Компания MiTAC Computing Technology консолидирует бренды и расширяет серверный бизнес

ТАОЮАНЬ, 1 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corporation, дочерняя компания MiTAC Holdings Corporation (далее: MiTAC; биржевое обозначение: 3706), объявила об интеграции серверного бренда TYAN® с брендом MiTAC. Начиная с 1 октября 2024 года вся продукция будет выпускаться под брендом MiTAC, появится новый логотип и обновленный официальный веб-сайт. Веб-сайт компании MiTAC Computing Technology Corporation: http://www.mitaccomputing.com/

The brand integration process is fully completed by October 1, 2024, consolidating all products under the MiTAC brand.“Our commitment to delivering superior solutions and service to our customers remains unwavering,” said Rick Hwang, President of MiTAC Computing Technology. “By unifying our brand, we aim to enhance the value of MiTAC’s offerings, providing a seamless and consistent customer experience across all customers.”

Компания MiTAC вошла в индустрию ODM-серверов в 1999 году, став одним из тайваньских пионеров на рынке серверов. В 2007 году она расширила свое присутствие за счет приобретения компании Tyan Computer, завоевав репутацию разработчика высокопроизводительных материнских плат и базовых (barebone) конструкций, ориентированных на рынок высокотехнологичных серверов. После выделения подразделения облачных вычислений MiTAC в отдельный бизнес в 2014 году была создана компания MiTAC Computing Technology как дочернее предприятие корпорации Mitac Holdings в составе группы MiTAC-Synnex Group.

Обладая более чем двадцатилетним опытом в области исследований, разработки, производства и продаж серверов, компания MiTAC Computing Technology последовательно расширяет границы инноваций, используя лучшие кадры и демонстрируя высокую эффективность. Стремясь завоевать доверие клиентов и способствовать взаимному успеху, MiTAC разрабатывает и производит высококачественные серверные продукты для OEM-производителей и поставщиков облачных услуг (CSP). Благодаря своему ведущему серверному бренду TYAN, компания MiTAC заслужила признание в отрасли за свой обширный опыт и успехи. Кроме того, с июля 2023 года MiTAC Computing Technology взяла на себя управление серверным бизнесом Intel Datacenter Solutions Group (DSG), что еще больше расширит ее влияние на рынке серверов под брендом MiTAC.

Рик Хван (Rick Hwang), президент компании MiTAC Computing Technology, пояснил, что, хотя MiTAC и TYAN обслуживают разные сегменты рынка, их интеграция под одним брендом позволит оптимизировать стратегии дистрибуции, создаст синергию управления брендом и укрепит общее присутствие MiTAC на рынке.

Процесс консолидации бренда будет полностью завершен к 1 октября 2024 года, в результате чего все продукты будут объединены под брендом MiTAC. Поскольку спрос на генеративный искусственный интеллект продолжает расти, MiTAC Computing Technology намерена развивать свою линейку серверов ИИ, используя свои преимущества в области исследований и разработок. «Наш курс на предоставление нашим клиентам наилучших решений и услуг остается неизменным, — говорит Рик Хванг. — Унифицируя наш бренд, мы стремимся повысить ценность предложений MiTAC и обеспечить бесперебойное и последовательное обслуживание всех наших клиентов».

О компании MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corporation, дочернее предприятие корпорации MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), специализируется на облачных решениях, решениях для ИИ, высокопроизводительных вычислений и периферийных вычислений и обладает более чем 30-летним опытом проектирования и производства. Уделяя особое внимание крупным центрам обработки данных, MiTAC предлагает гибкие и индивидуализированные решения для различных систем и приложений. Наша линейка продукции включает серверы TYAN, серверы ORAN, высокопроизводительные серверы ИИ и другие решения для центров обработки данных.

Первоначально компания MiTAC занималась продажей сервером под брендом TYAN, а с июля 2023 года начала продавать серверные продукты Intel DSG под брендом MiTAC. С октября 2024 года бренды TYAN и MiTAC объединяются с целью оптимизации деятельности компании и совершенствования управления брендом. Теперь вся продукция компании поставляется под единым брендом MiTAC.

Веб-сайт компании MiTAC Computing Technology Corporation:

http://www.mitaccomputing.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2515283/PR_photo_Rick_Hwang____________President_of_MiTAC_Computing_Technology.jpg