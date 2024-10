A Mars divulga o maior estudo do mundo com tutores de animais de estimação para compreender e servir melhor os mais de mil milhões de animais de estimação - e cada vez mais - em todo o mundo

Mais da metade (56%) das pessoas são tutoras de animais de estimação [1] , com 47% destas a serem donas pela primeira vez

, com 47% destas a serem donas pela primeira vez Mais de um terço (37%) dos tutores de animais de estimação consideram que o seu amigo patudo é a coisa mais importante das suas vidas

um terço (37%) dos tutores de animais de estimação consideram que o seu amigo patudo é a coisa mais importante das suas vidas Em todo o mundo, ter gatos é mais comum do que ter cães, com mais homens (52% homens vs. 48% mulheres) a serem tutores de gatos

A Mars está a lançar o seu primeiro Fim de Semana Global da Adoção - um evento que apoia a ambição da empresa de encontrar um lar saudável e feliz para cada animal de estimação

LONDRES, 2 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Mars Incorporated, líder global em produtos e serviços para cuidar de animais de estimação, confeitaria, snacks e alimentação e criadora de algumas das marcas mais adoradas em todo o mundo, revelou hoje os resultados do maior estudo do mundo com tutores de animais de estimação.

Com opiniões de mais de 20 000 tutores de animais de estimação (tutores de cães e gatos) em 20 países, o Mars Global Pet Parent Study demonstra a influência significativa dos animais de estimação nas nossas vidas e acompanha a evolução das necessidades dos tutores de animais de estimação, incluindo diferenças geracionais na posse, as raças mais comuns e novas visões sobre os pontos problemáticos que os tutores de animais de estimação em todo o mundo enfrentam atualmente.

Com a posse de animais de estimação em ascensão e as pessoas a considerarem os animais de estimação uma das coisas mais importantes das suas vidas, os resultados apontam para uma nova era de centralidade nos tutores de animais de estimação, onde a ligação emocional entre um tutor e o seu animal de estimação é mais forte do que nunca.

Ikdeep Singh, Presidente Global da Mars Pet Nutrition, comenta: "Quase metade (47%) dos inquiridos são tutores pela primeira vez, o que aponta para uma nova era de tutores de animais de estimação. Sabemos que os tutores de animais de estimação estão a evoluir e precisamos de evoluir com eles, o que significa que temos de incorporar a centralidade nos tutores de animais de estimação no nosso ADN para transformar a experiência e criar relacionamentos duradouros com os 455 milhões de animais de estimação e tutores de animais de estimação que alcançamos."

Para garantir que cada animal de estimação tem um lar feliz e saudável, e fazendo parte do propósito contínuo da empresa - UM MUNDO MELHOR PARA OS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO -, o estudo é divulgado em conjunto com o primeiro fim de semana global de adoção de animais de estimação da Mars. O Mars Pet Adoption Weekend terá lugar em doze países da Europa, Ásia, América do Sul e América do Norte, para celebrar os novos tutores de animais de estimação e incentivar mais adoções em todo o mundo.

Com mais de mil milhões de animais de estimação em todo o mundo, estamos a tornar-nos num mundo obcecado por animais

Os tutores de animais de estimação são claramente dedicados aos seus animais de estimação, com mais de um terço (37%) dos tutores de cães e gatos a considerarem os seus animais de estimação a coisa mais importante das suas vidas. A percentagem é ainda maior entre a Geração Z (45%) e os Millennials (40%).

Também há uma preferência por gatinhos e cachorrinhos: 84% dos cães e gatos são adquiridos antes dos 12 meses de idade. As raças de cães mais comummente escolhidas pelos tutores são Labrador (6%), Chihuahua (6%) e Golden Retriever (5%) e as raças de gatos mais comummente escolhidas pelos tutores são Persa (16%), British Shorthair (11%) e Siamês (9%).

