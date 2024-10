Mars presenta il maggior studio internazionale sui 'genitori' di animali domestici per comprendere meglio e servire oltre un miliardo di amici a quattro zampe (un valore in crescita) in tutto il mondo

Più della metà (56%) delle persone possiede animali domestici [1] , nel 47% dei casi per la prima volta

, nel 47% dei casi per la prima volta Oltre un terzo (37%) dei 'genitori' di animali domestici considera il proprio amico a quattro zampe come la cosa più importante della propria vita

A livello mondiale è più comune possedere un gatto che un cane, con un numero maggiore di uomini che adottano un gatto (52% degli uomini contro il 48% delle donne)

Mars lancia il suo primo Global Adoption Weekend, un evento che supporta l'ambizione dell'azienda di trovare una casa sana e felice a tutti gli animali domestici

LONDRA, 2 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Mars Incorporated, leader mondiale nei prodotti e servizi per la cura degli animali domestici, nei dolciumi, negli snack e nel cibo, e produttore di alcuni dei marchi più amati al mondo, oggi ha presentato i risultati del maggior studio mondiale sui 'genitori' di animali domestici.

Mars Global Pet Parent Study, providing insights into the behaviors, trends and influences defining a new era of Pet Parent Centricity

Con interviste a oltre 20.000 'genitori' di animali domestici (proprietari di cani e gatti) in 20 paesi, il Mars Global Pet Parent Study mostra la forte influenza degli animali domestici sulle nostre vite e approfondisce le esigenze dinamiche dei loro 'genitori', tra cui le differenze generazionali per quanto riguarda i proprietari, le razze più comuni e una nuova visione dei problemi a cui oggi deve far fronte chi adotta un animale domestico.

Il possesso di animali domestici è notoriamente in aumento, e le persone li considerano tra gli aspetti più importanti della loro vita; questi risultati evidenziano quindi una nuova era di centralità dei 'genitori' di animali domestici, con un legame emotivo più forte che mai con il proprio amico a quattro zampe.

Ikdeep Singh, presidente globale di Mars Pet Nutrition, commenta: "Per quasi la metà (47%) degli intervistati si tratta di 'genitori' di animali domestici per la prima volta, il che segnala una nuova era per questi proprietari. Sappiamo che le esigenze dei proprietari stanno cambiando e noi dobbiamo evolverci assieme a loro, il che significa incorporare la centralità dei 'genitori' di animali domestici nel nostro DNA per trasformare l'esperienza e costruire relazioni durature con i 455 milioni di animali domestici e i loro 'genitori' che raggiungiamo".

Per garantire a ogni animale domestico una casa felice e sana, e come parte degli obiettivi aziendali: A BETTER WORLD FOR PETS (UN MONDO MIGLIORE PER GLI ANIMALI DOMESTICI): lo studio viene lanciato in concomitanza con la prima edizione del Mars Pet Adoption Weekend globale. Il Mars Pet Adoption Weekend si svolgerà in dodici paesi tra Europa, Asia, Sudamerica e Nordamerica, per celebrare i nuovi proprietari di animali domestici e incoraggiare più adozioni in tutto il mondo.

Con oltre un miliardo di animali domestici a livello globale, stiamo diventando un mondo ossessionato dai nostri amici a quattro zampe

I proprietari di animali domestici sono chiaramente devoti ai loro animali: più di un terzo (37%) dei proprietari di cani e gatti li considera la cosa più importante della propria vita. La percentuale è ancora più alta tra la Generazione Z (Gen Z) (45%) e i Millennials (40%).

C'è una preferenza anche per i gattini e i cuccioli: l'84% dei cani e dei gatti viene acquistato prima dei 12 mesi di età. Le razze di cani più diffuse a livello mondiale sono il Labrador (6%), il Chihuahua (6%) e il Golden Retriever (5%), mentre le razze di gatti più diffuse a livello mondiale sono il Persiano (16%), il British Shorthair (11%) e il Siamese (9%).

Oggigiorno, a livello mondiale, possedere un gatto è più comune che possedere un cane, con un numero maggiore di uomini (52% uomini contro il 48% donne) che scelgono il gatto. La decisione di adottare un animale domestico è fortemente influenzata da chi ci circonda: la famiglia (26%) è il fattore principale, seguita dagli amici (21%), dai social (13%), dalle ricerche online (13%) e dai veterinari (11%).

