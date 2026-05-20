KuCoin lança produto integrado de rendimentos e empréstimos para ampliar eficiência de criptoativos

Novo produto Crypto Loan permite que garantias elegíveis continuem gerando rendimentos no Hold to Earn enquanto usuários acessam liquidez em uma única posição integrada.

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 20 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, uma das principais plataformas globais de criptoativos construída com base na confiança, anunciou hoje o lançamento do KuCoin Crypto Loan, seu primeiro produto integrado de rendimentos e empréstimos. A solução busca ampliar a eficiência dos criptoativos ao permitir que ativos elegíveis dados em garantia continuem gerando rendimento pelo Hold to Earn durante o período do empréstimo. Já disponível no app da KuCoin para usuários elegíveis em jurisdições atendidas, com acesso pela web previsto para breve, o KuCoin Crypto Loan permite usar ativos compatíveis, como BTC, ETH, USDT, USDC e SOL, como garantia, tomar empréstimos nos mesmos ativos e gerenciar garantias, empréstimos e riscos em uma única posição integrada.

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O lançamento busca responder a um desafio central para os HODLers, como são conhecidos investidores que mantêm criptoativos no longo prazo: acessar liquidez sem vender ativos nem interromper o potencial de renda passiva. Com o KuCoin Crypto Loan, usuários podem acessar liquidez enquanto mantêm garantias elegíveis gerando rendimento. Ao reunir as funcionalidades de Earn e Loan em uma única experiência, o produto ajuda a melhorar o uso do capital e apresenta um modelo mais eficiente para empréstimos em exchanges centralizadas.

Um dos principais recursos do KuCoin Crypto Loan é sua estrutura de posição única. Em vez de administrar vários empréstimos separados, os usuários podem gerenciar garantias em múltiplos ativos e valores tomados em uma única posição de empréstimo com garantia, tornando mais simples o monitoramento das garantias, da exposição ao empréstimo e do LTV.

O KuCoin Crypto Loan também adota taxas de juros dinâmicas, definidas pelo mercado e atualizadas a cada hora, com juros calculados e acumulados em base horária. O produto utiliza uma estrutura de índice de garantia em três níveis, com patamares inicial, de alerta e de liquidação, para tornar o monitoramento de risco mais claro.

Orientado pela abordagem Trust-First da KuCoin para inovação em produtos, o KuCoin Crypto Loan reflete um princípio mais amplo: cada nova solução deve fortalecer a confiança dos usuários e tornar o ecossistema de ativos digitais mais útil. Ao integrar Earn e Loan em uma única posição, o produto permite que usuários acessem liquidez sem deixar de manter exposição a ativos elegíveis, em uma experiência mais fluida e eficiente em termos de capital.

KuCoin Crypto Loan amplia o portfólio de produtos de gestão de patrimônio da KuCoin e reflete sua abordagem Trust-First no desenvolvimento de soluções para ativos digitais que sejam práticas, transparentes e centradas no usuário. O KuCoin Crypto Loan está disponível atualmente no app da KuCoin.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder em criptomoedas, construída sobre confiança e segurança, atendendo mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Conhecida por sua confiabilidade e abordagem centrada no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e fortes mecanismos de segurança para oferecer uma experiência de trading fluida. A KuCoin oferece acesso a mais de 1.500 ativos digitais por meio de um amplo portfólio de produtos e mantém o compromisso de construir uma infraestrutura de ativos digitais transparente, em conformidade e focada no usuário para o futuro das finanças, respaldada pelas certificações SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, construímos uma sólida base global de conformidade regulatória, com marcos importantes como o registro na AUSTRAC, na Austrália, a licença MiCA, na Europa, e avanços regulatórios em outros mercados.

Saiba mais em www.kucoin.com.

Aviso legal

O KuCoin Crypto Loan está disponível atualmente no app da KuCoin para usuários elegíveis em jurisdições onde o produto é oferecido, sujeito às leis aplicáveis e aos termos e condições do produto. Usuários devem analisar com atenção os termos, as condições e as informações de risco aplicáveis antes de usar o KuCoin Crypto Loan ou participar do Hold to Earn, incluindo, sem limitação, riscos relacionados a taxas variáveis de empréstimo, oscilações no valor das garantias, liquidação e disponibilidade de recompensas do Hold to Earn.

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Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg

FONTE KuCoin