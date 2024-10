MiTAC Computing Technology consolide sa marque et développe son activité serveurs

TAOYUAN, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corporation, une filiale de MiTAC Holdings Corporation (ci-après MiTAC ; mnémo : 3706), annonce que la marque de serveurs TYAN® sera intégrée à la marque MiTAC. À partir du 1er octobre 2024, tous les produits porteront la marque MiTAC, avec la publication d'un nouveau logo et la mise à jour du site web officiel. Site web de MiTAC Computing Technology Corporation : http://www.mitaccomputing.com/

MiTAC est entré dans l'industrie des ODM de serveurs en 1999 en tant que l'un des pionniers du marché des serveurs à Taïwan. En 2007, la société a étendu sa présence avec l'acquisition de Tyan Computer, qui s'est forgé une réputation dans la conception de cartes mères et de systèmes barebone de haute performance destinés au marché des serveurs haut de gamme. À la suite de la scission des activités de cloud computing de MiTAC en 2014, MiTAC Computing Technology a été créé en tant que filiale de Mitac Holdings sous le nom de MiTAC-Synnex Group.

Avec plus de vingt ans d'expérience dans la R&D, la fabrication et la vente de serveurs, MiTAC Computing Technology a toujours repoussé les limites de l'innovation en tirant parti des meilleurs talents et de l'efficience opérationnelle. Soucieux de gagner la confiance de ses clients et de promouvoir leur réussite mutuelle, MiTAC conçoit et fabrique des serveurs de haute qualité pour les OEM et les fournisseurs de services cloud (CSP). Grâce à sa marque de serveurs TYAN, MiTAC a obtenu des appréciations significatives de l'industrie pour son expertise approfondie et ses performances. En outre, depuis juillet 2023, MiTAC Computing Technology a repris les activités d'Intel relatives aux serveurs Datacenter Solutions Group (DSG), renforçant ainsi son influence sur le marché des serveurs sous la marque MiTAC.

Rick Hwang, président de MiTAC Computing Technology, a expliqué que, bien que MiTAC et TYAN desservent des segments de marché distincts, leur intégration sous une marque unique permettra de rationaliser les stratégies de distribution, de créer des synergies dans la gestion de la marque et de renforcer la présence globale de MiTAC sur le marché.

Le processus d'intégration de la marque est entièrement achevé au 1er octobre 2024, consolidant tous les produits sous la marque MiTAC. Alors que la demande d'IA générative continue de croître, MiTAC Computing Technology s'engage à faire progresser sa gamme de serveurs d'IA en tirant parti de ses capacités R&D. « Notre engagement à fournir des solutions et des services de qualité supérieure à nos clients reste inébranlable », déclare Rick Hwang. « En unifiant notre marque, nous visons à accroître la valeur des offres de MiTAC, en offrant une expérience fluide et fiable à tous les clients. »

À propos de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corporation, une filiale de MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), est spécialisée dans les solutions cloud, IA/HPC et edge computing et possède plus de 30 ans d'expertise en matière de conception et de fabrication. Principalement axé sur les centres de données à grande échelle, MiTAC offre des solutions flexibles et personnalisées pour divers systèmes et applications. Notre gamme de produits comprend les serveurs TYAN, les serveurs ORAN, des serveurs IA à haute performance et d'autres produits pour centres de données.

À l'origine, MiTAC exploitait le réseau de distribution de serveurs sous la marque TYAN et a commencé à vendre des serveurs Intel DSG sous la marque MiTAC en juillet 2023. En octobre 2024, nous avons intégré les marques TYAN et MiTAC afin de rationaliser nos opérations et d'optimiser la gestion de la marque. MiTAC est désormais la seule marque pour tous nos produits.

Site web de MiTAC Computing Technology Corporation :

http://www.mitaccomputing.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2515283/PR_photo_Rick_Hwang____________President_of_MiTAC_Computing_Technology.jpg