Mars stellt die weltweit größte Studie über Haustiereltern vor, um die über eine Milliarde Haustiere - Tendenz steigend - auf der ganzen Welt besser verstehen und bedienen zu können

Mars veranstaltet sein erstes globales Adoptionswochenende - eine Veranstaltung, die das Ziel des Unternehmens unterstützt, für jedes Haustier ein gesundes und glückliches Zuhause zu finden

LONDON, 2. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Mars Incorporated, ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Haustiere, Süßwaren, Snacks und Lebensmitteln und Hersteller einiger der beliebtesten Marken der Welt, hat heute die Ergebnisse der weltweit größten Studie über Eltern von Haustieren veröffentlicht.

Mit den Erkenntnissen von über 20.000 Haustiereltern (Hunde- und Katzenbesitzern) aus 20 Ländern zeigt die Mars Global Pet Parent Study den bedeutenden Einfluss von Haustieren auf unser Leben und geht auf die sich entwickelnden Bedürfnisse von Haustiereltern ein, einschließlich der Unterschiede zwischen den Generationen bei der Haltung von Haustieren, der am häufigsten vorkommenden Rassen und neuer Einblicke in die Probleme, mit denen Haustiereltern heute weltweit konfrontiert sind.

Da die Zahl der Haustierbesitzer bekanntlich steigt und die Menschen Haustiere als eines der wichtigsten Dinge in ihrem Leben betrachten, signalisieren die Ergebnisse eine neue Ära der Zentrierung auf Haustiere, in der die emotionale Bindung zwischen den Eltern und ihrem Haustier stärker ist als je zuvor.

Ikdeep Singh, Global President von Mars Pet Nutrition, kommentiert: "Fast die Hälfte (47 %) der Befragten sind Erstbesitzer, was auf eine neue Ära von Haustiereltern hindeutet. Wir wissen, dass sich Haustiereltern weiterentwickeln, und wir müssen uns mit ihnen weiterentwickeln, was bedeutet, dass wir die Zentrierung auf Haustiereltern in unserer DNA verankern, um das Erlebnis zu verändern und lebenslange Beziehungen zu den 455 Millionen Haustieren und Haustiereltern aufzubauen, die wir erreichen."

Um sicherzustellen, dass jedes Haustier ein glückliches und gesundes Zuhause hat, und als Teil des ständigen Ziels des Unternehmens: A BETTER WORLD FOR PETS (Eine bessere Welt für Haustiere), die Studie wird zeitgleich mit dem ersten weltweiten Mars-Tieradoptionswochenende veröffentlicht. Das Mars Pet Adoption Weekend findet in zwölf Ländern in Europa, Asien, Südamerika und Nordamerika statt, um neue Tiereltern zu feiern und mehr Adoptionen in der ganzen Welt zu fördern.

Mit über einer Milliarde Haustieren weltweit werden wir zu einer haustierbesessenen Welt

Mehr als ein Drittel (37 %) der Hunde- und Katzenbesitzer betrachten ihre Haustiere als das Wichtigste in ihrem Leben. Bei der Generation Z (45 %) und den Millennials (40 %) ist der Anteil noch höher.

Es gibt auch eine Vorliebe für Kätzchen und Welpen: 84 % der Hunde und Katzen werden vor dem Alter von 12 Monaten erworben. Die weltweit am häufigsten gehaltenen Hunderassen sind Labrador (6%), Chihuahua (6%) und Golden Retriever (5%), und die weltweit am häufigsten gehaltenen Katzenrassen sind Perser (16%), Britisch Kurzhaar (11%) und Siam (9%).

Heute ist die Katzenhaltung weltweit weiter verbreitet als die Hundehaltung, wobei mehr Männer (52 % Männer gegenüber 48 % Frauen) Katzenbesitzer sind. Die Entscheidung, sich ein Haustier anzuschaffen, wird stark von unserem Umfeld beeinflusst, wobei die Familie (26 %) den größten Einfluss hat, gefolgt von Freunden (21 %), sozialen Medien (13 %), der Online-Suche (13 %) und Tierärzten (11 %).

