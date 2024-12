Microland a été reconnu comme un Leader dans l'ISG Provider Lens™ 2024 pour les services multi cloud public aux États-Unis

BANGALORE, Inde, 22 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Microland, un leader mondial de la transformation numérique, est ravi d'annoncer avoir été reconnu comme un Leader des services gérés pour le segment du marché intermédiaire dans l'étude ISG Provider Lens™ Study - Multi Public Cloud Services - U.S. 2024.

Microland has been recognized as a Leader in the ISG Provider Lens™ 2024 for Multi Public Cloud Services in the U.S.

Le rapport de recherche examine les fournisseurs de services gérés dans les environnements hyperscale (AWS, Azure, Google Cloud), en mettant en évidence leurs stratégies axées sur DevOps, leur expertise SRE et leurs services avancés. Il s'agit notamment de la conformité automatisée, de l'intégration de l'IoT, de l'infrastructure économe en énergie, de la cybersécurité alimentée par l'IA et de l'automatisation en libre-service, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle et la sécurité pour le segment du marché intermédiaire américain.

Microland se distingue par ses opérations automatisées, en utilisant la plateforme Intelligeni® CloudOps pour améliorer la gestion de l'infrastructure cloud pour les entreprises américaines. La plateforme automatise la surveillance, la résolution des alertes, la télémétrie et l'optimisation, ce qui permet de réduire les coûts, d'améliorer les performances du système et la qualité du service. Le cadre de gestion des coûts du cloud (CCMF)™ exclusif de Microland optimise l'utilisation des ressources du cloud, en réduisant les coûts et en minimisant les temps d'arrêt. En se concentrant sur les petites et moyennes entreprises américaines, Microland fournit des solutions cloud sur mesure, évolutives et rentables qui répondent aux besoins uniques de ces entreprises. Notre plateforme et nos solutions centrées sur l'entreprise ont joué un rôle essentiel dans l'obtention de cette reconnaissance de la part de l'ISG.

À propos de cette reconnaissance, Sunil Sarat, Senior Vice President & Global Client Solutions Leader - Cloud and Data Center Services chez Microland, déclare : « Nous sommes ravis d'avoir été reconnus comme leader dans le 2024 ISG Provider Lens™ Multi Public Cloud Services for Managed Services-Midmarket. Cette reconnaissance de la part de ISG confirme la confiance que nos clients nous accordent en se concentrant sur l'innovation, l'optimisation et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Nous sommes déterminés à fournir des solutions de haute qualité et à maintenir notre position de partenaire fiable de l'industrie ».

Sam Mathew, président de Microland, déclare : « Le fait d'être reconnu comme un leader dans ISG Provider Lens™ 2024 souligne l'orientation stratégique de Microland visant à permettre aux entreprises américaines d'exploiter la puissance des environnements multi-cloud. Nos plateformes innovantes, comme Intelligeni® CloudOps et CCMF™, favorisent l'efficacité et la résilience, ce qui nous positionne comme un partenaire de choix pour les entreprises à la recherche de solutions cloud transformatrices, rentables et évolutives. »

Shashank Rajmane, analyste en chef chez ISG, déclaré : « Microland fournit des services cloud opérationnels de haute qualité grâce à son approche centrée sur le client et à son ensemble d'outils de gestion cloud automatisés, ainsi qu'en tirant parti des technologies avancées pour aider les clients à réduire les coûts et à améliorer le CX. »

Pour en savoir plus sur la reconnaissance, veuillez consulter le site : Leader dans le domaine de la lentille de fournisseur d'ISG pour les services de cloud public multiples 2024 | Microland.

À propos de Microland

Microland est une société pionnière de services et de conseils en matière d'infrastructure informatique, dont le siège se trouve à Bengaluru, en Inde, et qui a fait ses preuves depuis 35 ans en matière de résultats commerciaux tangibles. Aujourd'hui, alors que les entreprises reconnaissent que les réseaux sous-tendent la fonctionnalité et l'efficacité des systèmes numériques modernes et soutiennent l'innovation, nous fournissons des technologies de nouvelle génération telles que l'IA, les opérations automatisées et les solutions axées sur des plateformes - qui favorisent l'excellence opérationnelle, l'agilité et la productivité pour les organisations du monde entier. Notre équipe de plus de 4 600 experts fournit des services dans plus de 100 pays en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, offrant des solutions de pointe en matière de réseaux, de cloud, de centres de données, de cybersécurité, de gestion des services, d'applications et d'automatisation. Reconnue par les principaux analystes de l'industrie pour ses stratégies innovantes, Microland s'engage en faveur d'une gouvernance forte, d'une durabilité environnementale et de la promotion d'un lieu de travail inclusif où la diversité des talents s'épanouit. Lorsque les entreprises travaillent avec Microland, elles bénéficient des meilleurs talents, technologies et solutions pour créer une valeur inégalée. Pour plus d'informations, consultez le site www.microland.com.

Contact avec les médias : [email protected]

À propos d'ISG

L'ISG (Information Services Group) est une société de recherche et de conseil en technologie de premier plan au niveau mondial. Elle est un partenaire commercial de confiance pour plus de 800 clients, dont plus de 75 des 100 plus grandes entreprises du monde. L'entreprise est spécialisée dans les services de transformation numérique, y compris l'automatisation, le cloud et l'analyse de données, le conseil en sourcing, les services de gouvernance et de risque gérés, les services de porteurs de réseaux, la conception de stratégies et d'opérations, la gestion du changement, l'intelligence de marché, et la recherche et l'analyse technologiques.

Pour plus d'informations, consultez le site www.isg-one.com.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2585175/Managed_Services.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2483706/Microland_Logo.jpg