Mars, dünya genelinde sayıları bir milyarı aşan ve giderek artan evcil hayvanları daha iyi anlamak ve onlara hizmet vermek için dünyanın en büyük evcil hayvan ebeveyn araştırmasını açıkladı

İnsanların yarısından fazlası (%56) evcil hayvan ebeveynidir [1] ve bunların %47'si ilk kez evcil hayvan sahibi olmuştur

ve bunların %47'si ilk kez evcil hayvan sahibi olmuştur Evcil hayvan ebeveynlerinin üçte birinden fazlası (%37) tüylü dostlarını hayatlarındaki en önemli şey olarak görüyor

Kedi sahipliği küresel olarak köpek sahipliğinden daha yaygındır ve daha yüksek oranda erkek (%52 erkek, %48 kadın) kedi sahibidir

Mars, şirketin her evcil hayvana sağlıklı ve mutlu bir yuva bulma tutkusunu destekleyen bir etkinlik olan ilk Küresel Sahiplendirme Hafta Sonu'nu başlatıyor

LONDRA, 2 Ekim 2024 /PRNewswire/ -- Evcil hayvan bakım ürünleri ve hizmetleri, şekerleme, atıştırmalık ve gıda alanlarında dünya lideri ve dünyanın en sevilen markalarından bazılarının üreticisi olan Mars Incorporated, bugün dünyanın en büyük evcil hayvan ebeveynleri araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Mars Global Pet Parent Study, providing insights into the behaviors, trends and influences defining a new era of Pet Parent Centricity

Mars Küresel Evcil Hayvan Ebeveyn Araştırması, 20 ülkede 20.000'den fazla evcil hayvan ebeveyninin (köpek ve kedi sahibi) görüşleriyle, evcil hayvanların hayatlarımız üzerindeki önemli etkisini ortaya koyuyor ve sahiplenmedeki kuşak farklılıkları, en yaygın ırklar ve bugün dünyanın dört bir yanındaki evcil hayvan ebeveynlerinin yaşadığı sorunlu noktalara ilişkin yeni bilgiler de dahil olmak üzere evcil hayvan ebeveynlerinin değişen ihtiyaçlarını inceliyor.

Evcil hayvan sahipliğinin arttığı ve insanların evcil hayvanları hayatlarındaki en önemli şeylerden biri olarak gördüğü bilinirken, sonuçlar, evcil hayvan ebeveyni ile evcil hayvanları arasındaki duygusal bağın her zamankinden daha güçlü olduğu yeni bir evcil hayvan ebeveyni merkezli çağa dikkat çekiyor.

Mars Pet Nutrition Küresel Başkanı Ikdeep Singh şu yorumu yapıyor: "Ankete katılanların neredeyse yarısı (%47) ilk kez evcil hayvan sahibi oluyor ve bu da yeni bir evcil hayvan ebeveynleri dönemine işaret ediyor. Evcil hayvan ebeveynlerinin evrim geçirdiğini ve bizim de onlarla birlikte evrim geçirmemiz gerektiğini biliyoruz; bu da deneyimi dönüştürmek ve ulaştığımız 455 milyon evcil hayvan ve evcil hayvan ebeveyniyle ömür boyu sürecek ilişkiler kurmak için DNA'mıza evcil hayvan ebeveyni merkezliliği yerleştirmek anlamına geliyor."

Her evcil hayvanın mutlu ve sağlıklı bir yuvaya sahip olmasını sağlamak ve şirketin süregelen amacının bir parçası olarak: EVCİL HAYVANLAR İÇİN DAHA İYİ BİR DÜNYA başlıklı çalışma, ilk küresel Mars Evcil Hayvan Sahiplendirme Hafta Sonu ile eş zamanlı olarak başlatılıyor. Mars Evcil Hayvan Sahiplendirme Hafta Sonu, yeni evcil hayvan ebeveynlerini kutlamak ve dünya genelinde daha fazla evcil hayvan sahiplenilmesini teşvik etmek amacıyla Avrupa, Asya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'daki on iki ülkede gerçekleştirilecek.

Dünya çapında bir milyardan fazla evcil hayvanla, evcil hayvan takıntılı bir dünya haline geliyoruz

Kedi ve köpek sahiplerinin üçte birinden fazlası (%37) evcil hayvanlarını hayatlarındaki en önemli şey olarak görmektedir. Bu oran Z Kuşağı (Gen Z) (%45) ve Y Kuşağı (%40) için daha da yüksektir.

Yavru kedi ve köpeklere yönelik bir tercih de söz konusu: köpek ve kedilerin %84'ü 12 aylıktan önce sahiplenilmektedir. En yaygın olarak sahip olunan küresel köpek ırkları Labrador (%6), Chihuahua (%6) ve Golden Retriever (%5); en yaygın olarak sahip olunan küresel kedi ırkları ise İran (%16), British Shorthair (%11) ve Siyam (%9)'dır.

