KuCoin Luncurkan PROOF: Tomorrowland Edition, Memadukan Kompetisi Trading yang Adil dengan Manfaat Praktis di Ajang Tomorrowland Belgium 2026
04 Mei, 2026, 17:00 WIB
PROVIDENCIALES, Kepulauan Turks dan Caicos, 4 Mei 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, platform kripto global yang mengutamakan kepercayaan, hari ini meluncurkan KuCoin PROOF: Tomorrowland Edition sebagai program baru dalam kompetisi trading unggulan KuCoin dengan format yang lebih beragam, hadiah yang semakin lengkap, serta peluang mengikuti Tomorrowland Belgium 2026. Setelah tahap peluncuran awal KuCoin PROOF — melibatkan lebih dari 55.000 peserta global dan volume trading yang tercatat lebih dari 500 juta USDT — program ini berlanjut dengan berbagai fase guna mendukung partisipasi yang lebih luas melalui pengalaman trading terstruktur yang mudah diverifikasi.
Tomorrowland Edition mencerminkan visi bersama KuCoin dan Tomorrowland dalam menghadirkan pengalaman global yang menghubungkan komunitas di ranah digital dan dunia nyata. Sebagai sponsor Tomorrowland Winter dan Tomorrowland Belgium periode 2026–2028, KuCoin telah berpartisipasi dalam Tomorrowland Winter 2026, memperluas manfaat kripto dalam konteks komunitas yang lebih luas.
Berlangsung pada 4–31 Mei 2026, program ini mencakup rangkaian kompetisi trading dalam berbagai format, termasuk spot dan futures, untuk berbagai segmen pengguna.
Rangkaian kegiatan:
4–10 Mei: Spot Lucky Draw
11–17 Mei: VIP Lucky Draw
18–31 Mei: Futures Competitions
20–31 Mei: Grand Lucky Draw
Seluruh kegiatan tersebut menawarkan total hadiah hingga 500.000 USDT, memadukan kinerja trading, partisipasi tim, serta mekanisme insentif. VIP Trading Competitions turut membuka jalur partisipasi yang lebih terstruktur. Peserta juga berpeluang memperoleh akses Tomorrowland Belgium 2026 sehingga menghubungkan kompetisi trading dengan ajang terkemuka di dunia. Melalui pendekatan ini, KuCoin memadukan aset digital dengan manfaat praktis.
KuCoin PROOF mengutamakan prinsip transparansi dan partisipasi yang adil melalui aturan yang jelas, pemeringkatan terstandarisasi, serta mekanisme distribusi hadiah yang gamblang. Ke depan, KuCoin akan terus mengaitkan aktivitas trading yang terstruktur dengan manfaat di dunia nyata guna mendorong ekosistem yang lebih terbuka dan inklusif.
Informasi selengkapnya tersedia di laman KuCoin PROOF.
Tentang KuCoin
Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.
Informasi selengkapnya: www.kucoin.com.
Sanggahan
Rilis berita ini hanya menyampaikan informasi kehumasan, bukan ajakan atau nasihat investasi.
