A Microland foi reconhecida como líder no ISG Provider Lens™ 2024 para serviços de multinuvem pública nos EUA

BANGALORE, Índia, 22 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Microland, líder global em transformação digital, tem o prazer de anunciar que foi reconhecida como líder em serviços gerenciados para o segmento de médio porte no estudo ISG Provider Lens™ – Serviços de multinuvem pública – EUA 2024.

Microland has been recognized as a Leader in the ISG Provider Lens™ 2024 for Multi Public Cloud Services in the U.S.

O relatório de pesquisa analisa prestadores de serviços gerenciados em ambientes de hiperescala (AWS, Azure, Google Cloud), destacando suas estratégias orientadas por DevOps, experiência em SRE e serviços avançados. Isso inclui conformidade automatizada, integração de IoT, infraestrutura com eficiência energética, segurança cibernética baseada em IA e automação de autoatendimento, o que aumenta a eficiência operacional e a segurança para o segmento de médio porte dos EUA.

A Microland se diferencia com suas operações orientadas pela automação, utilizando a plataforma Intelligeni® CloudOps para aprimorar o gerenciamento de infraestrutura em nuvem para empresas dos EUA. A plataforma automatiza o monitoramento, a resolução de alertas, a telemetria e a otimização, gerando reduções de custos, melhor desempenho do sistema e maior qualidade de serviço. O Cloud Cost Management Framework (CCMF)™ da Microland otimiza o uso de recursos em nuvem, o que reduz custos e minimiza os tempos de inatividade. Com foco nas pequenas e médias empresas dos EUA, a Microland oferece soluções em nuvem personalizadas, escaláveis e econômicas que atendem às necessidades exclusivas dessas empresas. Nossa plataforma e soluções centradas nos negócios têm sido fundamentais para alcançar esse reconhecimento do ISG.

Falando sobre esse reconhecimento, Sunil Sarat, vice-presidente sênior e líder global de soluções para clientes, de serviços de nuvem e data center da Microland, disse: "Estamos muito satisfeitos por termos sido reconhecidos como líderes em serviços multinuvem pública para gerenciamento de serviços – Mercado de Médio Porte do ISG Provider Lens™ 2024 Esse reconhecimento do ISG afirma a confiança que nossos clientes depositam em nós à medida que nos concentramos em inovação, otimização e melhoria da eficiência operacional. Nos dedicamos a fornecer soluções de alta qualidade e a manter nossa posição como um parceiro confiável do setor."

Sam Mathew, presidente da Microland, disse: "Ser reconhecido como líder no ISG Provider Lens™ 2024 ressalta o foco estratégico da Microland em permitir que as empresas dos EUA aproveitem o poder dos ambientes multinuvem. Nossas plataformas inovadoras, como Intelligeni® CloudOps e CCMF™, impulsionam a eficiência e a resiliência, tornando-nos o parceiro preferencial das empresas que buscam soluções de nuvem transformadoras, econômicas e dimensionáveis".

Shashank Rajmane, analista líder do ISG, disse: "A Microland oferece serviços operacionais em nuvem de alta qualidade por meio de sua abordagem centrada no cliente e conjunto de ferramentas automatizadas de gerenciamento de nuvem, bem como aproveita tecnologias avançadas para ajudar os clientes a reduzir custos e aprimorar a Experiência do Cliente".

Para saber mais sobre o prêmio, acesse: Líder em serviços multinuvem pública do ISG Provider Lens 2024 | Microland.

Sobre a Microland

A Microland é uma empresa pioneira de serviços e consultoria de infraestrutura de TI com sede em Bangalore, na Índia, com um histórico comprovado de fornecimento de resultados de negócios tangíveis por 35 anos. Hoje, como as empresas reconhecem que as redes sustentam a funcionalidade e a eficiência dos sistemas digitais modernos e apoiam a inovação, fornecemos tecnologias de última geração, como IA, operações automatizadas e soluções orientadas por plataforma, que geram excelência operacional, agilidade e produtividade para organizações em todo o mundo. Nossa equipe de mais de 4.600 especialistas oferece serviços em mais de 100 países na Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio e América do Norte, oferecendo soluções de ponta em redes, nuvem, data centers, segurança cibernética, gerenciamento de serviços, aplicativos e automação. Reconhecida pelos principais analistas do setor por suas estratégias inovadoras, a Microland está comprometida com uma forte governança, sustentabilidade ambiental e promoção de um local de trabalho inclusivo, onde diversos talentos prosperam. Quando as empresas trabalham com a Microland, elas se conectam com os melhores talentos, tecnologias e soluções para criar valor incomparável. Para obter mais informações, acesse www.Microland.com.

Contato de mídia: [email protected]

Sobre o ISG

O ISG (Information Services Group) é uma empresa líder global em pesquisa e consultoria de tecnologia. É um parceiro de negócios confiável para mais de 800 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados, consultoria em sourcing, serviços gerenciados de governança e risco, serviços de operadora de rede, design de estratégia e operações, gerenciamento de mudanças, inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia.

Para obter mais informações, acesse www.isg-one.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2585175/Managed_Services.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2483706/Microland_Logo.jpg

FONTE Microland