protokol DeFi mudah terintegrasi dengan API dan smart contract Immersve sehingga transaksi dapat dilakukan di berbagai merchant yang menerima metode pembayaran Mastercard—tanpa melibatkan bank atau uang fiat. Immersve merupakan entitas resmi yang diawasi pihak regulator.

Tentang Mastercard

Mastercard menggerakkan ekonomi dan memberdayakan masyarakat di lebih dari 200 negara dan wilayah di seluruh dunia. Bersama para mitra, Mastercard membangun ekonomi yang tangguh dan inklusif. Mastercard mendukung berbagai metode pembayaran digital yang aman, sederhana, cerdas, dan mudah diakses. Melalui teknologi, inovasi, kemitraan, dan jaringan globalnya, Mastercard menghadirkan beragam produk dan layanan yang membantu individu, bisnis, dan pemerintah mencapai potensi terbaik.

Axis One Markets Pty Ltd merupakan Perwakilan Resmi (Corporate Authorised Representative) Immersve Pty Ltd (ACN 658 192 057, AFSL No. 545925) dan berwenang menyediakan jasa keuangan tertentu terkait "KuCard" atas nama Immersve Pty Ltd, sesuai dengan ruang lingkup perjanjian sebagai Perwakilan Resmi Immersve Pty Ltd. "KuCard" diterbitkan atau disediakan oleh Immersve Pty Ltd sebagai pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab atas penerbitan produk tersebut, termasuk seluruh pengungkapan keterbukaan informasi, serta kewajiban yang diatur dalam izin usaha jasa keuangan di Australia yang telah diperoleh. Immersve Pty Ltd tidak bertanggung jawab atas produk atau jasa keuangan apa pun yang diterbitkan oleh Echuca Trading Pty Ltd. Sebelum membeli atau menggunakan produk atau layanan keuangan tersebut, Anda dapat membaca Informasi Produk (Product Disclosure Statement/PDS), Pedoman Jasa Keuangan (Financial Services Guide/FSG), Informasi tentang Segmen Pelanggan (Target Market Determination/TMD), serta dokumen keterbukaan informasi lainnya yang diterbitkan Immersve Pty Ltd.