Atualmente, ter um gato é mais comum do que ter um cão nível global, com mais homens (52% homens vs. 48% mulheres) a terem gatos. A decisão de ter um animal de estimação é muito influenciada por aqueles que nos rodeiam, sendo a família (26%) a principal influência, seguida de amigos (21%), redes sociais (13%), pesquisa online (13%) e veterinários (11%).

Cães e gatos desempenham papéis fundamentais nas nossas vidas. Daqueles que estão satisfeitos com os seus animais de estimação[2], os tutores de cães apreciam o amor incondicional (50%) e a integridade familiar (49%), enquanto os tutores de gatos apreciam o entretenimento (48%) e o alívio do stress (44%) que os seus amigos de quatro patas proporcionam. No entanto, ser tutor de um animal de estimação também acarreta desafios: 32% sentem-se culpados por deixar os seus cães e gatos sozinhos e apenas 42% consideram os seus bairros muito recetivos a animais de estimação, com 26% dos tutores de animais de estimação a afirmar que veem a ideia de viajar com os seus animais de estimação como exigente/desafiadora.

Desde o lançamento do programa BETTER CITIES FOR PETS™ em 2017, a Mars criou uma série de programas em todo o mundo para ajudar as cidades a certificarem-se como amigas dos animais de estimação, para que mais pessoas possam usufruir dos benefícios de uma vida com animais de estimação. De igual modo, no início deste ano, a marca Mars CESAR® fez uma parceria com a Tripadvisor para lançar um novo centro de viagens para animais de estimação nos EUA, para levar até aos tutores de animais de estimação recursos e orientações para viajar com os seus animais de estimação.

Singh continua: "Por sermos a principal empresa de cuidados para animais de estimação do mundo, estamos sempre a trabalhar na próxima grande novidade para tutores de animais de estimação, recorrendo aos pontos de vista deste estudo para inovarmos e adaptarmo-nos continuamente para resolver os pontos problemáticos enfrentados pelos tutores de animais de estimação. Os tutores de animais de estimação não nascem assim – eles tornam-se! É por isso que temos de garantir que dispõem dos conselhos, orientação e apoio de que necessitam em todas as etapas do seu percurso."

O primeiro Global Mars Pet Adoption Weekend

Há 16 anos que a Mars e a sua família de marcas de cuidados com animais de estimação e saúde veterinária, incluindo PEDIGREE®, IAMS™, ROYAL CANIN ®, com o apoio adicional da PEDIGREE Foundation, juntamente com as suas marcas de snacks e alimentação, se juntam para o Mars Pet Adoption Weekend.

Este ano, o Mars Pet Adoption Weekend irá decorrer globalmente pela primeira vez, com doze países a participar durante um dos dois fins de semana de outubro. Estes incluem Brasil, Canadá, China, França, Índia, Japão, Malásia, México, Tailândia, Filipinas, Reino Unido e EUA.

Ao haver cada vez mais pessoas tutoras de animais de estimação, há mais oportunidades do que nunca para garantir que os animais de estimação que vivem em abrigos ou na rua encontrem lares carinhosos. Considerando a inegável alegria que os animais de estimação podem proporcionar e o facto de apenas 11% dos tutores de cães nos países inquiridos adotarem em abrigos, a Mars realça a importância da ambição da empresa para dar um lar a todos animais de estimação, ao celebrar novos tutores de animais de estimação e ao incentivar a adoção em todo o mundo.

O Mars Pet Adoption Weekend apoiará a adoção de animais de estimação em todo o mundo através de várias atividades, incluindo contribuições financeiras para abrigos, eventos de adoção, atividades de voluntariado e outros eventos de sensibilização.

Ikdeep Singh, Presidente Global da Mars Pet Nutrition, conclui: "Com uma estimativa de 362 milhões de gatos e cães sem abrigo em todo o mundo[3], é nossa missão encontrar formas inovadoras de eliminar as barreiras à adoção de animais de estimação, estabelecendo ligações com os tutores de animais de estimação no início da vida em comum para que possam encontrar um companheiro de quatro patas perfeito que traga amor e alegria às suas vidas. Ao lançarmos o nosso primeiro Pet Adoption Weekend global, reafirmamos o nosso compromisso com o nosso propósito: Um Mundo Melhor para os Animais de Estimação - uma missão que está no âmago da Mars há quase 90 anos."

