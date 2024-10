A MiTAC Computing Technology realiza a consolidação da marca e expande os negócios de servidores

TAOYUAN, 30 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A MiTAC Computing Technology Corporation, uma subsidiária da MiTAC Holdings Corporation (doravante denominada MiTAC; símbolo da ação: 3706), anunciou que a marca de servidor TYAN® será incorporada à marca MiTAC. A partir de 1º de outubro de 2024, todos os produtos terão a marca MiTAC, com o lançamento de um novo logotipo e um novo site oficial. Site da MiTAC Computing Technology Corporation: http://www.mitaccomputing.com/

A MiTAC ingressou no setor de ODM de servidores em 1999 como uma das pioneiras de Taiwan no mercado de servidores. Em 2007, ampliou sua presença ao adquirir a Tyan Computer, construindo uma reputação de projetar placas-mãe de alto desempenho e sistemas básicos voltados para o mercado de servidores de ponta. Após o spinoff do negócio de computação em nuvem da MiTAC em 2014, a MiTAC Computing Technology tornou-se uma subsidiária da Mitac Holdings sob o MiTAC-Synnex Group.

Com mais de duas décadas de experiência em pesquisa, desenvolvimento, fabricação e vendas de servidores, a MiTAC Computing Technology tem ultrapassado constantemente os limites da inovação, aproveitando os melhores talentos e a eficiência operacional. Comprometida em conquistar a confiança do cliente e promover o sucesso mútuo, a MiTAC projeta e fabrica servidores de alta qualidade para OEMs e provedores de serviços em nuvem (CSPs). Com a marca TYAN, líder em servidores, a MiTAC conquistou reconhecimento significativo no setor devido à sua vasta experiência e sucesso. Além disso, desde julho de 2023, a MiTAC Computing Technology assumiu o negócio de servidores do Datacenter Solutions Group (DSG) da Intel, aumentando ainda mais sua influência no mercado de servidores sob a marca MiTAC.

Rick Hwang, presidente da MiTAC Computing Technology, disse que embora a MiTAC e a TYAN atendam a segmentos de mercado distintos, sua integração em uma única marca simplificará as estratégias de distribuição, criará sinergias de gestão de marca e fortalecerá a presença geral da MiTAC no mercado.

O processo de integração da marca será totalmente concluído até 1º de outubro de 2024, concentrando todos os produtos sob a marca MiTAC. Como a demanda por IA generativa continua a crescer, a MiTAC Computing Technology está determinada a desenvolver sua linha de servidores para IA, aproveitando seus pontos fortes de P&D. "Nosso compromisso de fornecer soluções e serviços premium aos nossos clientes continua inabalável", disse Rick Hwang. "Com a unificação da nossa marca, pretendemos aumentar o valor das ofertas da MiTAC, proporcionando uma experiência perfeita e consistente a todos os clientes."

Sobre a MiTAC Computing Technology Corporation

A MiTAC Computing Technology Corporation, uma subsidiária da MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), é especializada em soluções de computação em nuvem, IA/HPC e de borda e tem mais de 30 anos de experiência em design e fabricação. Com um grande foco em data centers de grande porte, a MiTAC oferece soluções flexíveis e personalizadas para vários sistemas e aplicativos. Nossa linha de produtos inclui servidores TYAN, servidores ORAN, servidores para IA de alto desempenho e outros produtos de data center.

Originalmente, a MiTAC operava o negócio de canal de servidor sob a marca TYAN e começou a vender produtos de servidor Intel DSG sob a marca MiTAC em julho de 2023. Desde outubro de 2024, integramos as marcas TYAN e MiTAC para simplificar nossas operações e aprimorar a gestão da marca. A MiTAC agora é a única marca de todos os nossos produtos.

