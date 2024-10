Mars meluncurkan penelitian terbesar di dunia tentang pemilik hewan peliharaan untuk lebih memahami dan melayani lebih dari satu miliar hewan peliharaan - dan terus bertambah - di seluruh dunia

Dengan wawasan oleh lebih dari 20.000 pemilik hewan peliharaan (pemilik anjing dan kucing) di 20 negara, Mars Global Pet Parent Study menunjukkan pentingnya pengaruh hewan peliharaan atas hidup kita, dengan mempelajari kebutuhan pemilik hewan peliharaan yang terus berkembang, termasuk perbedaan generasi dalam kepemilikan, jenis yang paling umum, dan wawasan baru tentang berbagai masalah yang dialami pemilik hewan peliharaan di seluruh dunia saat ini.

Karena semakin banyak orang memiliki hewan peliharaan dan menganggap hewan peliharaan adalah salah satu hal terpenting dalam hidup mereka, hasil penelitian ini menandakan era baru yang berpusat pada pemilik hewan peliharaan, di mana hubungan emosional antara pemilik dan hewan peliharaan mereka jauh lebih kuat dibanding sebelumnya.

Kata Ikdeep Singh, Presiden Global Mars Pet Nutrition: "Hampir separuh (47%) responden survei adalah pemilik hewan peliharaan pertama kali, hal ini menandakan era baru pemilik hewan peliharaan. Kami tahu, pemilik hewan peliharaan terus berkembang dan kami harus berkembang bersama mereka. Artinya, menanamkan keterpusatan pada pemilik hewan peliharaan ke dalam DNA kami untuk mengubah pengalaman ini dan menciptakan hubungan seumur hidup dengan 455 juta hewan peliharaan dan pemilik yang kami jangkau."

Untuk memastikan setiap hewan peliharaan memiliki rumah yang bahagia dan sehat, dan sebagai bagian dari tujuan perusahaan yang berkelanjutan: DUNIA YANG LEBIH BAIK BAGI HEWAN PELIHARAAN. Penelitian ini diluncurkan bersamaan dengan Mars Pet Adoption Weekend yang pertama di dunia. Mars Pet Adoption Weekend akan berlangsung di dua belas negara di Eropa, Asia, Amerika Selatan, dan Amerika Utara, untuk merayakan pemilik baru hewan peliharaan dan mendorong lebih banyak adopsi di seluruh dunia.

Dengan lebih dari satu miliar hewan peliharaan di dunia, kita menjadi dunia yang terobsesi pada hewan peliharaan

Pemilik hewan peliharaan jelas sangat menyayangi hewan peliharaannya, lebih dari sepertiga (37%) pemilik anjing dan kucing menganggap hewan peliharaan mereka yang terpenting dalam hidup. Persentase ini jauh lebih tinggi di kalangan Generasi Z (Gen Z) (45%) dan Generasi Milenial (40%).

Anak kucing dan anak anjing juga disukai: 84% anjing dan kucing didapatkan sebelum usia 12 bulan. Jenis anjing yang paling banyak dimiliki di dunia adalah Labrador (6%), Chihuahua (6%), dan Golden Retriever (5%); sedangkan jenis kucing yang paling banyak dimiliki di seluruh dunia adalah Persia (16%), British Shorthair (11%), dan Siam (9%).

Saat ini, kucing lebih banyak dimiliki di seluruh dunia dibanding anjing, lebih banyak pria (52% pria dibanding 48% wanita) memiliki kucing. Keputusan untuk memelihara hewan peliharaan sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita, yaitu keluarga (26%) sebagai pengaruh utama, kemudian teman (21%), media sosial (13%), pencarian online (13%), dan dokter hewan (11%).