Sobre o inquérito

Este inquérito foi encomendado à Ipsos pela Mars, Incorporation

Inquérito online em 20 mercados com mais de 20 000 tuores e não turores de cães/gatos (com um mínimo de 500 tutores de gatos e 500 tutores de cães em cada mercado). Os mercados incluíram:

- Canadá, EUA, México, Brasil, África do Sul, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Turquia, Polónia, Índia, Tailândia, Indonésia, Filipinas, China , Japão, Austrália, Nova Zelândia

Os tutores de gatos e cães são definidos como pessoas (com idade entre 18 e 65 anos) que são responsáveis pela tomada de decisões ou pelos cuidados do seu gato/cão (incluindo a sua alimentação, saúde e bem-estar geral). Isto envolve o compromisso de atender às necessidades do animal de estimação ao longo da sua vida. O gato/cão tinha de ser doméstico ou domesticado e mantido numa casa principalmente para fins não comerciais.

A amostra online inclui alguma cobertura rural, mas é provável que haja uma sobrerepresentação da população da área urbana:

- Total de inquiridos n= 57 756 - Total de entrevistados sobre o seu gato/cão n=21 106 - Total de tutores de cães n=10 551 - Total de tutores de gatos n= 10 555 - Total de não tutores de cães n=34 890 - Total de não tutores de gatos n= 37 687 Foi definida uma amostra por quotas adaptada a cada mercado para garantir que a idade, o sexo e o perfil regional dos tutores de gatos e cães refletiam as proporções nacionais destes dados demográficos nesse mercado.

Geração Z: 18-27 anos; Millennials 28-43 anos; Geração X: 44-59 anos; Baby Boomers +60 anos

Os dados reportados globalmente refletem o resultado médio em todos os países onde o inquérito foi realizado. Não foi feita a ponderação para refletir o tamanho da população de cada país.

O trabalho de campo foi realizado entre 1 de março e 4 de abril de 2024

SOBRE A MARS, INCORPORATED

A Mars, Incorporated é impulsionada pela crença de que o mundo que queremos amanhã começa com a forma como fazemos negócios hoje. Como uma empresa familiar de mais de 50 bilhões USD, o nosso portfólio diversificado e em expansão de produtos líderes em cuidados com animais de estimação e serviços veterinários apoia animais de estimação em todo o mundo e os nossos produtos alimentícios e snacks de qualidade encantam milhões de pessoas todos os dias. Produzimos algumas das marcas mais adoradas em todo o mundo, incluindo ROYAL CANIN ®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M's®, SNICKERS® e BEN'S ORIGINAL™. As nossas redes internacionais de hospitais para animais de estimação, incluindo BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ e ANICURA™, abrangem cuidados veterinários preventivos, gerais, de especialidade e de urgência, e o nosso envolvimento no setor global de diagnósticos veterinários ANTECH® oferece recursos inovadores em diagnósticos de animais de estimação. Os Cinco Princípios da Mars - Qualidade, Responsabilidade, Mutualidade, Eficiência e Liberdade - inspiram os nossos 150 000 associados a atuar todos os dias para ajudar a criar um mundo melhor para as pessoas, os animais de estimação e o planeta.

Para mais informações sobre a Mars, visite www.mars.com. Junte-se a nós no Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube.

* Estatística de mil milhões de animais de estimação em destaque - fonte: dados do Euromonitor 2024

[1] Os tutores de animais de estimação referem-se a tutores de cães e gatos inquiridos em 20 mercados

[2] Os que atribuíram uma pontuação de satisfação de, pelo menos, 7 em 10 (95% para cães e 94% para gatos)

[3] 1 em cada 3 animais de estimação não têm casa, de acordo com o novo relatório global, agosto de 2024