Günümüzde, kedi sahipliği küresel olarak köpek sahipliğinden daha yaygındır ve daha yüksek oranda erkek (%52 erkeğe karşılık %48 kadın) kedi sahibidir. Evcil hayvan sahiplenme kararı büyük ölçüde çevremizdekilerden etkileniyor; aile (%26) birincil etkiye sahipken, bunu arkadaşlar (%21), sosyal medya (%13), online arama (%13) ve veterinerler (%11) takip ediyor.

Köpekler ve kediler hayatımızda çok önemli role sahiptirler. Evcil hayvanlarından memnun olanlar arasında[2], köpek sahipleri koşulsuz sevgiyi (%50) ve aile bütünlüğünü (%49) takdir ederken, kedi sahipleri dört ayaklı dostlarının getirdiği eğlenceyi (%48) ve ve stresi azaltmayı (%44) önemsiyor. Bununla birlikte, evcil hayvan ebeveyni olmak zorlukları da beraberinde getirmektedir: 32'si kedi ve köpeklerini yalnız bıraktıkları için kendilerini suçlu hissediyor ve sadece %42'si yaşadıkları bölgeyi evcil hayvan dostu buluyor. Evcil hayvan ebeveynlerinin %26'sı ise evcil hayvanlarıyla seyahat etme fikrini zorlu/zorlayıcı bulduklarını belirtiyor.

Mars, 2017 yılında EVCİL HAYVANLAR İÇİN DAHA İYİ ŞEHİRLER™ programını başlattığından bu yana, şehirlerin evcil hayvan dostu olarak sertifikalandırılmasına yardımcı olmak için dünya çapında bir dizi program oluşturdu, böylece daha fazla insan evcil hayvanlarla birlikte yaşamanın avantajlarından yararlanabiliyor. Benzer şekilde, bu yılın başlarında Mars markası CESAR®, evcil hayvan ebeveynlerini evcil hayvanlarıyla seyahat etmek için kaynaklar ve rehberlikle buluşturmak üzere ABD'de yeni bir evcil hayvan seyahat merkezi başlatmak için Tripadvisor ile ortaklık kurdu.

Singh şöyle devam ediyor: "Dünyanın önde gelen evcil hayvan bakım şirketi olarak, evcil hayvan ebeveynlerinin sorunlarını çözmek üzere sürekli yenilikler yapmak ve uyum sağlamak için bu çalışmadan elde ettiğimiz bilgileri kullanarak, evcil hayvan ebeveynliğinde bir sonraki büyük adım üzerinde çalışıyoruz. Evcil hayvan ebeveyni doğulmaz, olunur; bu nedenle yolculuklarının her adımında ihtiyaç duydukları tavsiye, rehberlik ve desteğe sahip olmalarını sağlamalıyız."

İlk kez düzenlenen Küresel Evcil Hayvan Sahiplendirme Hafta Sonu

16 yıldır Mars ve PEDIGREE®, IAMS™, ROYAL CANIN® gibi evcil hayvan bakım ve veteriner sağlık markaları ailesi, PEDIGREE Vakfı'nın ek desteği ile atıştırmalık ve gıda markalarıyla birlikte Mars Evcil Hayvan Sahiplendirme Hafta Sonu için bir araya geldi.

Bu yıl Mars Evcil Hayvan Sahiplendirme Hafta Sonu ilk kez küresel çapta düzenlenecek ve Ekim ayının iki hafta sonundan birinde on iki ülke katılacak. Bu ülkeler arasında Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Hindistan, Japonya, Malezya, Meksika, Tayland, Filipinler, Birleşik Krallık ve ABD yer almaktadır.

Evcil hayvan sahipliğinin arttığı bilinirken, barınaklarda veya sokaklarda yaşayan evcil hayvanların sevgi dolu yuvalar bulmasını sağlamak için her zamankinden daha fazla fırsat var. Evcil hayvanların sağladığı yadsınamaz mutluluk ve anket yapılan ülkelerdeki köpek sahiplerinin yalnızca %11'inin barınaklardan evlat edindiği gerçeği göz önünde bulundurulduğunda Mars, yeni evcil hayvan ebeveynlerini kutlayarak ve dünya çapında evlat edinmeyi teşvik ederek şirketin evcil hayvan evsizliğini sona erdirme hedefinin önemini vurguluyor.

Mars Evcil Hayvan Sahiplendirme Hafta Sonu, barınaklara maddi katkılar, sahiplendirme etkinlikleri, gönüllü faaliyetleri ve diğer farkındalık artırıcı etkinlikler de dahil olmak üzere çeşitli faaliyetler aracılığıyla dünya çapında evcil hayvan sahiplenmeyi destekleyecektir.

