A concorrência pela água representa riscos para a transição energética
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22 jul, 2026, 07:00 GMT
O relatório do ICMM mapeia onde as instalações de mineração e metais se cruzam com os riscos de estresse hídrico, esgotamento, seca, inundação e variabilidade interanual
LONDRES, 22 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Quase dois terços das instalações de mineração e metais em todo o mundo estão localizados em áreas que enfrentam risco físico significativo de água, de acordo com uma nova análise do ICMM.
Nosso conjunto de dados e relatório global de água para mineração e metais também revelam que a competição por água entre as operações de mineração e metais e outros usuários industriais e domésticos é o maior risco físico de água que o setor enfrenta. Ele destaca a importância do planejamento coordenado e integrado do uso da terra e da água em escalas regionais, à medida que cresce a demanda pelos materiais necessários para sistemas de energia limpa.
Minerais e metais são essenciais para a transição energética e a economia de baixo carbono do futuro, mas essa análise mostra que as condições necessárias para produzi-los são limitadas pelos riscos físicos da água.
As principais conclusões são:
- 65,7% das instalações de mineração e metais em todo o mundo estão expostas a altos níveis de pelo menos um indicador físico de risco hídrico.
- 38,2% das instalações estão localizadas em bacias hidrográficas com estresse hídrico basal alto ou extremamente alto, ou em áreas áridas onde a água está funcionalmente indisponível.
- 27,4% das instalações em todo o mundo estão expostas a um esgotamento de água de linha de base alto ou extremamente alto.
- 27% das instalações em todo o mundo estão expostas a um alto risco de seca, tornando a seca o segundo risco físico de água mais prevalente analisado.
- 14% das instalações em todo o mundo estão expostas a um risco de inundação alto ou extremamente alto, embora a exposição seja maior para o refino de alumina, fundição de alumínio, produção de molibdênio e produção de aço.
- 16,2% das instalações em todo o mundo estão expostas a uma variabilidade interanual alta ou extremamente alta no abastecimento de água, embora isso seja geograficamente desigual e aumente para 74% na Oceania.
- 4,9% das instalações estão expostas a alto risco em três ou mais indicadores físicos de risco hídrico ao mesmo tempo.
A análise constatou que o risco hídrico na mineração e nos metais é global em escopo, mas diverso em natureza, diferindo de acordo com a geografia e a commodity. Algumas instalações enfrentam competição crônica por água; outras enfrentam seca, inundações ou fornecimento anual imprevisível. Em algumas regiões e cadeias de suprimentos, esses riscos se sobrepõem, criando vulnerabilidades que devem ser abordadas por meio da administração da água e de ações coordenadas entre governos, indústria, investidores e empresas que usam esses materiais.
Ao comentar os resultados, a diretora de dados e pesquisa do ICMM, Dra. Emma Gagen, disse:
"Nossa pesquisa mostra que a água já é uma questão material para o setor de mineração e metais. Se a exposição ao risco da água não for melhor compreendida e gerenciada em toda a economia, corremos o risco de nos tornarmos sonâmbulos em uma grande restrição à transição energética. É por isso que as principais empresas de mineração, incluindo os membros do ICMM, incorporaram princípios e práticas de gestão da água, para gerenciar a água de maneiras socialmente equitativas, ambientalmente sustentáveis e economicamente benéficas."
As descobertas mostram que a exposição ao risco da água não está distribuída uniformemente por todo o setor. No Chile, o maior produtor mundial de cobre e lar de uma parcela significativa das reservas globais de lítio, 85,8% das instalações enfrentam estresse hídrico de linha de base alto ou extremamente alto e variabilidade interanual ao mesmo tempo. Na África e no Oriente Médio, 80,7% das instalações estão expostas a um risco de seca alto ou muito alto, enquanto na Oceania, 74% enfrentam uma variabilidade interanual alta ou extremamente alta no abastecimento de água.