Anjing dan kucing berperan penting dalam kehidupan kita. Dari pemilik yang puas dengan hewan peliharaan mereka[2], pemilik anjing menghargai kasih tanpa syarat (50%) dan kelengkapan keluarga (49%); sedangkan pemilik kucing menghargai hiburan (48%) dan penghilang stres (44%) yang diberikan oleh sahabat kaki empat mereka. Namun pemilik hewan peliharaan juga menghadapi tantangan: 32% merasa bersalah karena meninggalkan anjing dan kucing mereka sendirian, hanya 42% merasa bahwa lingkungan sekitar mereka sangat ramah terhadap hewan peliharaan, dan 26% pemilik hewan peliharaan berkata bahwa tidak mudah bepergian dengan hewan peliharaan.

Sejak meluncurkan program BETTER CITIES FOR PETS™ pada tahun 2017, Mars telah menciptakan berbagai program di seluruh dunia untuk membantu kota-kota mendapatkan sertifikasi sebagai kota yang ramah terhadap hewan peliharaan, agar lebih banyak orang dapat menikmati manfaat memiliki hewan peliharaan. Awal tahun ini, merek Mars, CESAR®, juga bermitra dengan Tripadvisor untuk meluncurkan pusat pariwisata hewan peliharaan yang baru di A.S. untuk menghubungkan pemilik hewan peliharaan dengan sumber daya dan panduan untuk bepergian dengan hewan peliharaan mereka.

Singh melanjutkan: "Sebagai perusahaan perawatan hewan peliharaan yang terkemuka di dunia, kami selalu mengerjakan hal baru yang hebat dalam hal kepemilikan hewan peliharaan, dengan menggunakan wawasan dari penelitian ini untuk terus berinovasi dan beradaptasi guna memecahkan masalah yang dihadapi pemilik hewan peliharaan. Pemilik hewan peliharaan tidak dilahirkan - mereka menjadi pemilik. Karena itu, kami harus memastikan mereka mendapatkan nasihat, bimbingan, dan dukungan yang mereka butuhkan di setiap langkah perjalanan mereka."

Global Mars Pet Adoption Weekend yang pertama

Selama 16 tahun, Mars dan kelompok merek produk perawatan hewan peliharaan dan kesehatan hewan seperti PEDIGREE®, IAMS™, ROYAL CANIN®, dengan dukungan tambahan dari PEDIGREE Foundation; bersama merek-merek makanan ringan dan makanan miliknya, berkumpul di Mars Pet Adoption Weekend.

Tahun ini, Mars Pet Adoption Weekend akan diselenggarakan di seluruh dunia untuk pertama kalinya, dua belas negara berpartisipasi di salah satu dari dua akhir pekan pada bulan Oktober. Antara lain Brasil, Kanada, Tiongkok, Prancis, India, Jepang, Malaysia, Meksiko, Thailand, Filipina, Inggris, dan Amerika Serikat.

Karena semakin banyak orang memiliki hewan peliharaan, kini lebih banyak kesempatan untuk memastikan bahwa hewan peliharaan di tempat penampungan atau di jalanan menemukan rumah yang penuh kasih. Dengan mempertimbangkan kegembiraan tak terkira karena kehadiran hewan peliharaan dan fakta bahwa hanya 11% pemilik anjing di semua negara yang disurvei mengadopsi dari tempat penampungan, Mars menekankan pentingnya ambisi perusahaan untuk mengakhiri tunawisma hewan peliharaan dengan merayakan pemilik baru hewan peliharaan dan mendorong adopsi di seluruh dunia.

Mars Pet Adoption Weekend akan mendukung adopsi hewan peliharaan di seluruh dunia melalui berbagai kegiatan seperti sumbangan dana bagi tempat penampungan, acara adopsi, kegiatan sukarelawan, dan acara peningkatan kesadaran lainnya.

Ikdeep Singh, Presiden Global Mars Pet Nutrition, menyimpulkan: "Jumlah kucing dan anjing tunawisma di seluruh dunia diperkirakan mencapai 362 juta[3]. Tugas kami adalah menemukan cara inovatif untuk menghilangkan hambatan adopsi hewan peliharaan, terhubung dengan pemilik hewan peliharaan saat mulai memiliki hewan peliharaan agar mereka dapat menemukan pendamping kaki empat yang sempurna yang akan membawa cinta dan kegembiraan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saat meluncurkan Pet Adoption Weekend global pertama, kami kembali mempertegas komitmen terhadap tujuan kami: A Better World for Pets - inilah misi yang menjadi inti perusahaan Mars selama hampir 90 tahun."

