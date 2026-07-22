A concorrência pela água representa riscos para a transição energética

O relatório do ICMM mapeia onde as instalações de mineração e metais se cruzam com os riscos de estresse hídrico, esgotamento, seca, inundação e variabilidade interanual

LONDRES, 22 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Quase dois terços das instalações de mineração e metais em todo o mundo estão localizados em áreas que enfrentam risco físico significativo de água, de acordo com uma nova análise do ICMM.

Competition for water poses risks to the energy transition

Nosso conjunto de dados e relatório global de água para mineração e metais também revelam que a competição por água entre as operações de mineração e metais e outros usuários industriais e domésticos é o maior risco físico de água que o setor enfrenta. Ele destaca a importância do planejamento coordenado e integrado do uso da terra e da água em escalas regionais, à medida que cresce a demanda pelos materiais necessários para sistemas de energia limpa.

Minerais e metais são essenciais para a transição energética e a economia de baixo carbono do futuro, mas essa análise mostra que as condições necessárias para produzi-los são limitadas pelos riscos físicos da água.

As principais conclusões são:

65,7% das instalações de mineração e metais em todo o mundo estão expostas a altos níveis de pelo menos um indicador físico de risco hídrico.

38,2% das instalações estão localizadas em bacias hidrográficas com estresse hídrico basal alto ou extremamente alto, ou em áreas áridas onde a água está funcionalmente indisponível.

27,4% das instalações em todo o mundo estão expostas a um esgotamento de água de linha de base alto ou extremamente alto.

27% das instalações em todo o mundo estão expostas a um alto risco de seca, tornando a seca o segundo risco físico de água mais prevalente analisado.

14% das instalações em todo o mundo estão expostas a um risco de inundação alto ou extremamente alto, embora a exposição seja maior para o refino de alumina, fundição de alumínio, produção de molibdênio e produção de aço.

16,2% das instalações em todo o mundo estão expostas a uma variabilidade interanual alta ou extremamente alta no abastecimento de água, embora isso seja geograficamente desigual e aumente para 74% na Oceania.

4,9% das instalações estão expostas a alto risco em três ou mais indicadores físicos de risco hídrico ao mesmo tempo.

A análise constatou que o risco hídrico na mineração e nos metais é global em escopo, mas diverso em natureza, diferindo de acordo com a geografia e a commodity. Algumas instalações enfrentam competição crônica por água; outras enfrentam seca, inundações ou fornecimento anual imprevisível. Em algumas regiões e cadeias de suprimentos, esses riscos se sobrepõem, criando vulnerabilidades que devem ser abordadas por meio da administração da água e de ações coordenadas entre governos, indústria, investidores e empresas que usam esses materiais.

Ao comentar os resultados, a diretora de dados e pesquisa do ICMM, Dra. Emma Gagen, disse:

"Nossa pesquisa mostra que a água já é uma questão material para o setor de mineração e metais. Se a exposição ao risco da água não for melhor compreendida e gerenciada em toda a economia, corremos o risco de nos tornarmos sonâmbulos em uma grande restrição à transição energética. É por isso que as principais empresas de mineração, incluindo os membros do ICMM, incorporaram princípios e práticas de gestão da água, para gerenciar a água de maneiras socialmente equitativas, ambientalmente sustentáveis e economicamente benéficas."

As descobertas mostram que a exposição ao risco da água não está distribuída uniformemente por todo o setor. No Chile, o maior produtor mundial de cobre e lar de uma parcela significativa das reservas globais de lítio, 85,8% das instalações enfrentam estresse hídrico de linha de base alto ou extremamente alto e variabilidade interanual ao mesmo tempo. Na África e no Oriente Médio, 80,7% das instalações estão expostas a um risco de seca alto ou muito alto, enquanto na Oceania, 74% enfrentam uma variabilidade interanual alta ou extremamente alta no abastecimento de água.