Cani e gatti svolgono ruoli fondamentali nelle nostre vite. Tra coloro che si dichiarano soddisfatti dei propri animali domestici[2], i proprietari di cani apprezzano l'amore incondizionato (50%) e la completezza della famiglia (49%), mentre i proprietari di gatti apprezzano l'intrattenimento (48%) e la riduzione dello stress (44%) offerti dai loro amici a quattro zampe. Ma essere 'genitori' di animali domestici comporta anche delle sfide: il 32% si sente in colpa a lasciare soli i propri cani e gatti, e solamente il 42% ritiene che il proprio quartiere sia pet-friendly, mentre un ulteriore 26% dei 'genitori' di animali domestici afferma di trovare impegnativa/difficile l'idea di viaggiare con i propri animali.

Da quando ha lanciato il programma BETTER CITIES FOR PETS™ nel 2017, Mars ha creato una serie di programmi in tutto il mondo per aiutare le città a ottenere la certificazione pet-friendly, in modo che più persone possano godere dei vantaggi di una vita con gli animali domestici. Allo stesso modo, all'inizio di quest'anno, il marchio CESAR® di Mars si è alleato con Tripadvisor per lanciare negli Stati Uniti un nuovo hub dedicato ai viaggi con animali domestici, allo scopo di mettere a disposizione risorse e consigli per chi vuole viaggiare con i propri compagni a quattro zampe.

Singh aggiunge: "In qualità di azienda leader mondiale nella cura degli animali domestici lavoriamo instancabilmente alla prossima novità nel campo dell'adozione dei nostri amici a quattro zampe, utilizzando le informazioni di questo studio per innovare e adattarci costantemente, risolvendo i problemi dei 'genitori' di animali domestici. Non si nasce 'genitori' di animali domestici, lo si diventa, ed è per questo che dobbiamo garantire che essi ricevano i consigli, la guida e il supporto di cui hanno bisogno in ogni fase del loro percorso."

Il primissimo Global Mars Pet Adoption Weekend

Da 16 anni Mars e la sua linea di marchi per la cura degli animali domestici e la salute veterinaria, tra cui PEDIGREE®, IAMS™, ROYAL CANIN®, con il supporto aggiuntivo della PEDIGREE Foundation, insieme ai suoi marchi di snack e cibo, uniscono le forze per il Mars Pet Adoption Weekend.

Quest'anno il Mars Pet Adoption Weekend sarà organizzato per la prima volta a livello mondiale, con la partecipazione di dodici paesi nel corso di uno di due weekend in ottobre. Tra questi figurano Brasile, Canada, Cina, Francia, India, Giappone, Malesia, Messico, Thailandia, Filippine, Regno Unito e Stati Uniti.

Poiché il numero di proprietari di animali domestici è in aumento, non vi sono mai state così numerose opportunità per garantire una casa piena d'amore ai quattrozampe che vivono nei rifugi o per strada. Considerando l'innegabile gioia che gli animali domestici possono donare, e il fatto che solo l'11% dei proprietari di cani nei paesi intervistati adottano cani dai rifugi, Mars sottolinea l'importanza dell'ambizione dell'azienda di porre fine al problema del randagismo, celebrando i nuovi 'genitori' di animali domestici e incoraggiando le adozioni in tutto il mondo.

Il Mars Pet Adoption Weekend sosterrà l'adozione di animali domestici in tutto il mondo attraverso varie attività, tra cui contributi finanziari ai rifugi, eventi di adozione, attività di volontariato e altre iniziative di sensibilizzazione.

Ikdeep Singh, presidente globale di Mars Pet Nutrition, conclude: "Con circa 362 milioni di cani e gatti senza casa in tutto il mondo[3], il nostro compito è trovare metodi innovativi per eliminare gli ostacoli all'adozione di animali domestici, entrando in contatto con i loro 'genitori' nelle prime fasi dell'adozione, in modo che possano trovare un compagno a quattro zampe perfetto che porterà amore e gioia nella loro vita quotidiana. Con il lancio del nostro primo Pet Adoption Weekend globale riaffermiamo l'impegno verso l'obiettivo che ci siamo prefissati: 'Un mondo migliore per gli animali domestici', una missione da quasi 90 anni al cuore di Mars".