REFERENSI

CATATAN UNTUK EDITOR

Tentang survei

Survei ini ditugaskan pada Ipsos oleh Mars, Incorporated

Survei online di 20 pasar yang mencakup lebih dari 20.000 pemilik dan bukan pemilik anjing/kucing (minimal 500 pemilik kucing dan 500 pemilik anjing di setiap pasar). Termasuk di pasar:

- Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Brasil, Afrika Selatan, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Turki, Polandia, India , Thailand , Indonesia , Filipina, Tiongkok, Jepang, Australia , Selandia Baru

Pemilik kucing dan anjing adalah orang (usia 18-65 tahun) yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau perawatan kucing/anjing mereka (termasuk pemberian makan, kesehatan, dan kesejahteraannya). Tindakan ini melibatkan komitmen untuk memenuhi kebutuhan hewan peliharaan seumur hidup. Kucing/anjing tersebut harus dipelihara di dalam rumah atau jinak dan di rumah tangga terutama untuk tujuan non komersial.

Sampel online ini meliputi beberapa cakupan wilayah pedesaan, tapi kemungkinan besar lebih mewakili populasi di perkotaan:

- Jumlah total yang disurvei n=57.756

- Jumlah total yang diwawancarai tentang kucing/anjing mereka n=21.106

- Jumlah total pemilik anjing n=10.551

- Jumlah total pemilik kucing n= 10.555

- Jumlah total bukan pemilik anjing n=34.890

- Jumlah total bukan pemilik kucing n= 37.687

Gen-Z: 18-27 tahun; Milenial 28-43 tahun; Gen X 44-59 tahun; Generasi Baby Boomers 60 tahun ke atas

Data yang dilaporkan di tingkat global mencerminkan hasil rata-rata di semua negara tempat survei dilakukan. Indeks ini belum diberi bobot untuk mencerminkan ukuran populasi setiap negara.

Kerja lapangan dilakukan pada tanggal 1 Maret- 4 April 2024

TENTANG MARS, INCORPORATED

Mars, Incorporated yakin bahwa dunia yang impikan esok hari dimulai dari cara kita berbisnis saat ini. Sebagai bisnis milik keluarga dengan nilai lebih dari $50 miliar, portofolio kami yang beragam dan meluas untuk produk perawatan hewan peliharaan dan layanan kedokteran hewan yang terkemuka mendukung hewan peliharaan di seluruh dunia, dan produk makanan ringan maupun makanan berkualitas kami menyenangkan jutaan orang setiap hari. Kami memproduksi beberapa merek terfavorit di dunia, termasuk ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M's®, SNICKERS®, dan BEN'S ORIGINAL™. Jaringan rumah sakit hewan peliharaan internasional kami adalah BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™, dan ANICURA™ yang mencakup perawatan hewan preventif, umum, khusus, dan darurat; serta bisnis diagnostik hewan global kami, ANTECH®, menawarkan kemampuan inovatif di bidang diagnostik hewan peliharaan. Lima Prinsip Mars - yaitu Kualitas, Tanggung Jawab, Saling Menguntungkan, Efisiensi, dan Kebebasan - menginspirasi 150.000 Rekanan kami untuk bertindak setiap hari guna membantu menciptakan dunia yang lebih baik bagi manusia, hewan peliharaan, dan bumi ini.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Mars, harap kunjungi www.mars.com.

*Statistik satu miliar hewan peliharaan dalam judul - sumber: Data Euromonitor 2024

[1] Pemilik hewan peliharaan adalah pemilik anjing dan kucing yang disurvei di 20 pasar

[2] Mereka yang memberikan nilai kepuasan setidaknya 7 dari 10 (95% untuk anjing dan 94% untuk kucing)

[3] 1 dari 3 hewan peliharaan tidak memiliki tempat tinggal, menurut laporan global terbaru pada bulan Agustus 2024

