神雲科技實現MiTAC品牌整合 伺服器事業奮力躍進
01 10月, 2024, 09:00 CST
桃園2024年10月1日 /美通社/ -- 神達控股股份有限公司（以下簡稱神達，股票代號：3706）子公司 神雲科技股份有限公司 (MiTAC Computing Technology Corp.) 宣布，將旗下伺服器通路品牌TYAN®（泰安）與MiTAC品牌進行整合，自2024年10月1日起統一以MiTAC做為產品品牌名稱，品牌LOGO、官網亦同步改版亮相。神雲科技官方網站：www.mitaccomputing.com
神達自1999年即跨入伺服器代工領域，是台灣最早進入伺服器市場的公司之一。2007年神達電腦併購泰安電腦，延續以TYAN品牌耕耘通路市場，設計高階規格的主機板及準系統，以符合高階伺服器通路市場需求。2014年神達將旗下雲端運算產品事業體分割後，神雲科技應運而生，成為神達控股之子公司，隸屬於聯華神通集團。
擁有超過20年的伺服器研發製造與銷售經驗，神雲科技透過優秀人才與運營持續創新，將「贏得客戶信賴，創造雙贏」視為企業使命，為OEM、CSP（雲端服務供應商）設計生產品質優異的伺服器產品；伺服器通路領導品牌TYAN，以豐沛的經驗與實績獲取客戶肯定。此外，去年7月起，神雲科技以MiTAC品牌承接英特爾 (Intel) DSG資料中心解決方案事業部之業務，推廣伺服器相關應用，拓展通路市場。
神雲科技總經理黃承德直指，「雖然MiTAC以及TYAN兩個品牌產品線在通路市場的應用與定位有所不同，為了強化通路擘畫，發揮品牌管理綜效，並凝聚品牌形象，將TYAN跟MiTAC品牌整合，統一以MiTAC做為產品品牌名稱。」
生成式AI浪潮勢不可擋，神雲科技做為伺服器領域的先行者，力求站穩AI浪頭，在創新的研發能力基礎上，強化AI伺服器的產品線。在集團經營團隊的支持之下，黃承德務實帶領神雲科技全體員工，跨出品牌整合工程的第一步，並於2024年10月1日實現MiTAC品牌整合。黃承德說，「對通路客戶的承諾始終不變，我們將透過一致性的品牌提供最佳解決方案，彰顯MiTAC卓越的品牌價值，做到客戶服務全面升級。」
關於神雲
神雲科技股份有限公司 (MiTAC Computing Technology Corporation) 隸屬於神達控股股份有限公司 (MiTAC Holdings Corp., TSE:3706)，擁有超過 30 年的伺服器設計與製造經驗，為雲端服務供應商、人工智慧/高性能運算，以及邊緣運算等不同的應用環境提供靈活的定制化供應模式。自 2023 年 7 月起，MiTAC開始承接英特爾資料中心解決方案事業群(DSG)伺服器產品之銷售與後續世代產品之規劃設計，為下一代資料中心設備提供先進的解決方案。MiTAC產品陣容涵蓋 TYAN 伺服器、ORAN 伺服器、高性能 AI 伺服器與資料中心產品，以豐富的產品範疇，提供給客戶全方位的企業級解決方案。
神雲原以 TYAN 品牌經營伺服器通路業務，於2023年7月起開始以 MiTAC 品牌經營 Intel DSG 伺服器產品之銷售。而為強化通路規劃、發揮品牌管理的綜效，並凝聚品牌形象，自2024年10月起，神雲整合 TYAN 與 MiTAC 兩個品牌，統一以 MiTAC 作為產品的品牌名稱。
神雲科技網站：
http://www.mitaccomputing.com/
SOURCE MiTAC Computing Technology Corporation
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