RIFERIMENTI

NOTE PER I REDATTORI

Informazioni sul sondaggio

Questo sondaggio è stato commissionato a Ipsos da Mars, Incorporation

Sondaggio online in 20 mercati effettuato su oltre 20.000 proprietari e non proprietari di cani/gatti (con un minimo di 500 proprietari di gatti e 500 proprietari di cani in ogni mercato). Mercati inclusi:

- Canada , Stati Uniti, Messico, Brasile, Sudafrica, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna, Turchia, Polonia, India , Thailandia, Indonesia , Filippine, Cina, Giappone, Australia e Nuova Zelanda

I 'genitori' di cani e gatti sono definiti come persone (di età compresa tra i 18 e i 65 anni) responsabili delle decisioni o della cura del proprio cane/gatto (inclusa l'alimentazione, la salute e il benessere generale). Ciò implica l'impegno a provvedere alle necessità dell'animale domestico per tutta la sua vita. Il gatto/cane doveva essere domestico o addomesticato e tenuto in casa principalmente per scopi non commerciali.

Il campione online include una certa copertura rurale, ma è probabilmente sovrarappresentativo della popolazione urbana:

- Numero totale di intervistati=57.756

- Numero totale di intervistati sul proprio gatto/cane=21.106

- Numero totale di proprietari di cani=10.551

- Numero totale di proprietari di gatti= 10.555

- Numero totale di non proprietari di cani=34.890

- Numero totale di non proprietari di gatti= 37.687

- Numero totale di intervistati=57.756 - Numero totale di intervistati sul proprio gatto/cane=21.106 - Numero totale di proprietari di cani=10.551 - Numero totale di proprietari di gatti= 10.555 - Numero totale di non proprietari di cani=34.890 - Numero totale di non proprietari di gatti= 37.687 È stato utilizzato un campionamento di quote personalizzato per ciascun mercato, per garantire la rispondenza di età, sesso e profilo regionale dei proprietari di cani e gatti con le percentuali nazionali di questi dati demografici nel mercato oggetto di valutazione.

Generazione Z: 18-27 anni; Millennials 28-43 anni; Generazione X: 44-59 anni; Baby boomer, 60+ anni

I dati riportati a livello globale riflettono la media di tutti i paesi in cui è stata condotta l'indagine. Non sono stati ponderati in modo da riflettere la dimensione della popolazione di ciascun paese.

Il lavoro sul campo è stato condotto tra il 1º marzo e il 4 aprile 2024

Contatto Ipsos: Vittoria Edmonds ( [email protected] )

INFORMAZIONI SU MARS, INCORPORATED

Mars, Incorporated persegue la convinzione secondo cui il mondo di domani che vogliamo inizia da come facciamo business oggi. In qualità di azienda a conduzione familiare da oltre 50 miliardi di dollari USA, il nostro portafoglio diversificato e in crescita di prodotti leader per la cura degli animali domestici e per i servizi veterinari supporta gli animali domestici in tutto il mondo, e i nostri snack e prodotti alimentari di qualità deliziano milioni di persone ogni giorno. Produciamo alcuni dei marchi più amati al mondo, tra cui ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M's®, SNICKERS® e BEN'S ORIGINAL™. Le nostre reti internazionali di ospedali veterinari, tra cui BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ e ANICURA™, spaziano dall'assistenza veterinaria preventiva, generale, specialistica e di emergenza, mentre la nostra attività globale di diagnostica veterinaria ANTECH® offre capacità rivoluzionarie nella diagnostica per animali domestici. I cinque principi di Mars (qualità, responsabilità, reciprocità, efficienza e libertà) per i nostri 150.000 associati sono una fonte di ispirazione ad agire ogni giorno per contribuire a creare un mondo migliore per le persone, gli animali domestici e il pianeta.

Per ulteriori informazioni su Mars visitate il sito www.mars.com. Seguite l'azienda su Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube.

*Statistica effettuata su un miliardo di animali domestici riportata nel titolo - fonte: Dati Euromonitor 2024

[1] Il termine 'genitori' di animali domestici si riferisce ai proprietari di cani e gatti intervistati in 20 mercati

[2] Coloro che hanno dato una valutazione di almeno 7 su 10 (95% per i cani e 94% per i gatti) in termini di soddisfazione

[3] 1 animale domestico su 3 non ha una casa, secondo una nuova relazione globale, agosto 2024

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2516462/Mars_Global_Pet_Parent_Study.jpg