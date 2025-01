Microland é reconhecida como líder no ISG Providers Lens Study 2024 em serviços de automação inteligente

BANGALORE, Índia, 18 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Microland, líder global em transformação digital, foi reconhecida como líder na região dos EUA no quadrante de Inteligência Artificial para Operações de TI (AIOps) do ISG Providers Lens Study 2024 em serviços de automação inteligente.

Microland Recognized as a Leader in ISG Providers Lens Study 2024 for Intelligent Automation Services Leader in the Artificial Intelligence for IT Operations (AIOps) Quadrant

O ISG Providers Lens Study 2024 destaca as estratégias abrangentes de automação oferecidas pelos fornecedores de serviços de automação inteligente, integrando recursos tecnológicos em evolução com o potencial de expansão em organizações inteiras. O estudo enfatiza a importância do design centrado no cliente, da automação de propósito específico e da experiência de negócios na construção de métricas de desempenho diferenciadas.

A plataforma AIOps da Microland, Intelligeni, oferece automação orientada por IA para operações de TI e análises em tempo real, aprimorando o gerenciamento de TI híbrida, simplificando a resolução de incidentes e melhorando a escalabilidade. O inovador modelo de Operações Automatizadas da empresa, baseado na plataforma Intelligeni, cria ambientes de TI resilientes que podem se adaptar às mudanças sem transtornos. A Intelligeni fornece integração completa com uma gama diversificada de fontes de monitoramento por meio de sua plataforma abrangente de observabilidade, oferecendo avaliações de saúde precisas e visibilidade holística das operações de TI.

"Estamos honrados em ser reconhecidos como líderes no ISG Providers Lens Study 2024 em serviços de automação inteligente", disse Satish Sukumar, vice-presidente sênior e chefe global de plataformas da Microland. "Esse reconhecimento é uma prova do nosso compromisso de oferecer experiências inabaláveis e impulsionar o crescimento dos negócios de nossos clientes por meio de nossas soluções inovadoras baseadas em IA que impulsionam a resiliência e a eficiência do setor de TI."

"Esse reconhecimento ressalta nosso foco incansável em capacitar as empresas com soluções inteligentes e com IA que não apenas otimizam as operações de TI, mas também estabelecem as bases para a transformação digital sustentável e escalável. É um momento de orgulho para nós, pois continuamos a permitir que nossos clientes naveguem pela complexidade e alcancem a resiliência com confiança", disse Sam Mathew, presidente da Microland.

"A Microland fornece um conjunto completo de plataformas e orientações para clientes que implementam AIOps, fornecendo informações de ponta a ponta sobre sua infraestrutura de TI", afirmou Ashwin Gaidhani, o principal autor desta pesquisa.

O ISG Providers Lens Study 2024 serve como uma importante referência para os líderes de negócios e TI, oferecendo transparência sobre os pontos fortes e fracos dos provedores relevantes, posicionamento diferenciado por segmentos e foco em diferentes mercados, incluindo os EUA e a Europa. O estudo também fornece insights sobre a alta demanda por talentos multimodais e a importância de práticas de automação responsáveis.

Para obter mais informações sobre as soluções AIOps da Microland e o ISG Providers Lens Study 2024, acesse https://www.microland.com/analyst-insights/isg-provider-lens-study-intelligent-automation-services-2024.

Sobre a Microland

A Microland é uma empresa pioneira de serviços e consultoria de infraestrutura de TI com sede em Bangalore, na Índia, com um histórico comprovado de fornecimento de resultados de negócios tangíveis por 35 anos. Hoje, à medida que as empresas reconhecem que as redes sustentam a funcionalidade e a eficiência dos sistemas digitais modernos e apoiam a inovação, fornecemos tecnologias de última geração, como IA, operações automatizadas e soluções orientadas por plataformas – que promovem excelência operacional, agilidade e produtividade para organizações em todo o mundo. Nossa equipe de mais de 4.600 especialistas oferece serviços em mais de 100 países na Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio e América do Norte, oferecendo soluções de ponta em redes, nuvem, data centers, segurança cibernética, gerenciamento de serviços, aplicativos e automação. Reconhecida pelos principais analistas do setor por suas estratégias inovadoras, a Microland está comprometida com uma forte governança, sustentabilidade ambiental e promoção de um local de trabalho inclusivo, onde diversos talentos prosperam. Quando as empresas trabalham com a Microland, elas se conectam com os melhores talentos, tecnologias e soluções para criar valor incomparável.

Para obter mais informações, acesse www.microland.com

Contato de mídia:

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2599676/ISG_Providers_Lens.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2599677/IT_Operations_AIOps.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2483706/Microland_Logo.jpg

FONTE Microland