A Dra. Emma Gagen acrescentou que:
"Até o momento, não houve uma avaliação global abrangente e cruzada de commodities sobre como o setor de mineração e metais está exposto ao risco hídrico. Ao desenvolver dados confiáveis e acessíveis, o ICMM visa apoiar uma tomada de decisão mais informada por parte dos formuladores de políticas e investidores sobre a exposição ao risco da água, ajudando a gerenciar a demanda criada pela transição energética.
"Este conjunto de dados é um ponto de partida para que outros explorem, usem e colaborem conosco para continuar melhorando a imagem coletiva do risco hídrico em todo o setor."
O relatório baseia-se no conjunto de dados de mineração global atualizado do ICMM (v1.5) de 12.000 instalações – incluindo minas, fundições, refinarias e usinas – e sobrepõe os locais das instalações com conjuntos de dados globais de risco hídrico para avaliar a exposição a riscos físicos selecionados de quantidade de água. O Global Mining and Metals Water Dataset foi produzido em parceria com a Equipe de Risco Hídrico do WWF e o World Resources Institute (WRI).
Crystal Davis, diretora global do Food, Land & Water Programs World Resources Institute, disse:
"Com o aumento global da mineração e da produção de minerais críticos, impulsionado pela transição energética, os países estão lidando com a forma de atender à crescente demanda e, ao mesmo tempo, promover atividades de mineração responsáveis. A mineração responsável começa com o acesso compartilhado a dados confiáveis e publicamente disponíveis sobre onde os riscos da água são maiores. O WRI saúda a contribuição do ICMM como um passo significativo para fornecer aos governos, comunidades, investidores e empresas uma base de dados de base necessária para ajudar a planejar e agir em toda a cadeia de valor."
Notas aos editores
Este conjunto de dados e relatório fazem parte do Projeto Global de Dados de Mineração do ICMM, que visa melhorar significativamente a qualidade e acessibilidade de informações em todo o setor, criando dados robustos e transparentes que possam informar políticas e promover discussões mais amplas sobre o papel em evolução da mineração e dos metais no desenvolvimento sustentável.
Como todos os conjuntos de dados de grande escala, o Mining and Metals Water Dataset tem limitações. Os dados se concentram nos riscos hídricos e não fornecem nenhuma informação sobre os impactos ou a contribuição da mineração e dos metais para os riscos hídricos. É uma análise interseccional entre uma camada global de mineração e metal e camadas globais de risco hídrico. Não há conjuntos de dados globais sobre o consumo de água, retiradas, quantidades ou qualidades de descarga em nível de instalação para permitir avaliações de impacto e contribuição nesta fase. Consulte a seção Limitações do relatório para obter mais informações.
Além disso, o conjunto de dados não inclui dados sobre impactos ou contribuições no nível da instalação ou da empresa para os sistemas locais de água, nem tenta avaliar o desempenho operacional, a eficiência ou o progresso em relação às metas corporativas. Como tal, o conjunto de dados não deve ser usado para comparar ativos ou empresas individuais, ou para tirar conclusões sobre o alinhamento de divulgações corporativas individuais com resultados em nível setorial.
Metodologia
Os conjuntos de dados do WWF e do WRI foram selecionados por seu amplo reconhecimento e cobertura abrangente do risco hídrico. Cada um oferece pontos fortes e limitações distintas, e o ICMM avaliou ambos para identificar os indicadores mais relevantes para inclusão no Conjunto de Dados Global de Água para Mineração e Metais.
Também fizemos uma parceria com um revisor independente para entender as limitações e os pontos fortes de nossa metodologia, conjuntos de dados usados e insights. Isso ajudou a refinar nossa abordagem e dados, fortalecendo nossa abordagem e, ao mesmo tempo, sendo transparentes com nossas limitações.
Consulte a Seção de Metodologia do Relatório para obter mais detalhes.
Sobre o ICMM
O ICMM representa a mineração com princípios. A organização reúne um terço do setor global de metais e mineração, junto a parceiros estratégicos, para fomentar liderança, ação e inovação em prol do desenvolvimento sustentável, contribuindo positivamente para a sociedade. Por meio da cooperação, as empresas-membro do ICMM estabelecem o padrão para a produção responsável de minerais e metais em um mundo seguro, justo e sustentável.
FONTE ICMM
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