Hunde und Katzen spielen eine zentrale Rolle in unserem Leben. Von denjenigen, die mit ihren Haustieren zufrieden sind[2], schätzen Hundebesitzer die bedingungslose Liebe (50 %) und die Vollständigkeit der Familie (49 %), während Katzenbesitzer die Unterhaltung (48 %) und den Stressabbau (44 %) durch ihre vierbeinigen Freunde zu schätzen wissen. Als Elternteil eines Haustiers hat man jedoch auch mit Herausforderungen zu kämpfen: 32 % haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie ihre Hunde und Katzen allein lassen, und nur 42 % finden ihre Nachbarschaft sehr haustierfreundlich. Weitere 26 % der Eltern von Haustieren geben an, dass sie die Vorstellung, mit ihren Haustieren zu verreisen, anstrengend bzw. schwierig finden.

Seit dem Start des BETTER CITIES FOR PETS™-Programms im Jahr 2017 hat Mars eine Reihe von Programmen auf der ganzen Welt ins Leben gerufen, die Städte dabei unterstützen, als haustierfreundlich zertifiziert zu werden, damit mehr Menschen die Vorteile eines Lebens mit Haustieren genießen können. Anfang dieses Jahres hat die Mars-Marke CESAR® in Zusammenarbeit mit Tripadvisor ein neues Zentrum für Haustierreisen in den USA eingerichtet, um Eltern von Haustieren mit Ressourcen und Anleitungen für Reisen mit ihren Haustieren zu versorgen.

Singh fährt fort:: "Als weltweit führendes Unternehmen für Haustierpflege arbeiten wir ständig an der nächsten großen Sache in der Haustierhaltung und nutzen die Erkenntnisse aus dieser Studie, um kontinuierlich Innovationen und Anpassungen vorzunehmen, um die Probleme von Haustiereltern zu lösen. Tiereltern werden nicht geboren - sie werden es. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass sie bei jedem Schritt ihres Weges die nötige Beratung, Anleitung und Unterstützung erhalten.

Das allererste Global Mars Pet Adoption Weekend

Seit 16 Jahren veranstalten Mars und seine Marken für Haustierpflege und Tiergesundheit, darunter PEDIGREE®, IAMS™, ROYAL CANIN®, mit zusätzlicher Unterstützung der PEDIGREE Foundation sowie seine Snack- und Lebensmittelmarken, das Mars Pet Adoption Weekend.

In diesem Jahr wird das Mars Pet Adoption Weekend zum ersten Mal weltweit veranstaltet, wobei zwölf Länder an einem der beiden Wochenenden im Oktober teilnehmen. Dazu gehören Brasilien, Kanada, China, Frankreich, Indien, Japan, Malaysia, Mexiko, Thailand, die Philippinen, das Vereinigte Königreich und die USA.

Da der Besitz von Haustieren bekanntermaßen zunimmt, gibt es mehr Möglichkeiten denn je, dafür zu sorgen, dass Haustiere, die in Tierheimen oder auf der Straße leben, ein liebevolles Zuhause finden. In Anbetracht der unbestreitbaren Freude, die Haustiere bereiten können, und der Tatsache, dass nur 11 % der Hundehalter in den befragten Ländern aus Tierheimen adoptieren, unterstreicht Mars die Bedeutung des Unternehmens für die Beendigung der Obdachlosigkeit von Haustieren, indem es neue Tiereltern feiert und weltweit zur Adoption ermutigt.

Das Mars Pet Adoption Weekend unterstützt die weltweite Adoption von Haustieren durch verschiedene Aktivitäten wie finanzielle Zuwendungen an Tierheime, Adoptionsveranstaltungen, Freiwilligenarbeit und andere Sensibilisierungsveranstaltungen.

