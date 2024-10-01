神雲科技實現MiTAC品牌整合 伺服器事業奮力躍進

擁有超過20年的伺服器研發製造與銷售經驗，神雲科技透過優秀人才與運營持續創新，將「贏得客戶信賴，創造雙贏」視為企業使命，為OEM、CSP（雲端服務供應商）設計生產品質優異的伺服器產品；伺服器通路領導品牌TYAN，以豐沛的經驗與實績獲取客戶肯定。此外，去年7月起，神雲科技以MiTAC品牌承接英特爾 (Intel) DSG資料中心解決方案事業部之業務，推廣伺服器相關應用，拓展通路市場。

神雲科技總經理黃承德直指，「雖然MiTAC以及TYAN兩個品牌產品線在通路市場的應用與定位有所不同，為了強化通路擘畫，發揮品牌管理綜效，並凝聚品牌形象，將TYAN跟MiTAC品牌整合，統一以MiTAC做為產品品牌名稱。」

生成式AI浪潮勢不可擋，神雲科技做為伺服器領域的先行者，力求站穩AI浪頭，在創新的研發能力基礎上，強化AI伺服器的產品線。在集團經營團隊的支持之下，黃承德務實帶領神雲科技全體員工，跨出品牌整合工程的第一步，並於2024年10月1日實現MiTAC品牌整合。黃承德說，「對通路客戶的承諾始終不變，我們將透過一致性的品牌提供最佳解決方案，彰顯MiTAC卓越的品牌價值，做到客戶服務全面升級。」

關於神雲

神雲科技股份有限公司 (MiTAC Computing Technology Corporation) 隸屬於神達控股股份有限公司 (MiTAC Holdings Corp., TSE:3706)，擁有超過 30 年的伺服器設計與製造經驗，為雲端服務供應商、人工智慧/高性能運算，以及邊緣運算等不同的應用環境提供靈活的定制化供應模式。自 2023 年 7 月起，MiTAC開始承接英特爾資料中心解決方案事業群(DSG)伺服器產品之銷售與後續世代產品之規劃設計，為下一代資料中心設備提供先進的解決方案。MiTAC產品陣容涵蓋 TYAN 伺服器、ORAN 伺服器、高性能 AI 伺服器與資料中心產品，以豐富的產品範疇，提供給客戶全方位的企業級解決方案。

神雲原以 TYAN 品牌經營伺服器通路業務，於2023年7月起開始以 MiTAC 品牌經營 Intel DSG 伺服器產品之銷售。而為強化通路規劃、發揮品牌管理的綜效，並凝聚品牌形象，自2024年10月起，神雲整合 TYAN 與 MiTAC 兩個品牌，統一以 MiTAC 作為產品的品牌名稱。

神雲科技網站：

http://www.mitaccomputing.com/

SOURCE MiTAC Computing Technology Corporation