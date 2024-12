Microland wurde im ISG Provider Lens™ 2024 als Leader für Multi Public Cloud Services in den USA ausgezeichnet

BENGALURU, Indien, 22. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Microland, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation, freut sich bekannt zu geben, dass es in der ISG Provider Lens™-Studie – MultiPublic Cloud Services – USA 2024 als Leader im Bereich Managed Services für das Midmarket-Segment ausgezeichnet wurde.

Microland has been recognized as a Leader in the ISG Provider Lens™ 2024 for Multi Public Cloud Services in the U.S.

Der Forschungsbericht untersucht Managed Service Provider in Hyperscale-Umgebungen (AWS, Azure, Google Cloud) und hebt deren DevOps-getriebene Strategien, SRE-Expertise und fortschrittliche Services hervor. Dazu gehören automatisierte Compliance, IoT-Integration, energieeffiziente Infrastruktur, KI-gestützte Cybersicherheit und Self-Service-Automatisierung, wodurch die betriebliche Effizienz und Sicherheit für das US-Mittelstandssegment verbessert wird.

Microland zeichnet sich durch automatisierte Abläufe aus und nutzt die Intelligeni® CloudOps-Plattform, um das Cloud-Infrastruktur-Management für US-Unternehmen zu verbessern. Die Plattform automatisiert die Überwachung, die Alarmauflösung, die Telemetrie und die Optimierung und sorgt so für Kostensenkungen, eine verbesserte Systemleistung und eine höhere Servicequalität. Das von Microland entwickelte Cloud Cost Management Framework (CCMF)™ optimiert die Nutzung von Cloud-Ressourcen, senkt die Kosten und minimiert Ausfallzeiten. Mit einem Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen in den USA bietet Microland maßgeschneiderte, skalierbare und kostengünstige Cloud-Lösungen, die den besonderen Anforderungen dieser Unternehmen gerecht werden. Unsere Plattform und unsere geschäftsorientierten Lösungen waren ausschlaggebend dafür, dass wir diese Anerkennung von ISG erhalten haben.

Sunil Sarat, Senior-Vizepräsident und Leiter für globale Kundenlösungen – Cloud- und Rechenzentrumsdienste bei Microland, äußerte sich zu dieser Auszeichnung wie folgt: „Wir freuen uns sehr, als Leader im ISG Provider Lens™ Multi Public Cloud Services for Managed Services-Midmarket 2024 ausgezeichnet worden zu sein. Diese Anerkennung von ISG bestätigt das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen, da wir uns auf Innovation, Optimierung und Verbesserung der betrieblichen Effizienz konzentrieren. Wir sind bestrebt, qualitativ hochwertige Lösungen zu liefern und unsere Position als zuverlässiger Partner der Branche zu behaupten."

Sam Mathew, Vorstandsvorsitzender von Microland, sagte: „Die Auszeichnung als Leader in ISG Provider Lens™ 2024 unterstreicht den strategischen Fokus von Microland darauf, US-Unternehmen in die Lage zu versetzen, das Potenzial von Multi-Cloud-Umgebungen zu nutzen. Unsere innovativen Plattformen wie Intelligeni® CloudOps und CCMF™ steigern die Effizienz und Widerstandsfähigkeit und positionieren uns als bevorzugten Partner für Unternehmen, die transformative, kostengünstige und skalierbare Cloud-Lösungen suchen."

Shashank Rajmane, leitender Analyst bei ISG, sagte: „Microland bietet hochwertige Cloud-Betriebsdienste durch seinen kundenorientierten Ansatz und sein automatisiertes Cloud-Management-Toolset sowie durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien, die Kunden dabei helfen, Kosten zu senken und die Kundenerfahrung zu verbessern."

Weitere Informationen über die Auszeichnung finden Sie unter: Leader in ISG Provider Lens for Multi Public Cloud Services 2024 | Microland.

Informationen zu Microland

Microland ist ein bahnbrechendes IT-Infrastrukturdienstleistungs- und Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Bengaluru, Indien, das seit 35 Jahren nachweislich greifbare Geschäftsergebnisse erzielt hat. Heutzutage erkennen Unternehmen, dass Netzwerke die Funktionalität und Effizienz moderner digitaler Systeme unterstützen und Innovationen fördern. Wir bieten Technologien der nächsten Generation wie KI, automatisierte Abläufe und plattformgesteuerte Lösungen an, die die betriebliche Exzellenz, Agilität und Produktivität von Unternehmen weltweit fördern. Unser Team mit über 4.600 Experten erbringt Dienstleistungen in über 100 Ländern in Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika und bietet innovative Lösungen in den Bereichen Netzwerke, Cloud, Rechenzentren, Cybersicherheit, Servicemanagement, Anwendungen und Automatisierung. Microland wird von führenden Branchenanalysten für seine innovativen Strategien anerkannt und setzt sich für eine solide Unternehmensführung, ökologische Nachhaltigkeit und die Förderung eines integrativen Arbeitsumfelds ein, in dem vielfältige Talente Erfolg haben. Wenn Unternehmen mit Microland zusammenarbeiten, können sie auf die besten Talente, Technologien und Lösungen zurückgreifen, um einen unvergleichlichen Mehrwert zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.microland.com.

Medienkontakt: [email protected]

Informationen zu ISG

ISG (Information Services Group) ist ein weltweit führendes Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiebereich. Das Unternehmen ist ein zuverlässiger Geschäftspartner für mehr als 800 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 größten Unternehmen der Welt. Das Unternehmen ist auf Dienstleistungen im Bereich der digitalen Transformation spezialisiert, darunter Automatisierung, Cloud und Datenanalyse, Beschaffungsberatung, gemanagte Governance- und Risikodienste, Netzwerkanbieterdienste, Strategie- und Betriebsdesign, Änderungsmanagement, Marktforschung sowie Technologieforschung und -analyse.

Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2585175/Managed_Services.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2483706/Microland_Logo.jpg