A Dra. Emma Gagen acrescentou que:

"Até o momento, não houve uma avaliação global abrangente e cruzada de commodities sobre como o setor de mineração e metais está exposto ao risco hídrico. Ao desenvolver dados confiáveis e acessíveis, o ICMM visa apoiar uma tomada de decisão mais informada por parte dos formuladores de políticas e investidores sobre a exposição ao risco da água, ajudando a gerenciar a demanda criada pela transição energética.

"Este conjunto de dados é um ponto de partida para que outros explorem, usem e colaborem conosco para continuar melhorando a imagem coletiva do risco hídrico em todo o setor."

O relatório baseia-se no conjunto de dados de mineração global atualizado do ICMM (v1.5) de 12.000 instalações – incluindo minas, fundições, refinarias e usinas – e sobrepõe os locais das instalações com conjuntos de dados globais de risco hídrico para avaliar a exposição a riscos físicos selecionados de quantidade de água. O Global Mining and Metals Water Dataset foi produzido em parceria com a Equipe de Risco Hídrico do WWF e o World Resources Institute (WRI).

Crystal Davis, diretora global do Food, Land & Water Programs World Resources Institute, disse:

"Com o aumento global da mineração e da produção de minerais críticos, impulsionado pela transição energética, os países estão lidando com a forma de atender à crescente demanda e, ao mesmo tempo, promover atividades de mineração responsáveis. A mineração responsável começa com o acesso compartilhado a dados confiáveis e publicamente disponíveis sobre onde os riscos da água são maiores. O WRI saúda a contribuição do ICMM como um passo significativo para fornecer aos governos, comunidades, investidores e empresas uma base de dados de base necessária para ajudar a planejar e agir em toda a cadeia de valor."

Notas aos editores

Este conjunto de dados e relatório fazem parte do Projeto Global de Dados de Mineração do ICMM, que visa melhorar significativamente a qualidade e acessibilidade de informações em todo o setor, criando dados robustos e transparentes que possam informar políticas e promover discussões mais amplas sobre o papel em evolução da mineração e dos metais no desenvolvimento sustentável.

Como todos os conjuntos de dados de grande escala, o Mining and Metals Water Dataset tem limitações. Os dados se concentram nos riscos hídricos e não fornecem nenhuma informação sobre os impactos ou a contribuição da mineração e dos metais para os riscos hídricos. É uma análise interseccional entre uma camada global de mineração e metal e camadas globais de risco hídrico. Não há conjuntos de dados globais sobre o consumo de água, retiradas, quantidades ou qualidades de descarga em nível de instalação para permitir avaliações de impacto e contribuição nesta fase. Consulte a seção Limitações do relatório para obter mais informações.

Além disso, o conjunto de dados não inclui dados sobre impactos ou contribuições no nível da instalação ou da empresa para os sistemas locais de água, nem tenta avaliar o desempenho operacional, a eficiência ou o progresso em relação às metas corporativas. Como tal, o conjunto de dados não deve ser usado para comparar ativos ou empresas individuais, ou para tirar conclusões sobre o alinhamento de divulgações corporativas individuais com resultados em nível setorial.

Metodologia

Os conjuntos de dados do WWF e do WRI foram selecionados por seu amplo reconhecimento e cobertura abrangente do risco hídrico. Cada um oferece pontos fortes e limitações distintas, e o ICMM avaliou ambos para identificar os indicadores mais relevantes para inclusão no Conjunto de Dados Global de Água para Mineração e Metais.

Também fizemos uma parceria com um revisor independente para entender as limitações e os pontos fortes de nossa metodologia, conjuntos de dados usados e insights. Isso ajudou a refinar nossa abordagem e dados, fortalecendo nossa abordagem e, ao mesmo tempo, sendo transparentes com nossas limitações.

Consulte a Seção de Metodologia do Relatório para obter mais detalhes.

Sobre o ICMM

O ICMM representa a mineração com princípios. A organização reúne um terço do setor global de metais e mineração, junto a parceiros estratégicos, para fomentar liderança, ação e inovação em prol do desenvolvimento sustentável, contribuindo positivamente para a sociedade. Por meio da cooperação, as empresas-membro do ICMM estabelecem o padrão para a produção responsável de minerais e metais em um mundo seguro, justo e sustentável.

FONTE ICMM