TEL AVIV, Israel, 17 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Mobupps, empresa global de publicidade móvel e soluções de tecnologia, orgulhosamente anuncia a nomeação de Siddharth Barman como vice-presidente de marketing.

A Mobupps dá as boas-vindas a Siddharth Barman como vice-presidente de marketing, fortalecendo a estratégia de crescimento global

Barman traz mais de 14 anos de experiência em marketing de crescimento, parcerias estratégicas e inovação de produtos. Antes de ingressar na Mobupps, ele ocupou cargos importantes na Affle, impulsionando o crescimento global em produtos, plataformas e marketing de marca. Os destaques de sua carreira incluem liderar e lançar produtos de tecnologia globalmente, construir equipes de profissionais de marketing de crescimento, contribuir para a expansão global, esforços e promoção de alianças estratégicas nos EUA, UE, LATAM, MENA, SEA e Índia. Ele também recebeu vários elogios do setor e fez parte da equipe de IPO da Affle na Índia.

Como vice-presidente de marketing, Barman liderará as iniciativas de crescimento global da Mobupps, expandindo o alcance e o impacto de seus produtos MAFO, iRTB e MobuppsX nos mercados globais.

Com mais de 90% de crescimento em 2024 nos EUA, UE e APAC, a Mobupps capitalizou estratégias multiplataforma integrando CTV, celular e web, ao mesmo tempo em que consolidou a liderança em iGaming, comércio eletrônico, entretenimento e viagens. Para 2025, a Mobupps prevê conquistas notáveis, com foco em ancorar o crescimento nos mercados desenvolvidos por meio de lançamentos de produtos inovadores, aproveitando a IA e a segurança da marca. Além disso, a Mobupps planeja entrar nos mercados emergentes, estabelecendo equipes locais e expandindo as carteiras de clientes, posicionando-se para novos recordes no próximo ano.

"Com uma equipe dinâmica e um portfólio robusto de soluções, a Mobupps está bem-posicionada para redefinir o cenário da publicidade", disse Barman. "Estou honrado e empolgado em liderar os esforços de marketing da Mobupps, aproveitando a tecnologia e as estratégias inovadoras para superar as expectativas dos clientes e estabelecer novos padrões no setor".

"Estamos empolgados em ter Siddharth se juntando à Mobupps como nosso vice-presidente de marketing. Sua impressionante experiência em impulsionar o crescimento global, lançar produtos inovadores e construir parcerias fortes será um enorme ativo à medida que crescemos e expandimos em mercados-chave. Siddharth traz a energia e a experiência que se alinham perfeitamente com nossa visão para 2025 e além. Estou confiante de que ele desempenhará um papel fundamental em nos ajudar a fortalecer nossa marca e oferecer um valor ainda maior aos nossos clientes e parceiros em todo o mundo", disse Yaron Tomchin , CEO da Mobupps.

Sobre a Mobupps

A Mobupps é líder em soluções de publicidade e tecnologia móveis, com um legado de mais de 15 anos. Os produtos da Mobupps incluem MAFO, iRTB e MobuppsX, que capacitam os profissionais de marketing a agilizar as operações, otimizar as campanhas e alcançar um crescimento mensurável.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2581798/Mobupps__Siddharth_Barman.jpg

FONTE Mobupps