Ikdeep Singh, Global President von Mars Pet Nutrition, fasst zusammen: "Angesichts von schätzungsweise 362 Millionen heimatlosen Katzen und Hunden weltweit[3] ist es unsere Aufgabe, innovative Wege zu finden, um Hindernisse bei der Adoption von Haustieren zu beseitigen, indem wir mit Tiereltern in Kontakt treten, damit sie den perfekten vierbeinigen Begleiter finden können, der Liebe und Freude in ihr tägliches Leben bringt. Mit dem Start unseres allerersten globalen Tieradoptionswochenendes bekräftigen wir unser Engagement für unser Ziel: Eine bessere Welt für Haustiere - eine Mission, die seit fast 90 Jahren das Herzstück von Mars ist".

Über die Umfrage

Diese Umfrage wurde von Mars, Incorporation bei Ipsos in Auftrag gegeben.

Online-Umfrage in 20 Märkten mit mehr als 20.000 Hunde-/Katzenbesitzern und Nichtbesitzern (mit mindestens 500 Katzeneltern und 500 Hundeeltern in jedem Markt). Einbezogene Märkte:

- Kanada, U.S., Mexiko, Brasilien, Südafrika, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Türkei, Polen, Indien, Thailand , Indonesien, Philippinen, China , Japan , Australien, Neuseeland

Katzen- und Hundeeltern sind definiert als Personen (im Alter von 18 bis 65 Jahren), die für die Entscheidungsfindung oder die Pflege ihrer Katze/ihres Hundes (einschließlich Fütterung, Gesundheit und allgemeines Wohlbefinden) verantwortlich sind. Dies beinhaltet die Verpflichtung, für die Bedürfnisse des Tieres während seines gesamten Lebens zu sorgen. Es musste sich um eine Hauskatze oder einen gezähmten Hund handeln, die/der in einem Haushalt hauptsächlich zu nichtkommerziellen Zwecken gehalten wurde.

- Gesamtzahl der Befragten n=57.756

- Gesamtzahl der zu ihrer Katze/ihrem Hund Befragten n=21.106

- Gesamtzahl der Hundebesitzer n=10.551

- Gesamtzahl der Katzenbesitzer n= 10.555

- Gesamtzahl der Nicht-Hundebesitzer n=34.890

- Gesamtzahl der Nicht-Katzenbesitzer n= 37.687

Gen-Z: 18-27 J.; Millennials 28-43 J.; Gen X: 44-59 Jahre; Baby-Boomer 60+ Jahre

Die auf globaler Ebene gemeldeten Daten spiegeln das durchschnittliche Ergebnis aller Länder wider, in denen die Umfrage durchgeführt wurde. Sie wurde nicht nach der Bevölkerungszahl der einzelnen Länder gewichtet.

Die Feldarbeit wurde zwischen dem 1 . st März - 4 th April 2024 durchgeführt.

Ipsos-Kontakt: Victoria Edmonds

Mars, Incorporated wird von der Überzeugung angetrieben, dass die Welt, die wir uns morgen wünschen, damit beginnt, wie wir heute Geschäfte machen. Als Familienunternehmen mit einem Umsatz von mehr als 50 Milliarden Dollar unterstützt unser vielfältiges und wachsendes Portfolio führender Tierpflegeprodukte und tierärztlicher Dienstleistungen Haustiere auf der ganzen Welt, und unsere hochwertigen Snack- und Lebensmittelprodukte erfreuen jeden Tag Millionen von Menschen. Wir produzieren einige der weltweit beliebtesten Marken wie ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M's®, SNICKERS® und BEN'S ORIGINAL™. Unsere internationalen Netzwerke von Tierkliniken, darunter BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ und ANICURA™, decken die Bereiche der präventiven, allgemeinen, speziellen und Notfall-Tiermedizin ab, und unser globaler Geschäftsbereich für Veterinärdiagnostik ANTECH® bietet bahnbrechende Möglichkeiten in der Tierdiagnostik.