Mars Pet Nutrition Küresel Başkanı Ikdeep Singh sözlerini şöyle tamamlıyor: "Dünya genelinde tahminen 362 milyon evsiz kedi ve köpek varken[3], evcil hayvan sahiplenmenin önündeki engelleri kaldırmak için yenilikçi yollar bulmak, evcil hayvan ebeveynliğinin başlangıcında evcil hayvan ebeveynleriyle bağlantı kurarak günlük yaşamlarına sevgi ve neşe getirecek mükemmel dört ayaklı bir arkadaş bulmalarını sağlamak bizim işimiz. İlk küresel Evcil Hayvan Sahiplendirme Hafta Sonumuzu başlatırken, amacımıza olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz: Evcil Hayvanlar için Daha İyi Bir Dünya - yaklaşık 90 yıldır Mars'ın kalbinde yer alan bir misyon."

REFERANSLAR

EDİTÖR NOTLAR

Anket hakkında

• Bu anket için Ipsos Mars, Incorporation tarafından yetkilendirilmiştir

• 20 pazarda 20.000'den fazla köpek/kedi sahibi ve sahibi olmayan kişiyle çevrimiçi anket (her pazarda en az 500 kedi ebeveyni ve 500 köpek ebeveyni ile). Dahil olan pazarlar:

- Kanada, ABD, Meksika, Brezilya, Güney Afrika, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Türkiye, Polonya, Hindistan, Tayland, Endonezya, Filipinler, Çin, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda

• Kedi ve köpek ebeveynleri, kedilerinin/köpeklerinin karar verme veya bakımından (beslenmesi, sağlığı ve genel refahı dahil) sorumlu olan kişiler (18-65 yaş arası) olarak tanımlanmaktadır. Bu, evcil hayvanın yaşamı boyunca ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğunu içermektedir. Kedi/köpeğin evcil veya evcilleştirilmiş olması ve öncelikle ticari olmayan amaçlarla bir evde bakılması gerekmektedir.

• Çevrimiçi örneklem bazı kırsal bölgeleri kapsamaktadır, ancak kentsel alan nüfusunu daha fazla temsil etmesi muhtemeldir:

- Ankete katılan toplam kişi sayısı n=57,756

- Kedi/köpekleri hakkında görüşülen toplam kişi sayısı n=21,106

- Toplam köpek sahibi n=10,551

- Toplam kedi sahibi n=10,555

- Köpek sahibi olmayan toplam kişi sayısı n=34,890

- Kedi sahibi olmayan toplam kişi sayısı n=37,687

• Hem kedi hem de köpek sahiplerinin yaş, cinsiyet ve bölgesel profillerinin her birinin bu demografik özelliklerin o pazardaki ulusal oranlarını yansıtmasını sağlamak için her pazara özel kota örneklemesi uygulanmıştır.

• Gen-Z: 18-27 yaş arası; Y kuşağı 28-43 yaş arası; X kuşağı: 44-59 yaş arası; Baby Boomers 60+ yaş arası

• Küresel düzeyde rapor edilen veriler, anketin gerçekleştirildiği tüm ülkelerdeki ortalama sonucu yansıtmaktadır. Her bir ülkenin nüfus büyüklüğünü yansıtacak şekilde ağırlıklandırılmamıştır.

• Saha çalışması 1 Mart - 4 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

• Ipsos iletişim: Victoria Edmonds ([email protected])

MARS, INCORPORATED HAKKINDA

Mars, Incorporated, yarın istediğimiz dünyanın bugün işimizi nasıl yaptığımızla başlayacağı inancıyla hareket etmektedir. 50 milyar doların üzerinde bir aile şirketi olarak, önde gelen evcil hayvan bakım ürünleri ve veterinerlik hizmetlerinden oluşan çeşitli ve genişleyen portföyümüz dünyanın dört bir yanındaki evcil hayvanları desteklemekte ve kaliteli atıştırmalık ve gıda ürünlerimiz her gün milyonlarca insanı memnun etmektedir. ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M's®, SNICKERS® ve BEN'S ORIGINAL™ gibi dünyanın en sevilen markalarından bazılarını üretiyoruz. BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ ve ANICURA™ dahil olmak üzere uluslararası evcil hayvan hastaneleri ağlarımız koruyucu, genel, özel ve acil veterinerlik hizmetlerini kapsamakta ve küresel veteriner teşhis işletmemiz ANTECH® evcil hayvan teşhisinde çığır açan yetenekler sunmaktadır. Mars'ın Beş İlkesi -Kalite, Sorumluluk, Karşılıklılık, Verimlilik ve Özgürlük- 150.000 Ortağımıza her gün insanlar, evcil hayvanlar ve gezegen için daha iyi bir dünya yaratmaya yardımcı olmak üzere harekete geçmeleri için ilham veriyor.

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*Manşetteki bir milyar evcil hayvan istatistiği - kaynak: Euromonitor verileri 2024

[1] Evcil hayvan ebeveynleri, 20 pazarda ankete katılan köpek ve kedi sahiplerini ifade eder

[2] 10 üzerinden en az 7 memnuniyet puanı verenler (köpekler için %95 ve kediler için %94)

[3] Yeni küresel rapora göre her 3 evcil hayvandan 1'i evsiz, Ağustos 2024

Fotoğraf: https://mma.prnewswire.com/media/2516462/Mars_Global_Pet_Parent_Study.jpg