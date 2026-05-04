KuCoin Luncurkan PROOF: Tomorrowland Edition, Memadukan Kompetisi Trading yang Adil dengan Manfaat Praktis di Ajang Tomorrowland Belgium 2026

Tomorrowland Edition mencerminkan visi bersama KuCoin dan Tomorrowland dalam menghadirkan pengalaman global yang menghubungkan komunitas di ranah digital dan dunia nyata. Sebagai sponsor Tomorrowland Winter dan Tomorrowland Belgium periode 2026–2028, KuCoin telah berpartisipasi dalam Tomorrowland Winter 2026, memperluas manfaat kripto dalam konteks komunitas yang lebih luas.

Berlangsung pada 4–31 Mei 2026, program ini mencakup rangkaian kompetisi trading dalam berbagai format, termasuk spot dan futures, untuk berbagai segmen pengguna.

Rangkaian kegiatan:

4–10 Mei: Spot Lucky Draw

11–17 Mei: VIP Lucky Draw

18–31 Mei: Futures Competitions

20–31 Mei: Grand Lucky Draw

Seluruh kegiatan tersebut menawarkan total hadiah hingga 500.000 USDT, memadukan kinerja trading, partisipasi tim, serta mekanisme insentif. VIP Trading Competitions turut membuka jalur partisipasi yang lebih terstruktur. Peserta juga berpeluang memperoleh akses Tomorrowland Belgium 2026 sehingga menghubungkan kompetisi trading dengan ajang terkemuka di dunia. Melalui pendekatan ini, KuCoin memadukan aset digital dengan manfaat praktis.

KuCoin PROOF mengutamakan prinsip transparansi dan partisipasi yang adil melalui aturan yang jelas, pemeringkatan terstandarisasi, serta mekanisme distribusi hadiah yang gamblang. Ke depan, KuCoin akan terus mengaitkan aktivitas trading yang terstruktur dengan manfaat di dunia nyata guna mendorong ekosistem yang lebih terbuka dan inklusif.

Informasi selengkapnya tersedia di laman KuCoin PROOF .

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.

Informasi selengkapnya: www.kucoin.com .

Sanggahan

Rilis berita ini hanya menyampaikan informasi kehumasan, bukan ajakan atau nasihat investasi.

SOURCE KuCoin