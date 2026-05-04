A KuCoin lança o PROOF: Tomorrowland Edition, unindo competições de negociação justa a experiências do mundo real no Tomorrowland Bélgica 2026

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04 mai, 2026, 10:00 GMT

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 4 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, uma plataforma global líder no setor de criptomoedas baseada na confiança, anunciou hoje o lançamento do KuCoin PROOF: Tomorrowland Edition, dando início a uma nova fase de sua principal campanha de negociação com formatos de competição diversificados, mais recompensas e a oportunidade de participar do Tomorrowland Bélgica 2026. Após o lançamento inicial do KuCoin PROOF — que atraiu mais de 55.000 participantes em todo o mundo e gerou um volume de negociação superior a 500 milhões de USDT —, a campanha prossegue como uma iniciativa em várias etapas, concebida para proporcionar um envolvimento contínuo a partir de experiências de negociação estruturadas e verificáveis.

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A Edição Tomorrowland reflete a visão compartilhada entre a KuCoin e o Tomorrowland de criar experiências conectadas globalmente que unam comunidades em ambientes digitais e do mundo real. Como parceira exclusiva de criptomoedas e pagamentos do Tomorrowland Winter e do Tomorrowland Bélgica (2026–2028), a KuCoin recentemente ampliou sua presença no âmbito cultural por meio do Tomorrowland Winter 2026, levando a participação no mundo das criptomoedas a um contexto comunitário mais amplo.

A campanha, que decorrerá de 4 a 31 de maio de 2026, apresenta uma série de competições de negociação em diversos formatos, incluindo atividades no mercado à vista e de futuros, concebidas para atender a diferentes estilos de negociação e segmentos de usuários.  

Principais atividades:
4 a 10 de maio: Sorteio Instantâneo
11 a 17 de maio: Sorteio VIP
18 a 31 de maio: Competições de Futuros
20 a 31 de maio: Grande Sorteio

Essas atividades somam um prêmio total de até 500.000 USDT, combinando negociações baseadas no desempenho, participação em equipe e mecanismos de incentivo. A inclusão das Competições de Negociação VIP amplia ainda mais a campanha, oferecendo formas de participação mais estruturadas. Os participantes também terão a oportunidade de ingressar no Tomorrowland Bélgica 2026, associando sua participação comercial a um evento cultural reconhecido mundialmente. Essa abordagem conecta as atividades relacionadas a ativos digitais com experiências do mundo real.

O KuCoin PROOF continua a operar sob uma estrutura centrada na verificabilidade e na participação justa, com regras transparentes, tabelas de classificação padronizadas e processos definidos de distribuição de recompensas. Com o desenrolar da campanha, a KuCoin pretende estreitar ainda mais a ligação entre a participação em negociações estruturadas e o envolvimento no mundo real, reforçando um ecossistema mais transparente e inclusivo.

Os usuários podem acessar a página inicial do KuCoin PROOF para conhecer a campanha e participar das competições em andamento.

Sobre a KuCoin
Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder em cripto, construída sobre confiança e segurança, atendendo mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Conhecida por sua confiabilidade e abordagem centrada no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e fortes mecanismos de segurança para oferecer uma experiência de trading fluida. A KuCoin oferece acesso a mais de 1.500 ativos digitais por meio de um amplo portfólio de produtos e mantém o compromisso de construir uma infraestrutura de ativos digitais transparente, em conformidade e focada no usuário para o futuro das finanças, respaldada pelas certificações SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, construímos uma sólida base global de conformidade, marcada por conquistas importantes como o registro na AUSTRAC na Austrália, a licença MiCA na Europa e avanços regulatórios em outros mercados.

Saiba mais em www.kucoin.com.

Aviso
As informações destinam-se apenas a fins de relações públicas corporativas e não constituem endosso nem aconselhamento de investimento.

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FONTE KuCoin

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