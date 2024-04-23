任鴻斌率中國企業家代表團訪問新西蘭

新西蘭惠靈頓2024年4月23日 /美通社/ -- 4月17日至21日，中國貿促會會長、中國國際商會會長任鴻斌率中國企業家代表團訪問新西蘭，出席中國—新西蘭商務理事會會議暨第二屆中國國際供應鏈促進博覽會路演並致辭，現場見證中展集團與新相關企業簽署第二屆鏈博會參展意向書，中國貿促會有關直屬單位、地方貿促會與新對口機構簽署多項合作協議。中國駐新西蘭大使王小龍出席活動並致辭，中國駐奧克蘭總領事陳世傑出席。

訪問期間，任鴻斌會見新西蘭能源、地方政府及交通部長西蒙·布朗，司法、國有企業與藝術文化部長保羅·戈德史密斯，新西蘭中國貿易協會主席約翰·考克倫，奧克蘭商會首席執行官、新西蘭交通局董事會主席西蒙·布裡吉斯，新西蘭華商聯合總會主席楊健及會員企業代表，新西蘭貿易發展局大中華區主任白安祖，恆天然集團首席可持續發展戰略官西蒙·塔克等，介紹中國經濟形勢以及中國以高質量發展推進中國式現代化、堅持推進高水平對外開放有關情況，積極推動中新工商界在新能源、智能汽車、綠色農業、健康生活等領域合作。任鴻斌還率團調研伊利大洋洲集團乳業公司和澳紐集團，出席新西蘭華商聯合總會成立慶典並致辭。