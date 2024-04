최대 규모의 중국 무역 대표단, 뉴질랜드에서 협력 의향 확보

호주-중국 비즈니스 포럼, 공급망 엑스포 로드쇼 시드니서 개최

중국국제무역촉진위원회(China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT)의 Ren Hongbin 회장이 이끄는 중국 비즈니스 대표단의 호주 방문 기간 Australia-China Business Forum...